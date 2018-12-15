图片版权 Getty Images Image caption 贸易战开始后，美国大豆出口量大幅下跌，价格也跌至10年来的最低点，这给中西部的农户造成巨大损失。

大豆与汽车，两个有关中美贸易的好消息接踵而至。美国农业部周四宣布，自7月贸易战开打以来，中国首次购买美国大豆；中国财政部网站随后发布消息，对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税。

此前，习近平与特朗普在阿根廷的G20 峰会上会谈，同意尝试在未来90日内就多项贸易问题达成协议，并在谈判期间停止加征新的关税。

但同一天，华为CFO孟晚舟在加拿大被捕，面临被美国引渡。中国则先后对两名加拿大公民依法采取强制措施。针锋相对下，令中美贸易谈判再次蒙上阴霾。

多种信号交汇使过去几周全球股市持续震荡。但近期两国官方都表态谈判进展顺利。

贸易战后首次购买美国大豆

本周中国购买了113吨美国大豆——虽然对比正常年份的3000至3500吨要少得多，但美国农业部长珀杜(Sonny Perdue)还是表示，“我们认为这是个很好的开端，是很有希望的进展。”

然而美国大豆协会则认为这次采购远未解决问题。该协会发表声明称，自从贸易战开始以来，美国豆农长期困于豆价低迷，周四的订单并没有解决这个问题。

今年前10个月，美国对中国出口的大豆数量锐减到820万吨，其中大部分都是在7月份中国对美大豆加征25%的关税生效之前装船。关税生效后，美国大豆出口量大幅下跌，价格也跌至10年来的最低点，这给中西部的农户造成巨大损失。

刚刚达成交易的这批大豆仅相当于去年中国对美国大豆采购量的3.5%。路透社报道，因为市场本来期待中国采购的量更大，所以芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货在周四跌至一周低位。不过，特朗普称，这只是一个开始。

路透社援引贸易商确认，这批大豆由中国国有企业购买，这是迄今为止最具体的证据，说明中国正在兑现习近平在特习会上作出的承诺。

图片版权 Getty Images

暂停加征三个月汽车关税

汽车与大豆一样，是在中美贸易争端中的另一个焦点。周五，中国国务院关税税则委员会表示，从2019年1月1日起至2019年3月31日，决定对原产于美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月，涉及211个税目。

财政部网站刊登的公告称，对28个税目商品暂停加征25%的关税；对116个税目商品暂停加征25%的关税；对67个税目商品暂停加征5%的关税。

今年早些时候，中国将美国汽车关税提高到40%，此前美国将中国汽车的关税提高到27.5%。

“对原产于美国的汽车及零部件加征关税，是我反制美国贸易保护主义的被迫之举。”国务院关税税则委员会办公室表示，暂停加征关税，则是落实两国元首共识的具体举措。

但近期两国官方都表态谈判进展顺利。

此前，白宫国家经济委员会主任库德洛对CNBC表示，对华为是否违反美国对伊朗制裁的调查与贸易谈判是“分开进行”的，前者关系到国家安全和美国法律的问题，不会影响美中贸易谈判。

12月11日，中国副总理刘鹤与美国财政部长姆努钦、贸易代表莱特希泽通电话。商务部新闻发言人高峰透露，这次通话中，中美双方就下一步经贸磋商工作的时间表和路线图交换了意见。中美双方团队就磋商细节保持着密切的沟通，进展顺利。“中方欢迎美方来华开展磋商，也对赴美沟通持开放态度。”