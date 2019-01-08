中美贸易战：刘鹤现身、金正恩访华如何影响首轮谈判

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中美官员7日（周一）和8日在北京举行了一连两日的贸易磋商。外界对于此次会面抱观望态度，美方官员亦坦陈，要讨论一些结构性改革，具备挑战性。一些观察人士认为，这次谈判有突破的可能性不大，因为中美两国有深层次的矛盾，不是一时三刻可以解决。

然而在首日会面中，中国副总理刘鹤现身会场，而朝鲜领导人金正恩也在这谈判进行中开始访华，令这次贸易谈判增加了一些令人意外的因素。

谈判要点

今次美方派出副贸易代表格里什（Jeffery Gerrish）、财政部副部长马尔帕斯（David Malpass）、商务部负责国际贸易事务的副部长卡普兰（Gilbert Kaplan）、以及农业部、能源部等副部级官员，合共六人。中方则由副商务部长王受文率领谈判团。

中美双方暂时没有透露此次谈判的具体内容，但从参加谈判的人员来看，外界猜测这次较低级别的会晤，是以农业、能源话题为主。

图片版权 AFP Image caption 格里什（左）前往开会现场。

据《华尔街日报》引述知情人士说，美方代表正想方法确保北京恪守承诺，例如美国希望中国能够更具体地讲“特定的日期购买甚么特定的产品”，而如果北京放宽美国进入中国市场的规定，美方谈判员希望能确保中国政府不会用政府发牌、环保限制等权力，对美国企业加以限制。

另外，消息人士说，美方希望北京能够列出一些政府补贴企业的细节，在2001年中国加入世贸后，美国多次投诉北京没有按世贸规定公布政府补贴企业的资料，特别是地方政府的补贴项目，但中方回应说已经交代所需资料。

美国商务部长罗斯接受美国媒体访问时说，贸易战会损害中国经济，相信北京和华府可以达成双方均接受的和解方案，迫切的贸易议题是最容易解决，但涉及知识产权、市场准入等执法问题及结构性改革，则比较具挑战性。

美国总统特朗普日前表示，中国经济不佳，有诱因与美国达成经贸协议，中国外交部发言人陆慷表示，中方会在对等的基础上，同美方解决好两国之间的经贸摩擦，而中国的发展有足够的韧劲和巨大的潜力，我们对中国经济长期向好的基本面有坚定的信心。

刘鹤现身

《华尔街日报》记者在社交网站上载相片，看到副总理刘鹤周一现身开会现场，他的表情轻松，但不知道他逗留了多久，据报道，他的现身得到在场美国代表团成员的鼓掌。刘鹤预料在1月下旬访美，与美国贸易代表莱特希泽进行谈判。

中国北京大学国际关系学院教授梁云祥认为，刘鹤的现身是“不必过度解读”，虽然一般来说，参与会议的官员级别越高，谈判谈得拢的概率看起来就越大，但去年，刘鹤也曾经亲自带团去美国，结果没有谈成。

美中贸易全国委员会副主席的杰克斯‧帕克（Jake Parker）则对BBC表示，刘鹤现身会议是正面的讯号，显示中国在这“极为重要”的时间，接待这“极为重要”的代表团。

帕克认为，在这次谈判中，中国要提出更具体、更可行的方案，在购买农产品及能源产品方面，可以尽快执行，一些有关知识产权保障的措施也可能快速展开，但一些较挑战性的议题，例如补贴、产业措施等则不会这么快改革。

金正恩访华

图片版权 AFP/KCNA VIA KNS Image caption 金正恩再度访华引起广泛关注。（资料图片）

这次会谈期间的另一关注点就是朝鲜领导人金正恩在此时此刻访华。特朗普过往曾表示，他愿意放宽对华贸易要求，以换取中国协助处理朝鲜核问题，但中国否认在贸易谈判上以朝鲜作为筹码。

美国智库国家利益中心防卫研究总监哈里‧卡齐亚尼斯（Harry Kazianis）对法新社表示，这对中国国家主席习近平来说，是一个“不能再好”的时机，在中美官员讨论如何应对贸易战时，金正恩访华，显示出北京可以在恰当的时候大打朝鲜牌。

北大学者梁云祥说，中国正在间接告诉美国，“朝鲜这个问题上，你离了我不行。只有我配合，你才能解决。所以如果你在贸易问题上对我不断施压，那我在朝核问题上我就配合你少一点。”

不过他认为，中国既要拿朝鲜和美国来讨价还价，但又不愿意给世界的感觉是完全站在朝鲜一边，和美国对抗。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）星期一对美国媒体表示，赞扬中国协助解决朝鲜核危机，他不认为中美贸易摩擦与朝鲜问题有关。

“中方对我们十分明确，这是两码子事，”蓬佩奥说。

美国战略与国际研究中心高级顾问葛来仪（Bonnie Glaser）对法新社表示，看不出金正恩访华与贸易磋商有关。她说，自从特朗普与金正恩建立沟通渠道以后，中国能够动用的朝鲜牌已经明显较小。

谈判成功的可能性

中国过往也曾承诺开放市场等措施，例如中国人民银行去年4月宣布，将外资持有的大陆券商上限，由原本49%，提升至51%，但目前，只有瑞银UBS集团能够获证监会批准，能够持股51%，成为在华唯一一家外资控股证券公司，其他银行均没有获北京当局开绿灯，因为按当局规定，最大持股人要有一千亿人民币净资产，增加了外资持股的难度。

而近日中国公布了新的外商投资法草案，进一步开放外资准入政策，包括不强制要求转让技术，但贸易专家认为，草案仍然留有空间，可以让中国透过国家安全审批以及其他潜在漏洞，在其他方面打击外资企业。

这些事件令美国担心，中国作出的让步并非“真让步”。然而，中国也同样担心美国会进一步讨价还价，作出妥协后，美国或会再有新要求，例如去年5月中美贸易谈判，原本刘鹤和美国财长姆努钦见面后，发表了停战声明，但很快就被特朗普推翻，指中国仍然没有作出足够让步，随后加大了关税增加力度。

去年12月1日，特朗普和习近平会面后达成90日停火协议，才再次出现转机，这次双方派出副部级官员在北京会面，是达成停火协议以来首次面对面谈判，美方强调一旦无法达成协议，会把关税从10%提升至25%。

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北大学者梁云祥对BBC中文表示，这次谈判或局部达成某种协议，但即使有突破，也只是“暂时性”、“治标很难治本”，他指出，中美贸易摩擦可能是一个“长期的问题”，“美国的压力并非只是这一次，长远来看还是会有矛盾”。

“中美双方不仅仅是贸易顺差或逆差的问题，甚至涉及到双方的根本政治制度、实力对比。在美国看来中国现在不断崛起，而且存在不公平的贸易，政府在背后支持企业，和美国的体制是不一样的，这对美国整个世界的领导地位都是一个挑战，”梁云祥说，“所以它想在制度方面有所干预，比如政府补贴国营企业、还有产权的保护和强迫技术转让，在美国看起来都是不公平的交易，背后都有政府的影子。但是在中国的这种体制下，有些东西可以让步，有些东西是不能让步的。比如国营企业问题，如果中国的国营企业像美国一样都推向市场，那中国政府的统治力可能被削弱。”