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中国国家主席习近平与美国总统特朗普在29日（周六）通电话，双方均表示贸易谈判有所进展，不过并没有透露具体细节。

这通电话是在美国联邦政府停运之时，美国股市就经历了一周的大起大落。美国媒体亦引述知情人士说，特朗普夸大了双方谈判进展，其背后目标是要安抚市场。

通话内容

两人12月1日在阿根廷会晤时，决定订下90日谈判期，为市场带来希望，双方将就强制性技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、网络入侵及盗窃等议题，进行谈判，美方强调，一旦无法达成协议，仍然会在3月2日对中国进口产品的关税从10%提升到25%。

两人在会面后不足一个月内便通电话。

特朗普在推特上表示，与习近平通了“很长但相当不错”的电话，“协议发展良好，将会十分全面，涵盖所有议题及争论的地方”，“已有很大的进展”。

图片版权 Getty Images Image caption 习近平应约与特朗普通电话。

据中国官方媒体新华社报道，习近平是“应约”与特朗普通电话，习近平表示，两国关系处于一个重要阶段，在阿根廷会昭后，两国工作团队“正在积极推进落实工作”，希望双方“相向而行，抓紧工作，争取尽早达成互利双赢，又对世界有利的协议”。

两者均没有透露任何谈判具体内容。

美国《华尔街日报》引述知情人士表示，总统可能夸大了双方达成协议的可能性，他们提到，近日市场因为担心中美贸易战可能失控，而有很大的波动，特朗普或想安抚市场而发出贸易谈判有进展的讯号。白宫拒绝作出评论。

中国外交部发言人陆慷30日表示，中美建交迎来40周年，“关系历经风雨，砥砺前行”，两国关系取得进展来之不易，其中的历史经验值得汲取，陆慷说，中美关系已站在新的历史起点上，面对新机遇新挑战，希望未来妥善处理和管控分歧，防止两国关系大局受到干扰。

谈判的危与机

中国商务部早前确认，中美两国贸易谈判代表，计划在1月进行面对面协商，预料届时美国贸易代表团会赴北京谈判。彭博通讯社之前引述消息，称会谈可能在1月7日举行。

据美国媒体报道，美国将在1月7日，派副贸易代表格里什（Jeffrey Gerrish）和财政部副部长马尔帕斯（David Malpass）访问北京几天，然后，中国亦会派副总理刘鹤率领代表团到华盛顿，届时或会与美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）及财长姆努钦（Steven Mnuchin）会晤。

美国目前以贸易代表署主导中美贸易谈判，但财政部亦在谈判中有重要角色，例如司法部早前指控两名中国公民试图在美国企业偷取敏感讯息，姆努钦在圣诞节前成功确保中国企业不会因网络盗窃而受到制裁。财政部力求把此事与贸易谈判分开，但政府内部有很大声音，要求财政部对北京制裁施压。

《华尔街日报》引述消息人士指，美国或会要求中国增加美国进口产品，放宽一些在华美国企业的相关规定，以及寻求中国停止强迫美国企业转移技术。中方人员事实上曾暗示会作出相应改善措施，不过一直拒绝提供具体资讯，美国谈判员其中一个目标，亦是确保北京在作出改善的同时，不会以其他方式限制外国企业。

例如，中国可能会放宽外国企业进入其金融市场，美国要确保北京不会动用政府权力，在发牌、环境、土地利用等方面施加限制。

美国会密切留意协议是否真的被执行，很可能等北京真的落实有关措施，美国才会考虑取消目前的关税。

图片版权 Getty Images Image caption 中国征税涉及大豆等美国农产品

中国的让步？

中国似乎已作出一些让步，包括1月起暂停对美国汽车及零组件征收关税3个月，并开始采购黄豆。

而近期的突破还包括，中国将首度批准美国大米进口。之前，碍于中美两国没有植物检疫协定，所以即使中国开放大米市场，也无法从美国入口大米。

中国海关总署日前宣布，美国糙米、精米和碎米自27日起，只要符合中国检验标准，并在美国农业部注册，便可以从美国进口中国，不过暂时未知进口量等详情。美国去年向中国只销售约2百万美元的大米。

图片版权 Getty Images Image caption 中国将首度批准美国大米进口。

不过市场对中美谈判仍然保持审慎的态度，特别是中美元首在阿根廷达成协议后，发生了华为高管孟晚舟在加拿大被捕的事件。

而路透社早前亦报道，特朗普计划在2019年初发布行政命令，禁止美国公司使用华为与中兴的产品。

美国政府8月已经通过防务政策法案，禁止政府部门向华为和中兴采购两间公司的设备，今次将会扩展至商业活动。

据消息人士透露，虽然这个行政命令不可能对华为和中兴点名，但是商务部会理解为得到限制中兴和华为公司出售设备的授权。这个行政命令会启动"国际紧急经济权力法"，让总统有权监管商业行为，已应对威胁到美国的国家紧急状态。

观察人士认为，这是美国向中国施压的举措，中美贸易战目前仅休战状态，过去也多次有曙光但换来失望，双方现在发出的正面讯号，短期内也未必能完全说服市场，中美贸易战会如此简单地便完结。