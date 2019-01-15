中国发力电动汽车市场 新政策面临哪些检验

图片版权 Getty Images Image caption 中国既是全球最大的汽车制造国，也是最大的汽车市场。

在中国之外，很少有车主听说过比亚迪（BYD）或者北汽（北京汽车制造厂Beijing Automobile Works）这两个汽车品牌。但在电动汽车领域，这两个品牌已经占据全世界的第一和第二把交椅。

十年来，中国政府一直以补贴和其他政策刺激消费者和制造商涌入电动汽车市场。

数据显示，这个策略是奏效的：国际能源署（International Energy Agency）称，中国买走了全世界一半以上的新电动汽车。

现在，中国政府计划通过一种新的“排污交易”体系向汽车制造商施加更大压力，使得制造商们更难开设制造燃油汽车的工厂。

据信这些新规定已于今年1月1日开始生效。

规模不大但增长迅速的中国市场

中国既是全球最大的汽车制造国，也是最大的汽车市场。

但在20年的急速增长后，2018年中国汽车销量录得2270万台，下跌6%。

最新数据显示，包括电动汽车及混合动力型汽车在内的新能源汽车（NEVs）与中国汽车行业总体趋势相反，在过去一年获得了大幅增长。

然而中国汽车工业协会（CAAM）表示，2018年前三季度，中国共售出60万1千台新能源汽车，这只占到中国汽车市场的一小部分。

新规如何运作？

中国国家发展和改革委员会称，禁止新建独立燃油汽车企业，同时还针对已有计划新建非新能源汽车生产厂的公司出台诸多附带条件。

图片版权 Getty Images Image caption 中国一直在积极推动新能源汽车的发展，这既是为了减少空气污染，也是为了扶持这个产业发展壮大。

针对电动汽车的新配额也会对汽车制造商带来影响。

在新的“排污交易”系统下，任何生产3万辆或以上汽车的公司需要积累占到其产出10%的积分。换句话说，如果一家汽车制造商产量为3万辆，则其积分需要达到3000分。

但并非所有汽车都采取同一套标准。生产一辆新能源汽车可以获得2-6个积分，具体取决于一次充电可以行驶的距离远近。

因此，如果一家汽车制造商生产3万辆汽车，该公司可以通过制造1000辆每辆获得3个积分的汽车来达到其所需的配额。

图片版权 Getty Images Image caption 特斯拉超级工厂刚刚在上海城郊开工。

所有未达配额的公司都将面临罚款，但未达标的公司可以从有盈余的公司那里购买积分。也就是说，没有达到配额的制造商可以直接补贴达到配额的制造商。

分析人士表示，这项政策对海外制造商可能比较有吸引力，因为他们生产的新能源车是现在最有效率的。

“如果特斯拉（Tesla）开始在中国生产，他们的积分将是最高的。如果他们可以出售足够数量的汽车，他们将能够向其他制造商出售积分，”弗若斯特沙利文咨询公司（Frost and Sullivan）的伟益维亚（Vivek Vaidya）表示。

走在前列的中国

中国一直在积极推动新能源汽车的发展，这既是为了减少空气污染，也是为了扶持这个产业发展壮大。

中国政府的补贴政策已经推出近10年，此外还有地方政府的补贴政策作为补充。

在一些中国城市，公共交通也起到了引领新能源汽车发展的作用。

深圳市的1万6千辆公交车现在已实现100%电动化，其出租车也几乎全为电动汽车。

除本地产业发展强劲外，许多国际制造商早已打入中国新能源洗车市场，包括日产（Nissan）、丰田（Toyota）、大众（VW）、宝马（BMW）及沃尔沃（Volvo）等，他们大部分通过合资形式进入中国。

通用汽车（GM）表示，该公司计划在2020年前交付10种新能源汽车车型，并计划在之后三年内将这数字增长一倍。

特斯拉超级工厂（gigafactory）也刚刚在上海城郊开工。

补贴终止？

最新的这些规定看上去像是政府让市场摆脱补贴政策的部分尝试。

“这项法律实际上是为了帮助替代中国政府现在对购买新能源汽车提供的补贴，并把这项责任转移到汽车制造商身上去，”市场研究公司Sino Auto Insights的涂乐（Tu Le，音译）表示。

图片版权 Getty Images Image caption 中国新能源汽车销量在过去一年获得了大幅增长。

例如在北京和上海，购买新能源汽车的车主可以免费获得车牌，而其他北京车主必须要摇号，上海车主则要竞拍。

在其他中国城市，购买新能源汽车还可以获得补贴和折扣。

日益增长的苦痛

对中国来说，至少对短期而言，目前有一系列问题可能出现困难。

已经有报道表示，由于担心取消补贴，中国电动汽车制造商已经在股市受到冲击。

涂乐称，中国缺乏充电基建可能会影响新能源汽车的销量，而贸易战可能也会让形势充满变数。

“如果贸易战在2019年第一季度没有解决，那可能对汽车行业的整体销量和消费者尝试新技术的意愿带来巨大负面影响，”他说。

如何影响电动汽车市场？

伟益维亚预计中国的新政策会取得成功，其中主要是因为汽车制造商们生产电动和混合动力汽车的动力十分强大。

他认为，一些中国市场主要玩家有潜力冲出内地市场，但除非你身在发展中市场，否则短时间内你应该不会看到中国品牌的电动汽车出现在你身边。

“中国汽车有很强的价格优势，但这并不是一个公平的竞争。他们可能不会在德国这样的市场取得成功，但可以以印度和印度尼西亚等亚洲市场为目标。”