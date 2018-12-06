图片版权 Getty Images Image caption 外界预计沙特阿拉伯将会带头要求OPEC成员国减产石油。

一开始，你很难看出，美国总统特朗普（Donald Trump）和巴基斯坦首都伊斯兰堡一个叫厄斯曼·阿桑（Usman Ahsan）的出租车司机之间有什么共同点。

一个是美国国家领导人，个人财产估计达31亿美元（24亿英镑），另一个则在为妻子和八个月大的女儿拼命工作。

只不过在这个星期，这两个人都在盼望石油输出国组织（OPEC）不要决定降低石油产量以提升全球原油价格。

OPEC的15个成员国政府代表周四（12月6日）在奥地利维也纳的石油输出国组织总部召开会议，这是他们最新的一次双年度会议，将会定下未来六个月的石油产量级别。

图片版权 Usman Ahsan Image caption 出租车司机阿桑表示，汽油价格的高涨令他生活养家变得很艰难。

外界预期，在OPEC实际上的领导者沙特阿拉伯的敦促下，石油输出将会切实地下降，以此帮助抬升在11月底已经跌至一年多来最低位的油价。

沙特阿拉伯指，需要减少石油出产，因为它害怕，在明年预计需求减少的情况下，油价可能会继续下降。

OPEC代表着世界超过三分之一的石油供应源，而如果他们减产，司机阿桑和总统特朗普都不会高兴。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Hopefully, Saudi Arabia and OPEC will not be cutting oil production. Oil prices should be much lower based on supply! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年11月12日

“石油的价格已经太高了，”28岁的阿桑在接受BBC电话访问时这样表示，“我有时候需要连续30天，每天工作16小时以便养家糊口。”

与此同时，特朗普总统在上月发布推文说：“希望沙特阿拉伯和OPEC不会减产石油。”11月，在一条回应油价下降的推文中，特朗普写道：“向沙特阿拉伯说谢谢，但让我们再降一点吧！”

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普希望美国国内的油价维持在低位。

阿桑一样的普通人对OPEC没有任何影响力，但是特朗普却有。而他希望油价保持在低位，好帮助美国司机和国内的经济。

在OPEC的会议结束之后，我们应该预期会有什么样的消息公布？

沙特和OPEC必须考虑的其它问题还有哪些？

从油价上看以及与过去十年的比较，现在无可否认它确实很低。布伦特原油（Brent Crude）是目前广泛用于评测全球油价高低的体系，而它在11月28日已跌至每桶58.76美元，是自2017年10月以来的最低。

即使在分析人士越来越相信OPEC会宣布减产而让油价最终升至63美元以上的情况下，它仍然不到2012年3月时油价（128美元）的一半。当时的油价是因为伊朗局势持续不稳定，令外界对该国的石油供应产生担忧。

OPEC想要减产，因为它预测，由于全球经济稍为趋冷，2019年世界对石油的需求增长会放慢。

该组织在上月曾表示，预期全世界在2019年对原油的需求会以平均每天增加129万桶的速度上涨，而2018年这个数字是每天1亿桶。更早之前的7月，OPEC曾预测这个增长速度是每天145万桶。

国际资源研究机构伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）的石油研究副总裁安－路易丝·希特尔（Ann-Louise Hittle）对明年需求趋冷的预测表示同意。她和很多人一样，预计OPEC将会宣布减产，但是在特朗普施压下，减产的幅度会比较温和。

图片版权 Getty Images Image caption 沙特与俄罗斯在近年的关系变得紧密。

“我们预计会议上会出现一个产量限制协议，这已经在我们2019年度的基本预测当中。我们在好几个月前就已经开始有这样的期待，认为将会有大幅度的供应过剩。”

但是，OPEC减少供应的幅度有多大？希特尔估计是大约每天少80万桶，这会“稳定价格和避免进一步下跌”。她还表示，一天100万桶的减产幅度将意味着价格上升“好几美元一桶”。

新美国安全中心（Centre for a New American Security）的石油产业专家蕾切尔·齐姆巴（Rachel Ziemba）则预测，减产幅度将会“达到每天50万桶”。

不过，她也表示，“这个会议将会很难召开”。她说，由于中国和美国现在似乎试图修复彼此的贸易分歧，全球经济形势在明年或许会比此前所预测的要稍好一些。

图片版权 Getty Images Image caption 有人指出，美国石油产量的大幅增长已经将OPEC甩在后面。

另一些评论人士则估计，在沙特记者贾迈勒·卡舒吉（Jamal Khashoggi）在驻伊斯坦布尔领事馆被杀事件造成的声誉损失之后，沙特有可能会比平常更关注特朗普的呼吁。

事实上，沙特已经在过去这个夏天开始轻微提升了石油产量，以回应特朗普的呼吁。

这是为了部分补偿全球石油的供应下跌。此前，美国对伊朗实施制裁，导致近年石油供应量低。

莱斯大学在休斯敦的贝克研究所能源研究学者吉姆·克莱恩（Jim Krane）表示，虽然特朗普总统施压，OPEC减产“看起来很可能”。

“很多生产商需要（单价）60－80美元的石油来平衡他们的国家预算，”克莱恩说，“当油价跌至60美元以下很多的时候，他们就紧张了。”

他还补充说，令OPEC手上的牌更加强劲的是它与俄罗斯的紧密关系，而如果OPEC减产，俄罗斯也将会步其后尘。

图片版权 Getty Images Image caption 沙特被认为将会积极敦促OPEC其他成员国减产。

近年让OPEC与俄罗斯走得很近的是，它们对美国页岩油产业高速崛起有着共同的担忧。一些人的估算认为，由此而来的石油增产意味着，美国现在是世界上最大的石油生产国，将沙特阿拉伯与俄罗斯挤到了第三位。

所以，不管特朗普在推特上说什么，外界都普遍预计OPEC将会宣布石油减产，哪怕只是很小的幅度，以此来抬高全球油价。

对于伊斯兰堡的司机阿桑来说，这不会是一个好消息。“生活艰难，如果我以正常工时开车，比如说八小时，我会因为汽油的成本而赚不到钱。”