图片版权 EPA Image caption 这次发生在春节假期的航空业罢工占据了台湾各大媒体的大幅篇幅。

台湾桃园市机师工会与中华航空公司劳资协商破局，2月8日凌晨宣布发动台湾史上首次飞行员罢工行动。

这是曾有国营背景的华航继2016年空服员罢工后，第二次遭遇工潮。据台湾媒体报道，截至10日凌晨，参与罢工飞行员已迫近500人，占华航飞行员总数30%。成千上万旅客受航班取消或延误影响，打乱春节假期。

劳资双方9日再次协商，但持续六小时后再次以失败告终。劳方继续罢工，曾表态能维持90%运力的资方仍坚称要对旅客负责。

研究工运的学者对BBC中文指出，近年台湾劳工的维权意识有所提升。这次华航机师罢工似乎有望再次提涨台湾的劳工权益。

为何罢工？

根据台湾劳动部规定，若涉及工资、工时或休假等事项，经过调解未成立，工会就可以经过全体投跳过半后就可以罢工。

从去年8月至今，华航与桃园市机师职业工会共开了五次协调会，但机师工会表示，华航资方在过劳议题上态度不退让，工会逼不得已，决定罢工。

图片版权 EPA Image caption 华航在国民党政权从中国大陆迁台10年后由政府与执政党出资成立，今年年底将以民营企业身份迎来60周年。

机师工会向台湾媒体表示，华航无视他们过劳的工作环境，并强调他们不是贪婪的一群人。工会质问资方，“究竟飞行员身体健康、飞安重要，还是人力成本重要？”并说明，这一点没有妥协空间。

机师工会所提出的诉求，包括过劳航班增派人力、副驾驶升训制度透明化、保障国籍机师招募与培训、禁止对工会会员秋后算账，谈判达成的权益由会员专属、撤换破坏劳资关系的主管，以及比照民营的台湾长荣航空保证第13个月工资发全薪。

对于增派人力回应的诉求，先前回应增加派遣人力将大幅提高公司人事成本，严重影响公司竞争力。而在罢工行动展开后，改口有改善空间且软化先前情意态度，有诚意继续协调。

经过台湾交通部持续介入调解，2月9日两方再次进行协商，根据台湾媒体报导，台湾交通部倾向支持疲劳航班和保障本国副机师升训权这两项诉求。

同时，华航从8日起，针对罢工发布紧急应变措施，并强调从未拒绝谈判，并重申不放弃协商，希望工会能以旅客为重。华航初步统计，目前约10%的运能受罢工影响而停摆。

协商从下午持续至晚上，机师工会理事长李信燕宣布谈判失败，双方只在疲劳航班人手配置上局部达成共识。华航方面表示对谈判破局感到遗憾，并称资方已充分展示善意，期待双方尽快重返谈判桌。

图片版权 EPA Image caption 机师工会理事长李信燕批评华航人手过剩，却不愿意用来改善疲劳航班问题。

“过劳”班表

罢工行动中的其中一个诉求，就是要求过劳航班增派人力。本身为长荣飞行员，且具备飞行员教官资格的李信燕接受台湾媒体采访时表示：“华航的人力目前过剩，但却对疲劳航班，不愿意有改善，这是为什么？”

根据台湾《航空器飞航作业管理规则》（AOR），两人一组的飞航组员，可连续执勤14个小时，三人一组可连续执勤18小时，四人也就是双组员可连续执勤24小时。华航目前规定，超过12小时就会有三个人轮班，符合标准，华航则认为该规定更优于规则，不过华航有多名飞行员却认为华航的班表让机师过劳。

台湾民航局也有规定，航空驾驶员飞行一年内不得超过1000小时，一个月最多不超过120小时；国内短程飞航一天不得超过8小时，一星期内必须有30小时以上的休息时间等。

一名不愿透露姓名的华航飞行员向BBC中文介绍，这些时数是从飞机启动后推到进机坪开始计算，他说：“我们一个半小时前就要报到，因此如果一个月飞80个小时，月休就只有八天。”

图片版权 CNA Taiwan Image caption 劳资双方在现行班表是否导致飞行员过劳、危害飞行安全方面争持未息。

图片版权 CNA Taiwan Image caption 数以百计华航飞行员响应工会号召，交出飞行执照，支持这次历史性罢工。

事实上，民营的长荣航空也有类似问题，长荣一名飞行员向BBC透露，公司规定符合《劳动基准法》，却不合理。他举例，若从台北飞到柬蒲寨金边，06:45报到，下班时间是17:00。中间落地后，停一个小时，但这个小时要做检查准备回程飞行，根本无法休息，“一整天下来非常疲累”。

不过他也强调，长荣成立工会后，资方有持续改善。“像是以前班表会连续上班五天，都是短班，非常累。现在则最多三到四天。”

罢工引发两极反应

台湾史上第一次机师行动罢工，适逢春节运输巅峰时段，影响人数成千上万。罢工首日，高雄小港国际机场就有上千名旅客受影响，有旅客不知情到机场才知道飞机不飞，而把怒气发泄到地勤人员上。

杨姓华航员工向BBC中文表示，对于机师罢工没有意见。但像是之前的空服员罢工和这次机师罢工，第一线面对客人的都是地勤。她抱怨：“地勤的劳动权益也很差，常常一整个航班200多名乘客，却只有一名地勤负责他们的登机工作。”

图片版权 EPA Image caption 罢工导致航班取消，但华航管理层一度强调能维持九成运力。

图片版权 CNA Taiwan Image caption 航班混乱，地勤人员成为旅客出气对象。

台湾许多旅行社人员也因为罢工而忙着处理顾客的机位问题。台北、台中、高雄三都旅行商业同业公会也发表声明谴责突袭式罢工手法，并呼吁机师工会不要把消费者当作劳资谈判筹码。

不过，除了反弹声浪，也有许多人支持华航机师争取劳权，像是长荣航空企业工会、高雄市产业总工会、台北市医师职业工会以及台南市产业总工会等，都表示声援机师工会罢工。

台北市医师职业工会表示，若非忍无可忍，工会也不会断然采取最终手段，大力支持罢工行动。

劳权意识抬头

从2016年空服员罢工行动后，隔年台湾铁路管理局列车司机则在春节罢工，也使得交通业的过劳问题引发关注。

长年研究罢工的台湾交通大学科技法律研究所助理教授丘羽凡分析，从2011年台湾实施新的劳动相关法律后，简化罢工条件后，台湾的劳权意识的确有提升。

邱羽凡向BBC中文表示，台湾工作环境过去十年变化很大，这几年可以看到各行各业开始有罢工行动，劳工会争取自身权益。

不过，她也强调，台湾人对罢工还是太陌生，因此第一时间很容易指责罢工的人员。她表示，劳工为钱而抗争本来就没错。台湾的薪水低，劳工付出劳力就应该有对应的收入。“所有人都应该希望劳动价值更好。”她指出，台湾的氛围很怪，好像若为了钱站出来就是错的。

图片版权 AFP Image caption 邱羽凡：台湾人对罢工还是太陌生。

丘羽凡说，“很多人批评机师薪资高不应该罢工，并不符合逻辑”，劳工要求合理薪资天经地义，像是德国的罢工都是为了加薪，争取合理的劳动条件。

她更强调，很多人不清楚这次机师罢工的诉求，主要其实是疲劳航班的问题。她说：“改善机师疲劳问题，其实是帮政府做了政府该的事。”

丘羽凡解释，罢工的目标就是让资方产生经济上的损失，而不是要造成旅客的不便。若华航协助旅客转搭其他航班，工会不可能反对。她说：“任何航空公司若知道工会可能罢工却没有准备，那就是公司的问题，而不是由工会承担旅客损失。”

她批评，这次华航以及多间旅行社都没有为了罢工而准备相关的应变措施。

不过丘羽凡还是乐观看待华航机师罢工事件，她认为这会带起其他工会或劳工更勇于争取自身权益。她说这几年的罢工事件，突显台湾人会开始愿意了解罢工背后的意义，这就是劳权意识正逐渐抬头。