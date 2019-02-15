图片版权 Getty Images Image caption A380被称为“空中酒店”，也有人叫它“空中大白象”

第一架A380客机在欢呼和期待中起飞时，人们说民航业掀开了历史新篇章。12年后，这个空中"巨无霸"黯然退场。

A380是目前载客最多的双层、四引擎大型客机，有“空中酒店”之称，2007年正式投入商业运营。

现在，空客公司宣布A380将停产，最后一架客机2021年交付。出了什么事？

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没有订单

最直接的主要原因是订单减少。观察人士认为压垮骆驼的最后一根稻草可能是大客户阿联酋航空决定减少订购规模。

截至2019年1月，空客接到订单313张，交货234架。空客的销售目标是700架。

当初决定A380上马时空客对全球巨型客机市场的预估是1500架。

不过，BBC商务记者丹尼尔·托马斯（Daniel Thomas）说，这个巨无霸客机项目耗资估计250亿美元（194亿英镑），上马伊始就争议、非议不断，拖延、超支也是常事。赞誉者叫它“空中酒店”，批评者称它“空中大白象”。

当时空客公司决定上A380巨型客机项目，数十亿美元投资砸下去，赌的是需求预期，预计全世界航空公司的未来属于这种庞然大物，尤其是发展迅速的亚洲和中东市场。

空客上马后经历了一个订单热潮，主要来自阿联酋航空，后来门前逐渐稀落，而这个项目从未盈利。

导致订单下降的主要原因是各地民航公司越来越青睐体积较小而机身较宽的客机。

《全球航空》（Flight Global）亚洲版编辑格雷戈·沃德龙（Greg Waldron）说，市场趋势十分明显，就是普遍倾向于双引擎的远程飞机，比如波音787和777，空客A330和A350。

空客集团也有计划对A380做调整，提高效益，但投资巨大，需要订单。

但更多民航公司谨慎观望，等待波音公布777系列的更多细节。

空客集团是欧洲几个国家联合出资成立的合资公司。欧盟和美国之间一个贸易紧张源就是法国和德国政府给空客集团的补贴。

2018年，世界贸易组织（WTO）裁定欧盟没有遵守相关规则，停止向空客集团提供补贴。

A380下马的传闻其实多年来一直没有消失。

图片版权 Getty Images Image caption 阿联酋航空是A380的最大客户

错在哪儿？

投入运营十多年来，航空公司和乘客对A380的态度日益分化。乘客普遍都喜欢这款自带豪华感、体验舒适惬意的双层客机，但运营商不喜欢，因为它效益低，价钱也偏贵。

A380是目前世界上最大的客机，也是唯一名副其实、从头至尾双层客舱的客机，最多载客893人；如果按头等、商务、经济舱那样分出级别，则载客五百多。

大飞机空座率高的时候利润就薄，甚至亏本。燃油价格如果上涨，A380的效益很难提高。

还有来自环境保护团体的不满，大飞机对环境的破坏目标也比小飞机大。

因此，从2005年开始，阿联酋、维珍和汉莎航空等运营商因为不同的理由总共取消了57张A380订单。本来计划开发货运机版本的A380，也因为无人感兴趣而作罢。

截至2019年2月14日，空客集团一共生产了约250架A380。当初空客集团的市场预估是1500架。

BBC记者多米尼克·欧康纳（Dominic O'Connell）分析，其实12年前航空公司已经开始不看好巨型客机。

随着科技进步，原来飞远途的客机需要4个发动机，现在只需要2个。

还有一个重要原因是空客集团需要压倒波音的747，因为空客认为波音用747赚的钱补贴其他较小的客机。这个目标达到了，波音747客机两年前停产。

但是，波音747货运飞机没死，一直能活到2021年以后。

空客的主要对手，美国波音公司，当时也上了一个新项目，就是波音787梦幻客机（787 Dreamliner）。

图片版权 Getty Images Image caption A380的一个使命是去“歼灭”波音747

空中巨无霸

空中客车A380（Airbus A380，也译空中巴士）是欧洲多国合资组成的空客集团制造的双层、4引擎巨型客机，1990年代开始研制，原型机2004年亮相。机翼由空客英国公司（Airbus UK）生产。

2005年1月18日，首架A380客机在图卢兹出厂，4月试飞成功，11月11日首次跨洲试飞，成功抵达新加坡。

2007年10月15日，首架空客A380交付给新加坡航空公司，10月25日首次载客，从新加坡樟宜机场飞抵澳大利亚的悉尼国际机场。

截至2018年11月，总共有18家运营商订购了331架A380-800，其中232架已经交付给13家运营商，包括阿联酋航空、新加坡航空、汉莎航空、澳航、大韩航空、法航、英航、马来西亚航空、泰国航空、中国南航、卡塔尔航空、阿提哈德航空及韩亚航空。

拥有A380最多的是阿联酋航空，共140架。迪拜国际机场A380航线最多，近40条，包括迪拜—北京、上海和香港的航线。

空客A380服役的最长航线是澳航的澳大利亚悉尼—美国达拉斯，航程13800公里，飞行时间将近20小时；最短的航线是阿联酋航空的迪拜—科威特，航程850公里，飞行时间1.5小时。

中国最早订购、运营A380的是南方航空公司，前后共买了5架A380，飞行航线包括北京—广州、北京—深圳、广州—洛杉矶。