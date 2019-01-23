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近50年来，每年1月份，世界领袖、大企业老板和一众名流明星，也会齐集在瑞士一个小镇，出席达沃斯世界经济论坛。

达沃斯为何有如此吸引力？他们为何都要前往这个论坛？你只要掌握以下十个事实，当别人说起达沃斯时，你都可以自信地点头，显示你对讨论的内容了如指掌。

1. 其实这个论坛不是称作达沃斯

图片版权 WEF Image caption 其实，达沃斯不是这个论坛的名称，而是当地一家酒店的名称。

虽然现在大家都称这个论坛为达沃斯，但这个1月举行的会议是年度世界经济论坛，达沃斯只是举办这场活动的那家酒店的名称。

当这个小镇被视为等同这场眩目的会议，许多其他活动也希望利用这个名字进行宣传，动不动就把一系列会议挂上达沃斯招牌。

去年一个沙特投资峰会称会议为“沙漠上的达沃斯”，但当时刚巧是沙特记者贾玛尔‧卡舒吉（Jamal Khashoggi）死亡引发连串争议之时，世界经济论坛作出反制，主办单位对外警告会用尽方法去保护达沃斯这个品牌。以免被不当使用。

2. 这不单是一场会议

图片版权 Getty Images Image caption 每晚都有不同的酒会。

世界经济论坛是一个非弁利组织，不过有一个远大的目标，试图改善世界现状。

每年的聚会都有正式会议，包括无数的演说和环节，讨论不同的议题，从全球经济形势到压力管理等等。

但事实上，出席者都不是为了参加这些环节，而是不断去交际联谊，建立人际网络。

为期4天的会议，出席者一同留在相对较小的环境里，企业老板、政客和记者可以在短时间内进行无数的会面，不用受限于交通往来的时间。

这些交际活动由每天的饭局、相约喝一杯和派对，一直进行到深夜，许多企业也会举行这些活动。

3. 一些历史性会面

图片版权 Getty Images Image caption 论坛创办人克劳斯‧施瓦布（Klaus Schwab）在1971年开始举办这个年度活动。

论坛创办人克劳斯‧施瓦布（Klaus Schwab）1971年开始举办这个年度活动，首年是讨论国际管理措施，现在世界经济论坛有更多议题，但有人批评这只是一个只说不做的地方。

但达沃斯把出席者放在一起，容许政客可以在公众视野以外有一个难得的会面机会。

朝鲜和韩国在1989年，就是在达沃斯进行了首场部长级会议。去年，希腊总理和马其顿共和国总理举行了7年来首度面对面的会晤，铺路解决持续27年的马其顿国名争议。

4. 企业参加费用高昂

达沃斯的参加者中唯一要付费的是企业，其他出席者均是免费受邀。企业需要支付的基本收费为每人2.7万瑞士法郎（约2.09万英镑）。但事实上不仅如此，另一成本是参加者需要是世界经济论坛的成员，论坛的会员制度规定，基本会员每年至少需要缴交6万瑞士法郎会费，再贵一点可以成为“战略伙伴”，所需金额为60万瑞士法郎。

这是一门费用高昂的生意，但那些顶级会员可以与同行举行私人会晤，而且不会像老百姓那样徒步走过冰天雪地，他们有专用汽车和私人司机。有些人会认为是物有所值。

5. 出入证也分三六九等

图片版权 Getty Images Image caption 名牌颜色告诉你这个参加者有多重要。

解决不平等问题是达沃斯经济讨论的话题，但世界经济论坛却有一个非常不平等的复杂系统，用不同颜色的名牌把出席者分类。

是的，你可能和新西兰总理及英国威廉王子一同身处在论坛，但你在洗手间碰到他们的机会极低。

这些头等客人有白色的名牌，上面有他们的照片，让他们可以出入任何地方，包括一些专员的特别会面场所。

出席者的伴侣和记者均有不同颜色的名牌，有不同的出入权限，最低层次的是酒店名牌，你连会议中心都进不去，不过可以出席晚上的派对，或者去滑雪，无疑也是一个好名牌。

6. 好多好多男人

Image caption 寻找相中的女性。

迎来第49个年头的达沃斯，男性出席者仍然占绝大多数，虽然当时已经有配额系统，要求所有大企业，如果有4位男性出席，就必须有1位女性出席。

“达沃斯人”成为了一个新词，用来形容这些位高权重、富有的精英阶层男性，是现实世界中很难遇到的人。

当然，这某程度上也反映现实的情况，事实上在政界和商界，也是男性主导。每年这个活动也会有一些照片流传在社交网站，并叫大家尝试找出照片中的女性，这个情况正在慢慢改善。

今年22%的出席者为女性，情况未如理想，但那个百分比已经比2001年多了一倍。

7. 一点也不年轻

图片版权 Getty Images Image caption 大卫‧艾登堡爵士是今年最年长的参加者。

要攀上高峰获邀出席达沃斯是需要花点时间，你看一看与会者的平均年龄就知道，男性出席者平均54岁、女性为49岁。

但也有例外的，今年南非野生摄影师斯凯‧米克（Skye Meaker）是今年最年轻的参加者，最年长的是92岁的英国广播公司著名自然科学节目主持人大卫‧艾登堡爵士（Sir David Attenborough）。

8. 它有自己的语言

图片版权 Getty Images Image caption 每年的论坛主题也令人费解。

复杂的企业术语也是论坛的特点，他们到底想说甚么也是充满神秘感，即使是年度论坛观察者也难以理解。

今年的论坛主题同样令人难以理解。

今年的主题是“全球化4.0：打造第四次工业革命时代的全球架构”。

这到底是甚么？我们晚一点再告诉你。

9. 好像去机场，但没有坐飞机

Image caption 排队等候安检入场。

今年的参加者包括英国威廉王子、德国总理默克尔、日本首相安倍晋三、新西兰总理杰辛达‧阿德恩。

这张那么高调的名单一看就知道保安一定十分严密。

基本上每个屋顶都有狙击手，而每个安全区也有持枪保安人员，你需要有权限进入，每次你进入主要论坛中心，你都要脱下大衣，扫瞄你的电脑和袋子，然后又把它们放回去，就像不断经过机场安检，但是你不是去坐飞机。

10. 人人都在穿绒帽子

图片版权 Zurich Image caption 你一眼就看出谁是论坛参加者。

许多出席者是国家元首，或是富有的行政总裁，但他们都无法抵抗一顶免费的绒帽子。

每年苏黎世保险都会提供蓝色的帽子，让你们每个人都变得一模一样，一点不出众。许多人都会戴这顶帽子，几个月后如果你在街上见到有人这样做，你们可以互相点头，你们都是达沃斯的那班人。