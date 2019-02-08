华为与5G：英国科技未来的决定时刻

图片版权 Getty Images

“供应链评审”这词听起来非常沉闷，但它决定着英国高科技的未来。

围绕华为在英国角色的政治氛围升温，手机运营商们正等政府决定是否继续使用这家中国巨头的设备。

他们预计将在3月底或4月初有裁决，届时将对英国电信网络供应链进行审查，以确保其安全性和适应性。

领导该评审的英国数字、文化、媒体和体育部称，评审的内容远不止华为在下一代5G移动网络中的作用。但这是移动运营商关注的唯一问题。

运营商忧虑的是，政客们对华为所谓的安全威胁的担心，将导致他们能选择的供应商数量严重缩减。

在一场涉及三家主要运营商的背景介绍会，大家持续讨论到同一个主题 ：我们知道需要让华为远离我们网络中最敏感的部分，但全面禁止使用华为，这无论对5G技术的推出还是英国在这关键技术领域的角色都是灾难性的。

他们已经为今年年底的5G网络商业发布提前做好了充足的准备，他们计划使用大量华为设备，但不是在核心网络中使用华为，而是在手机蜂窝站（基站／发射站／发射台）和硬件中将其连接到手机中央大脑的技术。

他们希望继续使用这家中国公司的设备，因为其产品物美价廉。

“他们有两个独特的优势，”一位技术主管说， “与其他供应商相比，他们拥有更多的研发工程师，他们准备为特定的客户群创新。”

图片版权 Getty Images

华为的主要竞争对手是诺基亚和爱立信。另一家电信运营商称，“普遍认为，他们（华为）远远领先欧洲供应商”。

运营商们还认为，中国的竞争迫使欧洲竞争对手提升自己的竞争力，并表示他们完全意识到围绕华为的安全问题。他们在采购过程中咨询了国家网络安全中心（NCSC）的专家。

“他们的建议是，如果你想减少风险，你不该从头到脚都用同个供应商的东西，”一家公司解释说。NCSC还建议5G网络的某些部分风险高于其他部分。而该运营商最终使用包括华为在内的混合供应商，但让中国公司远离最敏感的区域。

但如果“供应链评审”建议全面停止使用华为的5G技术，又会发生什么？运营商指出，由于5G网络实际上是4G的升级，华为设备无处不在，后果将很严重。

“没有5G你就不能做4G——很多人都不明白，”一位运营商说， “现在正讨论大规模的替换计划，所有运营商将大规模延迟5G，还同时大幅增加成本。”

“我们必须更换手上所有的华为4G套件，并采购不同供应商的设备，”另一运营商说， “在开始这个过程之前，我们必须对不同供应商的5G进行全面测试，这还需要12到18个月。”

所有人都认为，这意味着下一代网络的到来会出现重大延迟。目前欧洲的5G筹备工作比美国先开始，并且或许有能力赶上亚洲。

图片版权 Getty Images

他们和许多英国企业都最想要又最缺乏的是确定性。

“我们需要开始组装设备，让一切就绪，”一家运营商说。

运营商们表示，首要任务必须是保证国家安全，但第二个应该是让英国成为世界电信领域的领导者。但他们担心，拒绝华为将使第二个目标难以实现。