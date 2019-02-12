“野蛮生长”美容业背后不为人知的冷知识

图片版权 Getty Images Image caption 美容博主是市场潮流的引导者——真人秀明星凯丽·简纳（Kylie Jenner）就通过自己的品牌Kylie Cosmetics挣到数百万美元。

虽然全球零售业整体处在停滞状态，但是美容产业却在“野蛮”增长——夸张点说，未来的人类就要变成着迷于化妆与护肤的爱美星人了。

不过说到底，这是个层次丰富的产业，有太多外行人不会轻易看懂的微妙内涵。谁是美容界最顶级的意见领袖？什么算是“韩妆”？一个美妆博主到底能挣多少钱？当下爱美丽人士们必买的上架产品都有哪些？

一起来看看BBC消费者事务记者萨曼莎·芬威克（Samantha Fenwick）的解读……

1. 网红推动美容产业疯长

图片版权 Getty Images Image caption 美妆视频博客可能成为一门大生意。

2018年，美容产业市场的产值是135亿英镑。在过去五年，它已经增长了近17%——重点是，销售大幅增长的背后，很大程度上是社交媒体网红的推动。

这些网红在社交网络上发布自己的化妆指南，通过Instagram照片、YouTube和直播视频来向人们展示，如何造出特定的妆容。

他们经常会推荐自己正在使用的产品，有时候则会批评自己不喜欢的东西。

2. 谁是美容界的意见领袖？

图片版权 Getty Images Image caption 像杰弗里·斯塔这样的明星博主，正在成为美容化妆品销量的重要推动力量。

在欧美，其中一个最受欢迎的美容博主就是居住在洛杉矶的杰弗里·斯塔（Jeffree Star）。

《福布斯》（Forbes）杂志估计，杰弗里在2018年从YouTube上挣得了1450万英镑收入，是收入最高的社交媒体网红之一。

在Myspace上成为最多关注者的用户之后，他在2006年加入YouTube。

他开始发布化妆指南，并很快凭着他富于冲击力的妆容走红。

现在，他拥有自己的化妆品牌。据《福布斯》估算，该品牌每年为他带来1亿美元的收入。在最近的一条推文中，杰弗里说，最近有一个品牌提出要给他16.5万美元，请他在自己的视频中使用他们的产品。

3. 明星代言

图片版权 Getty Images Image caption 有像金·卡戴珊这样的大明星做代言，化妆品的销量就可以飙升。

BBC电台节目《你和你的》（You and Yours）聘请的消费者分析员所做的调查显示，英国82%的消费者都表示，一个博主是否收了钱去推一个产品，并非总是那么明确的。

对超过1000名购物者所做的调查发现，18至34岁的美容产品购买者当中，有54%都受到社交媒体网红推荐的影响。

4. “微网红”到底能挣多少钱？

Image caption 自学成材的博主MMMMitchell已经有80万粉丝，并且还在积累。

不过，在社交网络上挣钱的不只是拥有百万粉丝的网红，所谓的“micro-influencers（微网红，或称‘素人宣传者’）”同样可以有可观的收入。

英国化妆师“MMMMitchell”在杰弗里·斯塔的视频片段中出现，他的Instagram一夜之间就增加了10万关注者。

现在，他拥有80万关注者，并且会收到数以百计的美容品牌产品，他们都希望他能够在他发布的内容中使用这些产品。

“有越来越多的公司来找我谈合作，”他说。

“你的粉丝越多，打开的门也就越多，于是这就给了我更大的动力，去涨粉，”这名网红说，“我是很努力地和我的粉丝建立起信任。”

5. Instagram改变了日常化妆

图片版权 Getty Images Image caption 对于化妆，大师级化妆师兼企业家芭比·波朗仍然坚信“自然美”，但是她也意识到行业已经发生改变。

社交媒体化妆师推崇化大浓妆，用MMMMitchell的话说，就是“我们在Instagram上，都使劲抹”。

然而，传奇化妆师芭比·波朗（Bobbi Brown）——就是那个同名品牌的创始人（她在2016年将品牌转卖）——表示，这样做或许并不十分讨好。

当涂抹大量化妆品时，很难将轮廓勾得很好看，除非你受过特别的训练，并且每时每刻都在完全合适的光照之下。

“自然光是很无情的，”波朗说——而她仍然倾向于那条被奉为信条的铁律，妆化得淡一些，追求更多的“自然美”。

6. 那些热卖的护肤品

图片版权 Getty Images Image caption 浓妆并不是一切，基础性的护肤产品也在复兴。

或许，在这一行混了近30年、出过八本书的芭比·波朗，说得有点道理。

近两年，化大浓妆或许真的是一种潮流，但与此同时，声称能让你的皮肤更漂亮、更洁净的护肤产品也同样在热卖。

护肤品牌The Ordinary已经成为最受欢迎的品牌之一。它声称自己是在以比奢侈品牌更低的价格出售基本的护肤成分。

该公司正以每秒钟卖出一份产品的速度销售，并声称，线上零售商ASOS现在每卖出两件产品当中就至少有一件是The Ordinary的产品。

7. 韩妆正成大潮流

图片版权 Getty Images Image caption 韩妆推崇的是洁净、明亮的皮肤和谈妆。

所谓的“韩妆”（Korean Beauty或者K-Beauty）推崇的是清晰、明亮的皮肤，并且已经成为西方美容消费者当中的一大潮流。

它是起源于韩国，那里的人们——主要是女性——从很小就被教育要好好呵护自己的皮肤，让它又美又健康，好到不需要化妆。

很多韩妆产品都是属于一种12个步骤的护肤程序，当中包括使用血清蛋白、油、玻尿酸以及面膜等。

据零售业分析机构MinteI的资料显示，韩国的美容产业在2017年估计产值是130亿美元以上，并且一直在持续革新。

你见过现在全世界化妆品让无处不在的面膜贴吗？它就是韩妆领域当中的一大要素！

8. 环保成为美容业一大热潮

图片版权 Getty Images Image caption 化妆品的华丽包装有那么必要吗？越来越多的消费者在呵护自己的同时也想要保护环境。

那2019年的美容潮流是什么？

可持续就是其中一个最热的话题。

化妆和美容产品一直以来都以产生大量塑料包装而著称，并且为了推销品牌，还会将产品放在漂亮的盒子和包装里，大量浪费卡片纸。

“品牌所处的位置引人注目，人们都在看着它们如何面对环境保护，”《Vogue》杂志英国版的客席美容编辑芬米·费托（Funmi Fetto）说。

长久以来，化妆品企业在这方面都落在了后面，而费托表示，“它们需要确保自己是清洁和可持续的”。

9. 产品正趋向个人化

图片版权 Getty Images Image caption 假如没有两个人的肤色是一样的，那为什么粉底就要千篇一律？

通用化妆技巧变美的时代已经过去了。

如今，你会看到更多个人化的产品，不管是订制的香水、自己独特的眼影色盘还是粉底。

美容企业推广个人化粉底技术的其中一个原因，是为了服务所有色调的皮肤——这是一个长期存在的问题，现在美容业终于有了解决办法。

今年，由流行明星蕾哈娜（Rihanna）新创立的化妆品牌Fenty Beauty，因为多色调的修容粉底而受到广泛关注。

在当今的市场，如果一家企业发布的修容粉底不能服务所有肤色的话，就将因为不够包容而受到严厉批评。

像欧莱雅（L'Oreal）这样的公司则表示，将那么多不同的修容粉底放在货架上是很难的，但是对于这个问题，他们希望通过个人化订制粉底服务来解决。