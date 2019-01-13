图片版权 Getty Images Image caption 英语中经常把高收入的老板叫做肥猫

2019年第一个星期刚刚过去，大多数员工还在盘算着自己手头还有多少钱，或许新年能够加薪？

但就在你冥思苦想、精打细算之际，你的公司老板（又称首席执行官或总裁，CEO）一天所赚的钱已经超过了你全年的收入。

例如，如果你生活在英国，那么1月4日这一天，英国最大公司老板的收入已经等于普通员工一年的收入。

如果你生活在美国，老板一天半的所得，相当于一名中等收入员工一年的收入。

美国彭博咨询公司（Bloomberg)分析了全球22个国家公司总裁与员工之间的收入差距，发现无论你生活在发达国家还是发展中国家，你公司总裁的工资都要比你高出上百倍或至少几十倍。

你所在国公司总裁工资与普通员工工资比较 (来源: Bloomberg, PayScale.com) 国家 CEO与普通员工工资比 CEO年薪（以美元计算） 1. 美国 265:1 $1425万 2. 印度 229 $116万 3. 英国 201 $795万 4.南非 180 $221万 5.荷兰 171 $824万 6. 瑞士 152 $850万 7.加拿大 149 $649万 8. 西班牙 143 $489万 9.德国 136 $617万 10. 中国 127 $187万 17. 韩国 66 $232万 18. 墨西哥 62 $129万 19. 瑞典 60 $279万 20. 新加坡 56 $462万

其中，印度和美国公司总裁和员工收入之间差距最大。

图片版权 Getty Images Image caption 麦当劳总裁史蒂夫·伊斯特布魯克（Steve Easterbrook）2017年年薪为$217万，是其员工平均工资的3000倍。

中国

在大多数公司，普通员工要工作300年以上才能赶上他们公司老板一年的收入。而在麦当劳，员工则需工作3101年。

在中国，老板工作两天就相当于员工一年的收入。

美国是全球最大的几家公司所在地，这些公司给CEO的报酬优厚，他们平均年薪在1400万美元以上。

图片版权 Getty Images Image caption 印度总裁和员工之间的收入巨大

北欧差距

北欧是贫富差距相对比较小的国家。即使这样，在瑞典CEO的工资也比普通员工高出60倍。

瑞典CEO的年薪大约为280万美元。也就是说，他们只需要工作一个星期就等于瑞典普通人一年所赚的钱。

挪威似乎更“平等一些”，挪威的CEO需要工作15天来赚到普通员工一年的收入。

挪威人平均年薪为51212美元，挪威CEO的工资是普通人的20倍左右。

图片版权 Getty Images Image caption 挪威是工资收入差距比较小的国家

再看看发展中国家，尼日利亚石油公司首席执行官Avuru的年薪为130万美元，而尼日利亚人的平均收入大约是16700美元。

相当于Avuru5天所获得的收入。

俄罗斯悬殊最大

根据福布斯2016年公布的俄罗斯25位收入最高的CEO排名，他们平均年收入为610万美元。

但俄国斯普通员工的平均年收入是8040美元。这意味着俄国老板半天的收入就相当于普通员工一年的收入，形成巨大的反差。

巴西老板8天的收入相当于员工一年的工资，墨西哥大公司老板只需要工作4天就可获得普通员工一年的所得。

图片版权 Getty Images Image caption 俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom老板Alexei Miller（左）是俄国薪酬最高的CEO

大公司总裁年收入高于普通员工上百倍是否合理？

对此，人们意见不一。哈佛商学院的工商管理副教授鲁恩表示，当人们得知CEO的收入时可想而知他们的反应会有多么强烈。

他说，这取决于各大公司是否要公布其首席执行官的年薪收入，并做出合理的解释。

图片版权 Getty Images Image caption 全美薪酬最高的女CEO卡兹年薪超过4000万美元

根据2014年对数个国家所进行的有关调查显示，被调查者认为CEO的年收入不应该超过员工平均工资的4倍。

然而，鲁恩同时表示，在比较CEO的收入时不能只简单地看数字，要把它放在一个广义的环境下。

他举例说，苹果公司总裁蒂姆·库克的年收入是美国苹果公司工人平均收入的250倍。

但是，别忘了苹果雇佣了大量零售业的员工，而零售业员工的工资一直以来就比较低。如果人们只把目光放在250：1上面，当然也不公平。