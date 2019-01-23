中国经济增长放缓为何令所有人忧虑？

图片版权 Getty Images Image caption 中国深圳的工厂。

中国经济增长正在放缓，这本身并不是什么新闻。近年，北京一直对外声称，要令经济增长重质而不是重量。

不过，我们仍然应该感到担忧。

中国的增长放缓，意味着世界其他地方的增长同样放缓。

中国在全球经济增长总额当中占三分之一。无论是就业、出口还是商品制造业方面，我们所有国家都要依赖中国从我们这里买东西。

中国经济增长变慢，意味着中国要解决巨额的债务将面临更多困难，哪怕中国共产党支撑国家经济的能力从未被怀疑。

数字游戏

请记住一点：必须记住，对中国的官方经济增长数据从来都是要多留一个心眼的。一般认为，实际的经济增长其实要比北京对外宣称的要慢得多。

曾有人告诉我，最好是在政府公布的数据上减去100个基点，这样就能更真实地判断经济的状况。

以最新的数据来看，这就意味着中国的年度经济增长率可能已降至5.6%，甚或更低。

对亚洲的冲击

在过去10年，中国成为亚洲大多数国家的最大贸易伙伴，全盘购入集成电路、原油、钢铁以及铜矿等等。

所以，如果中国慢下来了，不再从本地区买入那么多东西，那这个地区的经济也会放缓。

根据世界银行（World Bank）的数据，预计本年度亚太地区的经济增长将从去年的6.3%下降到6%。

更为悲观的看法是，这显示亚洲新兴国家的经济增长将是金融危机以来最弱的一次，而这主要反映的是中国。

中美贸易战对此也没有起好作用。它或许没有造成中国经济的放缓，但是却在中国最不希望的时候带来了一种负面的观感。

经济学家表示，很多对华出售产品的亚洲经济体——比如台湾、韩国、新加坡、马来西亚和越南——将会受到最大的打击。

数据已经确认了这一点。现在令人担忧的是，随着中国经济增长放慢，国内的消费者也将更少买东西。

亚洲各企业对此的信心也是摇摆不定。数据显示，中国经济放缓是2019年经济增长的两大担忧之一，另一个就是中美的贸易战。

印度仍然势头不俗

不过，亚洲仍然有一些值得乐观的理由。

亚洲开发银行（Asia Development Bank）的这份研究显示，全世界增长最快的印度经济，对华销售并不像亚洲较小的国家那么多。

世界银行预计，印度在这一年度将实现7.3%的经济增长，在未来两年则会是7.5%。

外界预期，印度中产阶级的消费升级将会帮助振兴该国经济，而尽管今年有各项选举等重大的政治事件，但人们仍然预计印度的稳定增长将会持续。

图片版权 Getty Images Image caption 中国河南的纺织工厂。

北京出手

中国已经将超过800亿美元（622亿英镑）的资金注入金融系统，以鼓励银行向企业贷款，让企业能够聘用更多人，建造更多工厂。

目前未有证据显示这样做已经有效果，但是经济学家一致认为，到今年年末，经济活动应该已经有所复苏。

减税也同样在2019年的预期当中，而根据摩根大通（JP Morgan）的预测，这可能令经济增长提高大约半个百分点。

日本投资银行野村证券（Nomura）也同样认为，中国将会在今年下半年看到一个反弹，而届时亚洲将会再次“闪耀”，并将开始“被广泛认可为是世界经济无可争议的火车头”。

然后，中美贸易战也歪打正着地带来了一些积极效果，证据就是越南、马来西亚、印度和菲律宾等国的业务有所增长，因为一些企业为了逃避关税而将供应链从中国移走。

不过，据咨询公司凯投宏观（Capital Economics）的专家马克·威廉姆斯（Mark Williams）所说，长远来看，世界还是不得不适应经济增长率放缓的中国。

“随着中国越来越富有，它的增长将会放缓，所有成功的经济体都会经过这个阶段，”他说，“在未来五到十年，增长放缓的幅度甚至还会更大。”

这意味着，下一次，你会看到的新闻标题是：中国经济增长放缓，别惊讶，做好准备吧。