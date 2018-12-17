台湾王老吉财务状况亮红灯 突显陆牌进军台湾的难处

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台湾“1828王老吉凉水铺”，在台湾开幕届满一年，传出拖欠薪资，影响员工的生计，财务周转出问题。业者坦承，因为展店速度太快，目前资金运作有困难，会调解经营策略。

深耕中国大陆190年的知名凉茶品牌“王老吉”，2017年9月授权台湾业者，经营“1828王老吉凉水铺”。不同于消费者熟悉的罐装形式，该饮料店是将“王老吉”凉茶装进手摇杯内贩售，在台湾开了7间分店，聘有90名员工。

“1828王老吉凉水铺”的员工向台湾媒体爆料，今年10月公司就开始欠薪，拖了很久才分两次入账，各店也出现原物料供应不足，没茶叶可以煮的情形。

BBC中文向台北市劳动局查证，得知“1828王老吉凉水铺”从今年9月开始，就陆续欠薪。而且该公司因为积欠员工保险费用，已被主管机关列入大量解雇法预警名单中。台北市劳动局科长陈昆鸿说， “呼吁雇主赶快给付薪资，违法的部分则会依法开罚。”

一名“1828王老吉凉水铺”店员向BBC中文透露，才刚进公司两周，就遇到欠薪问题。她说，“没想到那么大的公司，财务也会出状况，”让她非常惊讶。

针对欠薪问题，“1828王老吉凉水铺”企划部副总经理姜淑惠周一（17日）向BBC中文坦承， 11月的薪水是12月10日发放，但因资金运作出了一点问题。她承诺，“今天（周一）会将积欠的薪水补齐。”

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大陆品牌能否“本地化”成生存关键

台湾财经专家孙庆龙分析，中国大陆的餐饮业者想进军台湾，必须克服消费者饮食习惯的不同。在中国大陆受欢迎的餐点，在台湾不见得能成功。他举例，像是中国大陆有名的“俏江南”川菜餐厅，2012年进驻台北开设分店，却经营两年多就黯然收场。

另外，品牌的认同度也是扩张分店能否成功的关键。孙庆龙向BBC中文表示，台湾人比较喜欢日本及欧美的品牌，对于来自中国大陆的品牌会打上问号。他说，“除非在品质和价钱上突出，否则台湾消费者通常会先观望。”

“1828王老吉凉水铺”在台湾展店短短不到一年，就在北中南开了七间直营分店，业者向BBC中文坦承，因为展店速度太快，资金运作出现困难，目前会先暂缓扩张分店并调整经营策略。事实上，在台湾“手摇饮品”市场要取得位置并不容易，根据台湾财政部统计，台湾的饮料店业店超过两万家，竞争激烈。2016年营业额达到491亿新台币，创了历年新高，每年增加3.9%，预计今年营业额将突破500亿元新台币。

孙庆龙说，中国大陆实施资本管制，因此母公司的财力如何进入台湾公司或加盟公司，以支持企业营运周转非常重要，资金调度会是中国企业到台湾必须面对的问题。他强调，“如果台湾融资取得不易，金流上就容易出现断裂危机。”

对此，“1828王老吉凉水铺”向BBC解释，该公司是是买下“王老吉”在台湾的经营权，负责台湾市场的所有营销，盈亏自负。

王老吉始于清朝的传奇故事

“王老吉”是中国大陆的凉茶巨头，据官网资料显示，该品牌的凉茶约清道光年间（1828年）由王泽邦所创，1885年开设首家凉茶铺，半个世纪后已扩展超过百余家。

今年11月19日，“王老吉”在美国纽约开设首间海外门市，并结合博物馆，介绍凉茶文化及史料，供消费者品茶。

去年“1828王老吉凉水铺”由大陆广药集团授权台湾代理，以“王老吉”这凉茶老牌之名，进军台湾手摇饮品市场。今年10月时还宣布，为体谅员工辛劳，11月起所有员工加薪5%，现在却遭积欠员工薪资，也让“王老吉”的传奇故事蒙上一层灰。