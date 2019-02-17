空客A380之前另外九大短命商业创举

图片版权 Getty Images Image caption 空客A380其实从来没有真正直冲云霄

空中客车（ Airbus）决定停产“巨无霸”的消息在业内根本没有人感到惊讶，因为几年前就有这种传闻，而且自2007年首航以来这条线从未盈利。

事实上，从第一天开始这个世上最庞大的客机就在与体型较小而效率更高的机型竞争。

空客集团在A380项目上的投入估计有250亿美元。

如此规模的失败，在A380之前也不少，决策失误的也不乏像空客集团一样的国际大公司。

图片版权 Pepsi Image caption 百事可乐Pepsi Blue's run was short-lived

百事蓝可乐

百事蓝可乐2002年问世，2004年寿终。

诞生时为隆重其事，百事可乐重金请到流行乐坛歌后布兰妮·斯皮尔斯在青少年市场代言。

但“小甜甜”也无法挽救的是一个致命伤：设计失误。蓝可乐用的颜料在许多国家属于禁用的食品染料。

卖不动就难免啦。2004年在美国停产后，印尼和菲律宾还能看到蓝百事。

图片版权 Reuters Image caption Note 7自燃

三星 Galaxy Note 7

2016年8月，三星的大屏、高端手机Note 7问世不久就遇到安全问题：自燃、爆炸。

最广为人知的一次是在美国西南航空公司一架航班上的Note 7手机自燃。两个月后，三星在全球召回250万只Note 7。

尽管三星一再表示排除了隐患，但马上又出现电池过热问题，这个系列随即被彻底抛弃。

图片版权 Getty Images Image caption Zune 始终无法挑战 iPod 的市场龙头地位

微软 Zune

苹果的MP3 音乐播放器 iPod问世后不久，微软推出了自己的播放器系列。

客观地说，微软 Zune 有些性能甚至是 iPod 不具备的，比如用户间无线分享。

但因为Zune始终未能撼动苹果的市场垄断地位，2011年寿终。

图片版权 Getty Images Image caption Segway 思维车（又译摄位车）终究未被大众市场接纳

Segway 思维车

2001年，Segway 思维车（港译摄位车）在欢呼声中问世。这款两轮电动代步工具，赞誉者说，将为人类出行方式带来“革命性”变化。

它的问世在美国是电视直播的盛事。发明者指望每周能卖出10000辆。

结果，七年过去了，总共只卖出30000辆。

事后分析，主要原因是价格与市场对产品的预期脱节，定价高，用户的期望值也高，结果就卖不动了。

不过它没有停产，还活着，只是转型为面向特定的小众市场，比如安保和户外休闲。

图片版权 Getty Images Image caption Netflix 前身是经营DVD出租业务的公司

Qwikster

2011年，流媒体服务供应商 Netflix 还在起飞阶段，首席行政官黑斯廷斯认为需要保留公司起家时的业务 — DVD光盘出租。

Qwikster 就这么出现了。最开始是同一个屋檐下的两间屋子。

后来，公司决定把两家分拆开，让Qwikster 独立出去，用户需要另行付费开户。

一个月之后这件事就黄了。不仅如此，有80万付费用户愤然退订Netflix，局面异常危急。

图片版权 Getty Images Image caption 耐克的智能手镯（FuelBand）没用

Nike 智能手镯 FuelBand

耐克的本业是做运动服和鞋帽，2012年尝试进军高科技市场，推出智能手镯 FuelBand）。

可惜评论界和客户都不看好这款创新产品，它问世后也没能触动主导市场的竞争对手产品FitBit。

2014年，耐克宣布FuelBand停产。

图片版权 Sony Image caption 死而复生的 Aibo 能成功吗？

索尼机器狗 Aibo

索尼的机器狗 Aibo 很早就问世了，1999年。它可以对100个指令做出回应，还能说话。

可以想见当时的轰动：问世不到一小时就被抢购一空。但是，Aibo从来没有给公司挣到一分钱利润。

2006年，索尼决定停产Aibo。2018年， 风向有变，索尼宣布Aibo死而复生。但3000美元的价格标签令大部分人却步。

图片版权 Getty Images Image caption EV1 电动车需要在温暖的气候条件下才能正常工作

通用汽车（GM）的EV1

马斯克的特斯拉不是世界第一款批量生产的电动汽车，这个名头属于通用汽车的EV1。

EV 11996年在美国问世。但受技术局限，这款车喜热怕冷，在寒冷地区无法工作。

因此，它上市后只在加利福尼亚和亚利桑那这两个州销售；四年里卖出1100辆。

EV1 在1999年寿终。

图片版权 Getty Images Image caption 特郎普大学（川普大学）为特朗普总统带来官非

特朗普大学（Trump University）

美国现任总统特朗普2005年曾尝试涉足高等教育。他要把如何在房地产市场 挣钱的技能传授给大家，为此创办了特朗普大学（又译川普大学）。

2010年，学校因受到欺诈指控诉讼官司缠身而宣布关闭。

2017年3月，已经进白宫的特朗普总统以2500万美元了结了这宗官司。