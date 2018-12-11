图片版权 Getty Images Image caption 去年，苹果公司近五分之一的收入来自中国。

苹果公司在中国似乎又遭遇了挫折。美国芯片制造商高通（Qualcomm）周一（12月10日）宣布，该公司已在中国赢得针对苹果公司（Apple）四家中国子公司的临时禁令。这意味着，苹果旗下多款iPhone手机产品可能被临时停售。

这是两家美国科技巨头知识产权之争的最新进展，但禁售令发布正处于华为风波持续发酵之时，引发外界诸多关注。

学者向BBC中文表示，此项由福州中级人民法院发出的禁令，并非最终判决，而是诉讼进行中的临时禁令，很可能是高通为了给苹果施压实施的策略。

不过，苹果回应称，该公司所有型号的iPhone，仍在中国正常销售。

临时禁令

根据高通所发布的公告，其与苹果的知识产权纠纷所涉及的产品包括从iPhone 6S到iPhone X以来的历代苹果手机产品。

高通总法律顾问唐·罗森博格（Don Rosenberg）在声明中表示：“苹果公司一直从我们的知识产权中获益，但却拒绝为此向我们支付费用。”

苹果对此回应称，这一禁令是“高通公司的又一绝望举措，该公司的违法行为正受到世界各地监管者的调查。中国消费者仍可购买所有型号的iPhone产品。”

图片版权 Getty Images Image caption 高通是iPhone的合作伙伴，但在苹果和高通陷入旷日持久的知识产权纠纷后，苹果在新一代iPhone上采用英特尔的晶片。

苹果还表示，“会通过法院寻求所有的法律途径。”

高通称，苹果涉嫌侵犯高通的两项专利——一项涉及调整照片的大小和外观，另一项涉及应用程序在触摸屏上操作时的管理方式。

高通曾长期是苹果公司的合作伙伴，但在苹果和高通陷入旷日持久的知识产权纠纷后，苹果在新一代iPhone上采用英特尔的晶片。

为何在中国起诉？

既然两家公司的总部都在美国，那么高通又为何选择在千里之外的中国福州法院起诉苹果呢？

中国政法大学知识产权研究中心研究员徐新明对BBC中文表示，高通的选择很可能是基于商业考量。

徐新明说，“中国市场庞大，iPhone在中国一天的销售额都无疑是很大的。选择在中国申请禁令，可以给对方带来直接的压力。”

中国是苹果的重要市场。去年，苹果公司近五分之一的收入来自中国。

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徐新明认为，中国的知识产权司法体系构建得很快，因此也得到了一些西方公司的认可。

“选择福州中级人民法院，可能因为考虑到这个法院曾经处理过美光的侵权纠纷，拥有一定的经验，”徐新明说。

今年7月初，福州中院曾对美国芯片巨头美光（Micron）发布禁令，要求其部分闪存SSD和内存条DRAM暂时禁止在中国销售。

影响有多大？

在禁令公布后，高通公司股价周一（12月10日）早盘上涨约3%，而苹果下跌2%。

徐新明对BBC中文表示，目前法院颁布的“禁令”并非最终宣判结果，而是一种诉讼进行当中的行为保全，也就是临时性的禁售。

“这是法官在了解基本案情后做出的初步判断。高通作为原告，也需要提供担保。如果由于保全申请错误，给被告带来销售损失，高通公司也需要承担赔偿责任，”徐新明说。

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根据中国法律，中国任何一处法院作出的生效判决，司法效力都遍及全国。

不过，由于高通与苹果的纠纷主要在于软件，因此禁令很可能将影响运行苹果iOS操作系统老版本的设备，而对搭载最新iOS 12系统的手机没有影响。

此外，徐新明表示，此禁令长期来看对苹果公司的影响有限。

“英美法系禁令很多时候是永久的，一个诉讼管一辈子，但中国停止侵权针对的是以往行为的赔偿判决，并不会对以后造成影响。”

高通和苹果可谓“恩怨已久”。2017年1月，苹果对高通提起两起诉讼，称高通滥用其作为芯片制造商的主导地位。

同年7月，高通称，使用英特尔等竞争对手芯片的iPhone手机侵犯了其6项专利。