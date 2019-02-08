图片版权 AFP/Getty Images Image caption 马尔帕斯（右）多次发表对多边主义的怀疑，并认为应该停止对中国贷款。

美国总统特朗普提名戴维·马尔帕斯（David Malpass）为下一任世界银行行长人选。

马尔帕斯多次发表对多边主义的怀疑，并批评世界银行、国际货币基金组织等多边组织。

他还曾表示，中国已经足够富裕，世界银行应停止向中国贷款。分析人士预计，对他的提名可能遭到世行其他成员国的反对，但一旦当选，可能缩减对华的贷款规模。

对华鹰派

2017年，马尔帕斯出任美国财政部国际事务副部长，并展现出强硬的对华立场。上任后，马尔帕斯希望促使世界银行停止对中国的贷款。

马尔帕斯认为，中国太富裕了，不能再给予贷款。此后，世行在压力下同意逐步减少对中国的贷款。去年，世界银行向中国贷款18.2亿美元，这一数字比往年下降了近30%。

此外，马尔帕斯还推动世界银行的贷款改革，使包括中国在内的中高收入国家贷款成本上升，将资源集中于更为贫困的国家。

目前，马尔帕斯依然处在财政部任上，美国官方宣称，下周他将与美国贸易代表莱特希泽和财长姆努钦一同访问中国，参加下一轮的中美贸易谈判。

图片版权 Getty Images Image caption 马尔帕斯是特朗普竞选最早期的幕僚之一

特朗普忠实支持者

今年62岁的马尔帕斯曾在里根政府中担任负责发展中国家事务的财政部副助理部长，之后在老布什政府中担任负责拉丁美洲经济事务的副助理国务卿。

其后，马尔帕斯在投行贝尔斯登担任15年的首席经济学家。贝尔斯登在2008年金融危机中几乎倒闭，其后被摩根大通收购，马尔帕斯也离开创立自己的咨询公司Encima。

2016年，在特朗普竞选总统期间，马尔帕斯担任他的经济顾问，成为其早期重要幕僚之一。此后，马尔帕斯成为特朗普减税等经济政策的支持者和宣传者。

图片版权 Getty Images Image caption 刚刚卸任的世行行长金墉，在气候变化和发展资源等多项议题上，与特朗普意见不合。

当选依然面临挑战

下一步，马尔帕斯想要正式当选行长，必须得到世界银行执行委员会的同意。该委员会有25个成员。美国拥有16%的投票权。中国则在世界银行所占份额4.5%，仅次于日本，排第三。

根据不成文的协议，一直以来由美国选择世行领导人，由欧洲选择国际货币基金领导人，由日本选择亚洲开发银行领导人。

然而，国际发展中心资深成员贾斯汀·桑德夫（Justin Sandefur）称，这一提名显示特朗普政府试图破坏这一关键的国际组织，他呼吁各国提出其他人选。“他们（各国）可以有所选择，这是简单的多数表决，美国在这次选举中没有否决权，而且有其他更好的人选。”