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中国官方媒体引用一家研究院研究指出近三年北方省份辽宁内裤销量持续增长，反映出经济“不断回暖的趋势”。

该番言论迅速在社交媒体上引发热议，很多网友表示难以置信，仿佛在看“洋葱新闻”。还有网友开玩笑称，“内裤畅销反映裤子质量下降，经济难道不应该更差？”

其实，“内裤指数”只是经济学上众多你可能意想不到的经济指数中的一个，BBC中文帮你整理了一下。

内裤指数

内裤指数并非首次提出。早在2008年联储前主席格林斯潘（Alan Greenspan），曾专门提出了“男士内裤指数”的理论。

图片版权 Getty Images Image caption 一家研究院根据近三年对辽宁内裤销量数据的研究发现，辽宁内裤销量持续增长。

《环球时报》12月25日报道称，中国电商京东旗下的京东大数据研究院对2016年到2018年京东销售的内裤销量分析发现，经济低迷多年的辽宁和全国的男性内裤销量都呈上升趋势。此外，无论从品牌还是面料的选择上，都相较之前消费需求有所提升。

作者解释称，如果从所谓的“男士内裤指数”来看，当经济不好时，男士们就会迟些再买新内裤，从而令内裤销量下滑，等销售额再升时，就是经济开始回暖了。事实上，这也与辽宁过去几年的经济增长不谋而合。

根据格林斯潘的理论，男性将内裤当作必需品，而非奢侈品，因此其销量一般比较稳定。但当经济下滑时，男性会延长更换新内裤的间隔时间。

听起来有点不太靠谱？但该理论提出几年来，却的确与美国的经济增长率大致吻合。

美国《石英》（Quartz）杂志曾报道称，美国的内裤销量在2008年金融危机到来出现下滑后，2009到2015年间的销售额增长了近11亿美元。知名内衣品牌恒适（Hanes）的销量也呈现相似趋势。

榨菜指数

图片版权 Getty Images Image caption 涪陵榨菜的销售额近期增长迅猛，一时间引发中国网友有关“消费降级”的讨论。

内裤指数在中国引发关注，不免让人想起不久之前同样热议的“榨菜指数”。

“榨菜指数”属“中国制造”，它是中国国家发展和改革委员会（发改委）提出的一项非正式的经济指数。

发改委规划司官员曾对外介绍，他们根据榨菜的销量分析农民工流动方向，做为制定相应的福利政策的依据。

《环球时报》报道称，榨菜属于低值易耗品，主要用于佐餐，收入增长对榨菜的消费几乎没有影响，但由于它是农民工等流动大军尤为喜爱的副食，因此其销量会随着人员来回流动而出现巨大波动，反射出本地的经济活跃程度和收入水平的吸引力。

与之相似的，还有同样以物美价廉的速食品为代表的“方便面指数”等。

然而，现在的网友们似乎更愿意将两者的销量与经济增长直接联系在一起，因为“穷得只能吃榨菜了”。

2018年，中国经济出现下滑态势，但方便面生产商“康师傅”和榨菜生产商“涪陵榨菜”的销售额，却在几年前一度陷入低谷后不降反增，一时间引发中国网友有关“消费降级”的讨论。

巨无霸指数

图片版权 Getty Images Image caption 巨无霸汉堡在世界多地都有供应，而它在各门店的制作规格、成分也较为标准。

同样是食物，《经济学人》的编辑伍德尔（Pam Woodall）则把研究的重点放在了麦当劳出售的巨无霸汉堡（Big Mac）上。

这项早在1986年便被提出的经典指数，通过比较麦当劳巨无霸汉堡在全球不同地区门店的售价，与该国货币汇率进行对比，进而判断汇率的合理性。

伍德尔给出的理由是，巨无霸汉堡在多国都有供应，而它在各门店的制作规格、成分也较为标准，并由当地麦当劳的经销商负责为材料议价。

一份2018年公布的巨无霸指数显示，瑞士的巨无霸汉堡在全球售价最高，为6.54美元。相同分量的汉堡在美国，需要5.51美元；在中国，需要3.1美元。最便宜的是在埃及，则只需1.75美元便可以买到。

根据这一结果，我们不难推测，瑞士法郎（CHF）相对美元的汇率被高估，而埃及镑（EGP）则被远远低估。

随着星巴克在全球的扩张，《经济学人》随后又推出了“咖啡指数”，计算原理相同，只不过一只汉堡被一杯星巴克咖啡取代。

摩天大楼指数

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如果你没有听过摩天大楼指数（Skyscraper Index），你或许听过它的另一个昵称——劳伦斯魔咒。

这是因为该指数的提出者，是房地产分析师安德鲁‧劳伦斯（Andrew Lawrence）。劳伦斯在1999年称，世界上摩天大厦的高度每次刷新纪录，都会伴随着经济衰退，并且建成世界最高建筑的地方，很有可能爆发经济危机。

他认为，由于兴建摩天大楼需要巨额投资，存在过度投资、投机以及随之而来的货币紧缩政策而造成经济崩盘的概率。

他在文章中写道，纽约的两栋摩天大楼——胜家大楼（Singer Building）和大都会人寿保险大楼（Metropolitan Life Insurance Company Tower）开建后不久，便爆发了1907年席卷全美的金融危机。

如果你认为这是历史久远的案例，那么迪拜（杜拜）哈利法塔的兴建，则再一次印证了这一魔咒。2009年11月，由迪拜当局控股的“迪拜世界”（Dubai World）公司宣布将延长偿债期限，迪拜债务危机爆发。哈利法塔则于次年1月4日建成，相隔仅40天。

不过，劳伦斯的“魔咒”也不是每次都灵验。2004年底，当时的世界第一高楼台北101大楼竣工，但当时台湾经济发展平稳。

口红指数

图片版权 Getty Images Image caption “口红指数”认为，当女性遭遇经济危机，她们会地购买更多口红。

在所有的小众指数中，“口红指数”或许是最广为流传的一个。

按照这条理论，当你前往一家化妆品店，店内口红的销售炙手可热，那么你可能需要赶紧存钱，因为这被视为是经济衰退的信号。

《华尔街日报》曾报道，该指数其实基于很简单的替代品效应——当女性遭遇经济危机，她们会减少购买生活中的其他奢侈品，例如鞋子和大衣。

作为“合理放纵”的替代品，她们往往会选择口红。因为口红的价格在商场可以低至1.99美元，专卖店也不过20美元。

该指数的缔造者是化妆品品牌雅诗兰黛（Estee Lauder）前总裁伦纳德·兰黛（Leonard Lauder），他于2001年提出这条理论。

然而，2008年金融危机到来后，伦纳德的理论备受质疑。据市场研究公司英敏特（Mintel）的数据，2007年便在西方国家开始下降的口红销量，在2010年再次下降。

所以，根据这些有趣而小众的经济指数，中国的经济走向会如何？

从“内裤指数”来看，京东大数据研究院数据显示，中国全国的内裤销量持续上升。这似乎是经济更加强劲的信号。

但从口红和榨菜来看，似乎结论相反……

《南华早报》引述咨询公司Red Lab的数据称，中国的口红销售额在2017年几乎翻了一番。而去年上半年，“涪陵榨菜”的收入同比增长34%，净利润同比增长近78%。

看来，这些指数，都仅供参考而已。