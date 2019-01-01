贸易战、脱欧：2018年全球股市十年来最差

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中美贸易摩擦、全球增长放缓、美国政治不稳以及加息，均是令到欧美及亚太股市在2018年受压的原因，2019年，投资者以审慎态度去面对市场。

BBC商业事务记者罗伯特‧普拉默（Robert Plummer）回顾各地2018年的股票市场，形容这是2008年金融危机后，全球股市表现最差的一年。

美国道琼斯指数跌了5.6%、标普500跌了6.2%，而反映科技股的纳斯达克指数则跌3.9%。英国富时100指数年底收市，与年初开市比较跌了12%。上海综合指数跌了21% 、香港恒生指数下跌14%、台股跌了 8.6%、日经平均指数跌了15%。

虽然面对同样的来自全球的不明朗因素，美国股市相对全年跌幅没有那么大，华尔街2018年8 月见证了“最长的牛市”，其中最大原因是2017年底特朗普政府推出了减税及增加就业的措施， 但在2018年底，美国股市受挫。

美国总统特朗普多项决定均影响到投资者的信心，除了中美贸易战，特朗普亦与央行、联储局就是否应该加息存在分歧，在2018年底，他寻求国会通过在墨西哥边境建造围墙的资金失败，导致政府停运。

2018年12月，美国三大股指全数下跌9%，标普500经历了自大萧条以来最差的12月、纳指亦踏入熊市。

以下为道琼斯指数2018年的表现：

安达（Oanda）分析师克雷格‧埃尔拉姆（Craig Erlam）说，股票市场在2018年大起大落，主要是因为美国，税务改革大幅度增加收入，带动经济增长，但贸易战及与其他国家的小摩擦，却影响投资者信心。

特朗普与中国国家主席习近平在2018年12月1日会晤后同意美中双方的贸易战停火，展开90日谈判期，贸易战迎来曙光，而两人亦再通电话，对外发出利好消息，说谈判有成果，让年底市场气氛稍为好转。

“但以全年市场整体表现来说，这些都太微不足道，而且来得太迟，”BBC商业事务记者罗伯特‧普拉默（Robert Plummer）说。

欧洲方面，英国能否顺利脱欧、意大利与欧盟之间就预算方面的角力、德国总理默克尔即将离任、法国的“黄背心”示威，均令前景不太乐观。英国一年内两度加息，以控制通胀。

上证综合指数：

日经平均指数：

英国富时100指数：

总部在美国阿特兰大的Globalt投资公司的高级组合经理托马斯‧马丁（Thomas Martin）说，投资者在2017年底有点“自满”，当时市况欠缺波动性，但2018年关注贸易及加息问题，立场开始转变，触发小瀑布效应，投资者未来一年，将留意企业盈利、贸易谈判结果，以及美联储的讯号。

资产管理公司VTB Capital的经济师尼尔‧麦金农（Neil MacKinnon）认为，2018年市况是从“低波动、高流动”转变成“高波动、低流动”，2019年全球经济放缓甚至陷入衰退的机会变得愈来愈大。

“我们踏入充满变数的2019年，所有人都在观察，”总部位于芝加哥的德美利证券（TD Ameritrade）首席市场策略师基纳汉（JJ Kinachan）说，“人们要看到证据，才决定是否再次跳进市场。”