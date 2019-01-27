中美贸易谈判前瞻 “谁先眨眼谁成输家”

图片版权 Getty Images Image caption 经济学家和机构预测中国经济在2019年会进一步放缓至6.3%左右。

中美谈判团准备周三（1月30日）开始一连两天在华盛顿举行经贸谈判，规格是去年12月两国就经贸纠纷“停火”以来最高。

两国代表必须在3月1 日限期前达成共识，否则它们之间货物的进出口关税会再被提高，我们就会被卷进新一轮的贸易战。

分析认为，北京面对国内不断放缓的经济，越来越需要尽快与美国在贸易问题上达成共识。

中国经济增长放慢

中美贸易战并不是中国经济增长放慢的原因，但它肯定令情况更差。

中国上周公布的经济数据显示，它国内的增长降至1990年以来最慢，但除了这个数字，中国的消息者信心和零售数字都在急速下跌。中国的中小型公司也受订单减少和存货量下跌影响。

中国共产党主要领导人上周一连数天举行研讨班，国家主席习近平在研讨班期间强调必需“增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解重大风险”，被视为习近平“罕有地”承认中共现时因经济增长放缓影响承受巨大压力。保持中国的强大，对中共维护自己的执政合法性十分关键。

世界工厂褪色

调查显示，许多在华开设工厂的公司由的开始同时在其他国家开设工厂，由的完全撤离中国。

总部设在香港的亚洲品质检验有限公司（QIMA）早前访问超过100家在华的国际公司，当中有超过30%表示他们会减少依赖“中国制造”。其中超过75%的公司表示，他们已经在中国以外的地方找到供应商。

如果这个趋势持续，中国工人的工作就可能会受威胁。摩根大通上周发表报告，指中国工人就业情况是最令人担忧的短期问题。

中国的社会稳定与经济发展密不可分，中国共产党要取得人民认同，必须为他们实现中国梦。中共对此十分清楚。

图片版权 Reuters Image caption 中国2018年经济数据显示，全年城镇调查失业率保持在4.8%-5.1%之间，实现了低于5.5%的预期目标。

华为因素

不论是从商业还是外交角度考虑，中美贸易谈判的过程与科技公司华为的命运息息相关。

中国政府经济顾问唐恩（Einar Tangen）对我说，象征性意义在中国来说十分重要，中方“不相信巧合”。

他留意到，华为副董事长兼首席财务官（CFO）孟晚舟在加拿大被捕的同一天，习近平刚好在G20峰会与美国总统特朗普碰面，并同意贸易战暂时停火，让两国官员可以就纠纷开展谈判，限期为90天。

这个星期除了中美贸易谈判，也是美国向加拿大申请将孟晚舟引渡到美国受审的限期。

唐恩指出，中方认为这两个日期显示美国尝试利用华为问题，“在中美贸易纠纷谈判上牵制中国”。

图片版权 Reuters Image caption 华为的业务受到多国制裁，其中由美国，英国，澳大利亚和新西兰组成的五眼情报联盟警惕华为技术进入西方5G网。

美国在另一方面也准备针对华为在国内展开调查，最终结果可能令华为无法向美国公司购买零部件，与中国另一家科技巨头中兴去年的命运一样。

但唐恩同时警告，向中方施压可能会引起反效果，因为中方视这些举动为“美国尝试打击中国”。

“这并不是对与错的问题。中国会把这些举措与过去百多年，因为西方国家而遭受的侮辱连在一起考虑。中国不会想这些历史重演。”

美国同时受压

中国的谈判对手美国同时也受到压力，要与中方达成共识。

许多在华的美国公司不满特朗普对中国出口到美国的货品征收关税，影响它们的业务，希望美国能达成一个好的协议。

美国埃金－冈普－斯特劳斯－豪尔－费尔德律师事务所国际贸易律师史提芬‧科（Stephen Kho）认为，美国政府坚持征收关税，显示它不介意损害美国经济。

他认为，美国公司希望中美双方能抓紧这个机会，在谈判中达成一些重要的协议。“它们会希望中国除了承诺购买更多美国货品外，还会答应做一点体制上的改变。”

无论如何，中美能够解决贸易纠纷，对全球都是一件好事。

这两国经济强国继续互相征收关税的话，我们购物就要花越来越多的钱，许多公司赚到的钱也越来越少，全球经济增长也会放慢。

中美双方都有压力要达成共识。但史提芬‧科认为这始终是一个中美之间的“胆量游戏”：先让步的那一方，很可能成为最大输家。