华为否认从事间谍活动　斥资改善设施试图释除英国疑虑

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中国通讯科技公司华为向英国国会议员致函透露，将预留20亿美元，处理英国政府提出的安全问题，预计需时3至5年。这次华为提出的改善方案，是回应英国政府去年的要求。

去年7月，英国政府发表报告，指华为的宽频及电讯设备，在对国家安全会否构成风险方面，只有“有限度的保证”。调查指华为的工程有一些缺陷，会“暴露英国电讯网络的新风险”。华为发言人承认缺陷，并表明有可以改善之处，欢迎反馈。

但近期，华为受到其他国家质疑，在美国政府施压下，澳大利亚和新西兰禁止在其5G移动网络中使用华为产品，法国、德国等政府也在考虑是否允许在国家敏感基础设施中使用华为的设备。华为否认指控。

回应情报工作

华为上周将信件提交给下议院科技委员会（Commons Science and Technology Committee）议员，信件在本周三公布。华为的运营商业务总裁丁耘在信中表示，为满足英国的要求来调整软件和工程流程“如同在一架高速行驶的列车上更换部件。”

华为表示，一些国家的政府把华为视为安全威胁，但事实上没有提出切实的证据，并称“网络安全是公司商业管理的非常基因（very DNA）”。

西方国家对华为的担忧主要来自中国在2017年发布的《国家情报法》。该法指出，中国机构有义务"与国家情报工作一同合作，提供支持，并予以协助"。这引发其他国家担忧中国制造的设备可能威胁国家安全，尤其在建设新的5G网络中。

丁耘在信中说，华为公司“从未使用，也绝不会”使用其设备来协助间谍活动，并称中国外交部已表明，《国家情报法》并非要求任何企业去“安装后门、窃听”，其相关法律条文对中国公司的海外子公司和员工不具有境外法律效应。

他说，“华为是一间备受瞩目的公司。如果华为从事恶意行为，不会被大众所忽视 。这肯定会破坏我们的业务。”

英国当局没有发现任何使用华为的设备进行间谍活动的证据。

Image caption 华为近日发布5G产品。

“缺乏进展”

12月，华为的首席财务官孟晚舟应美国要求在加拿大被捕。美国司法部指控华为、高管孟晚舟以及两家分支机构涉嫌银行和电信欺诈，妨碍司法，窃取商业机密，并违反制裁伊朗的规定，多达23项刑事控罪。华为否认全部指控，声称未发现孟晚舟有任何违法行为。

去年的英国政府报告由华为网络安全评估中心（HCSEC）编写，该中心于2010年成立，以回应公众对英国电信等机构使用该公司设备可能构成威胁的担忧。

该机构由英国国家安全官员监督，包括来自间谍机构GCHQ的官员。机构表示，对华为补救自身缺陷“缺乏进展”感到失望。