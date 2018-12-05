Image caption 傳呼機曾經風靡一時，現在卻被淘汰

日本最后一个传呼台宣布，于2019年9月终结其全国服务，为该国传呼机50年历史划上句号。

提供传呼机服务的东京电气通讯目前约有1,500位登记用户，过去20年已经停止生产传呼机。

这个曾经风靡一时的传讯装置，能无线接收并显示讯息。用户接收讯息后，便可以电话回覆。

而由于传呼机并不会发出电磁波，所以被医护人员广泛使用。

图片版权 Getty Images Image caption 传呼机并不会发出电磁波，所以被医护人员广泛使用

传呼机在50至60年代开发，并于80年代普及。1996年，东京电气通讯曾有近120万名登记用户。但随着手提电话兴起，传呼机也开始没落。

尽管日本在科技上一直领先，除传呼机外，日本亦有继续使用传真机。

日本网络安全战略本部国务大臣樱田义孝上月更表示从未使用过电脑，令一众市民及政客哗然。