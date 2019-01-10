2018中国CPI涨幅2.1% 猪价油价成决定因素

图片版权 Getty Images Image caption 中国CPI涨幅四年来首次超过2%，但有分析称通胀不是中国经济目前的主要矛盾。

中国国家统计局10日公布数据显示，2018年12月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.9%，与11月涨幅相比回落0.3%，且为六个月最低水平。

全年CPI指数上涨2.1%，是过去四年来首次突破2%。2014-2017年，年度CPI同比涨幅分别为2.0%、1.4%、2.0%、1.6%。

居民消费价格指数即CPI反映居民家庭购买消费品及服务的价格变动情况。CPI的变动幅度一定程度上能够反映通货膨胀或紧缩的程度。一般而言，当CPI大幅度持续上涨时，就会被认为发生了通货膨胀。

凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）告诉BBC记者：“2018年全年CPI上涨2%左右，这是显著的增长，但并不能说明问题严重。”

陆修泉表示，中国通货膨胀的压力正在积聚，主要源于中国正在应对经济增长放缓，因此流动性增强。经济增长放缓促使人民币走弱，而流动性增强则进一步加剧货币走弱的趋势，这些都是会导致CPI上涨的因素。

他还强调，中美贸易战也加剧了这个过程。贸易战对中国资本市场的影响是导致资本外流，削弱了人民币，给CPI的进一步上涨带来压力。

“经济增长放缓在2019上半年将持续甚至加剧，”他说，“中国人民银行1月4日刚宣布了降低人民币存款准备金率，所以我们可以预见CPI指数近期还将持续增长。”

不过，交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟则认为通胀不是当下中国经济运行的主要矛盾，需求放缓才是中国经济新阶段面临的主要矛盾。

“2018年全年CPI同比平均上涨2.1%，涨幅比上年有所上升，但CPI同比已经连续七年低于3%，连续五年徘徊在2%左右。这已经充分证明在中国经济增速放缓的过程中，有关通胀或者滞胀的担忧都是杞人忧天。”他说，“没有需求的拉动，中国已经不太可能出现高通胀了。考虑到2019年内外需求放缓的压力较大，因此CPI同比可能再次回落到2%以下，我们预计在1.8%左右。”

图片版权 Getty Images Image caption 有分析指，2019年中国CPI将受到非洲猪瘟疫情的影响。

联讯证券的两位分析师李奇霖和张德礼指出，CPI同比回落主要由非食品项带动，油价下跌是重要因素。在食品项方面，受非洲猪瘟影响，恐慌情绪下养殖户加快出栏，12月猪肉价格环比微涨0.7%，但同比跌幅从-1.1%扩大到-1.5%。

同时，两位分析师还认为2019年CPI和通胀最大的不确定性将在于非洲猪瘟的影响，猪肉项将带动2019年度CPI 同比增速从2.1%升至2.4%左右。