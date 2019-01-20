中国全年GDP即将出炉 经济放缓的担忧与应对

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1月21日（周一），中国将公布2018年全年的国民生产总值（GDP）等统计数据。

相比往年，外界对这次公布的数据，格外地关注。原因在于，2018年末的多项指标显示中国经济正在放缓。

苹果首席执行官库克（Tim Cook）认为，中国市场表现不佳是造成iPhone销量低于预期的原因，这也导致全球股市下跌。此外，中国汽车销量也出现20年来首次下降。

这些现象使投资者和决策者们，在面对中国这个全球经济重要的增长引擎时，变得越来越敏感。

对于中国经济，到底应不应该担心？

研究一个经济体真实表现并不容易，但对中国经济表现的研究和预测，却常附带着多于比其他国家的健康预警。

相比于2018年GDP增长6.5%的目标，一些独立经济学家认为，GDP增速更接近5%，甚至更低。

中国人民大学国际货币研究所理事兼副所长向松祚称，他看到“一个非常重要的机构的研究小组的内部报告”，两种测算方法分别显示，中国2018年GDP增速为1.67%甚至负值。该视频迅速在社交网络发酵，但随即遭到删除。

BBC特约经济记者达尔希尼·戴维（Dharshini David）认为，正是因为中国的官方经济数据不可靠，才使诸如苹果营收数据等其他指标能够冲击全球市场。

戴维表示，中国经济增速放缓的程度究竟如何，这很难确定，但清楚的是，中国经济增速已经向下调低了一个档位。

去年11月的报道显示，中国一些工厂的生产陷入停滞，这是两年来的第一次。之后的一个月，中国的出口数据同比下降4.4%，远低于预期。

宏观上的变化，中国老百姓也应该能清晰地感受到——去年的消费数据经历了15年来最低增长。

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经济放缓是全球性的吗

“部分而言，可能真是全球性的。”戴维称，过去四十年，中国确立世界工厂的地位，但当前的中国，突然发现自己的竞争优势逐渐输给劳动力更便宜的菲律宾和越南。

中国政府决定将经济增长的动力从出口，转向国内消费。

然而，关于日渐高涨的债务规模和次级贷款的担忧与日俱增。中国的老百姓、政府与企业，所承担的债务规模是GDP的三倍之巨。

而对于中国的不良贷款，英国央行行长马克·卡尼（Mark Carney）曾表示，中国是全球金融体系稳定的最大风险之一。

更何况，在此基础上，2018年，中美之间还爆发了激烈的贸易战。

虽然一开始中国通过推出一系列政策来尽力避免关税的影响，但最新的出口数据还是表现出那些应急举措对中国生产者的伤害。

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中国如何应对放缓？

来自BBC经济记者安迪·韦尔第的分析

中国的决策者，似乎已经知晓经济中的问题所在，并已经开始采取措施——他们寄希望于刺激需求来应对衰退。

上周，中国央行降低了存款准备金率。这一措施，在理论上将释放8000亿元人民币的流动性资金进入市场。但只有企业等主体由真实的借贷需求时，这些流动性才会生效。而是否有借贷需求又由企业家是否认为借贷后能赚到钱来决定。

不过，更多类似释放流动性的举措似乎将在接下来几周接踵而至，它们会管用吗？

2008年金融危机后，中国的领导层整理出一套方法，即通过大规模释放流动性，保持住经济增长的速度。

中国的债务也因此一飞冲天，2007年负债占GDP的140%，目前，债务已占GDP的260%。

这些年中国的基础设施建设四处开花，数千公里高铁线、数十个新地铁系统、多个机场陆续开工。

中国的经济已经对强力刺激已经习以为常，外界希望的是，中国经济体还未对这些刺激感到麻木。