2019全球经济前瞻：山雨欲来风满楼

图片版权 Bill Clark/Getty Images

2019年，全球经济前景如何？

现在已经可以看出，有一些方面值得担心，不过2018年整体上还是一个经济较强劲的年份。国际货币基金组织（IMF）预计，2018-2019年度的全球经济增长率将为3.7%左右。

而全球最大的两个经济体可能将录得较为可观的增长率。

作为全球最大经济体，美国在去年年中两个季度的表现非常强劲。去年年末3个月的数据将在1月公布，虽然数字上看可能会有放缓，但从全年来看，美国的增长率依然不错，可能会接近3%。

至于中国，在30年的惊人增长过后，中国的增长速度会继续放缓。但2018年可能仍将录得6.6%的增长，这足以为中国人平均生活水平的显著提高提供动力。

大部分主流预测数据显示，经济大衰退后的恢复时间仍需要一年或者更长。

那隐患又有哪些呢？

特朗普经济学（Trumponomics）

图片版权 SAUL LOEB/AFP/Getty Images Image caption 去年年底美国股市暴跌后，特朗普将此归咎于美联储。

美国经济增长预计将更加放缓。2018年的大幅增长是总统特朗普减税措施的反应，但这种效果能够持续多久，外界一直存在争议。这种效应究竟是一次性的，还是会对促进就业和投资产生持久影响？

需要考虑这种影响的还有美国的中央银行——联邦储备局（the Federal Reserve）。在2018年的4次加息后，2019年美联储是否还会继续加息以保障通胀率解决2%的目标？

特朗普肯定认为美联储可能带来很大危害。他曾表示，美联储是“我们经济上的唯一问题”。

他反复提出类似观点，以至于他的财务部长史蒂芬·姆钦（Steven Mnuchin）不得不公开表示，特朗普无意解雇美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）。（目前尚不清楚特朗普是否真的有权这么做，但他的确可以在2022年鲍威尔本届任期结束后继续让他担任这一职务，前提是2022年特朗普仍是总统）。

无论如何，如果在外界看来，美国总统可能会对美联储产生不恰当的影响，这会给金融市场带来不稳定隐患。美国国会赋予了美联储制定和执行货币政策的职责，这其中包括利率政策。

经济学家的主流观点是，让美联储远离政治舞台中央有利于对通货膨胀的长期管控。

特朗普的经济政策还有可能会对另一个影响经济增长的因素产生影响，那便是国际贸易。

关税战升级？

图片版权 WANG ZHAO/AFP/Getty Images Image caption 虽然特朗普与习近平进行过一些对话，但这办法保证关税升级可以避免。

特朗普声称中国盗取在华开展业务的美国公司的技术，在此之后，美国与中国卷入了一场大规模的贸易对抗。

3个月停战期满后，特朗普政府对中国广范围商品已经施加的关税可能会从10%增加到25%，而中国预计会像第一轮加征关税时采取同样手段报复。

虽然特朗普与习近平进行过一些对话，关税升级可能可以避免，但一切都没有办法保证。

除了与中国的贸易战外，美国还对进口钢铁和铝加征关税，这表面上是为保护国家安全，但其实已经影响到众多美国贸易伙伴。

持续紧张的贸易局势是2019年经济前景的主要隐患。

更多关于贸易战的内容：

欧洲减速

图片版权 Yui Mok/PA Image caption 目前欧盟面临的最大问题便是英国脱欧（Brexit）

欧洲有自己的问题。2018年第三季度经济数据显示，欧元区经济增长明显减速。

为检测汽车排放量推出的新举措可能使得经济增长遭遇短期波折，因为这类政策为汽车工业带来了一些干扰，但这也可能是欧洲丧失经济复苏动力的开始，而欧洲的经济复苏力度从未强劲。

一项对欧元区制造业的调查结果显示，12月该地区增长继续放缓，而意大利和法国两个经济体出现萎缩。

欧洲还有自己的贸易问题需要担心——英国脱欧。英国将于3月29日脱离欧盟，这可能会造成多方面的影响，其中一些可能会对英国与欧洲之间的贸易带来麻烦。

经济衰退晴雨表？

2018年底，全球股市经历了一次大波动。许多在年初出现强劲涨势的股票最终跌幅超过涨幅，从总体来看，这是自金融危机以来全球市场（以及多个国家和地区市场）最惨淡的一年。

股价缩水可能是更大范围经济问题的预警信号，其预示的甚至可能是经济衰退，但单凭股价下跌就预言经济衰退即将到来并不可靠。

道琼斯指数2018年表现

正如已故诺贝尔经济学奖获得者保罗·萨缪尔森（Paul Samuelson）讲过的笑话那样，“过去5次经济衰退中，华尔街指数预测过9次。”市场给出的预警可能是错误的。

而债券市场很快为美国经济发出预警。包括政府债券在内的债券交易都在债券市场进行。

反向收益率曲线（inverted yield curve）被认为是预测经济衰退的更为可靠的指标，但这种现象无法十分准确地判断衰退出现的时间点。

因此，有一些经济学家认为，美国可能会再一次出现经济衰退，不过不是2019年，而是2020年。曾经预测金融危机的鲁里埃尔·罗比尼（Nouriel Roubini）就是其中一人。他还警告，对于美国政府和美联储，这次衰退会更难应对。

中国也有自己担心的问题。中国公共和私营部门债务负担不断加重，可能会破坏金融稳定。有经济调查显示，2018年12月，中国制造商收到的新订单数量出现下滑，这是两年来的首次。

所有的迹象都在告诉我们，与过去几年相比，眼下的经济前景可能会更难解读，而且面临更多阴影。