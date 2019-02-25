特朗普推迟对华加征关税 中国股市罕见暴涨

图片版权 AFP Image caption 特朗普上周五在白宫会见了刘鹤率领的中国代表团。

周日，美国总统特朗普连发两条推特，宣布推迟原定于3月1日上调输美商品关税的计划。

新华社周一也发布消息称，两国在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展。

去年12月，特朗普与习近平在阿根廷会谈，同意休战90天，推进贸易谈判，但如果3月1日前未达成协议，美国则将把对中国2000亿美元商品的关税从10%提升到25%。

推迟关税计划为中美达成最终协议释放出积极信号，导致亚洲股市普涨，中国沪深股市单日成交额三年多以来首次超过1万亿元人民币。特朗普透露，可能在3月与习近平举行峰会。

为何延长谈判期限

中美的工作层从19日就开始工作，21-22日开始高级别磋商，并进一步延长至周末。长达一周的密集磋商显然取得进展。

路透社援引多位中国官方人士称，目前中美双方在缓解贸易不平衡等问题上基本达成共识，而现在重要的是彼此对自身核心诉求的让步与可接受程度存在一定差距，两国谈判代表在寻求缩小这一分歧。不过相比去年中美第一轮贸易谈判时的状况，今年以来的一系列磋商相对更为务实和具体。

“现在可以说是冲刺阶段，而且双方谈判团队都朝着在期限内达成协议的目标努力，不过一些问题解决起来还比较复杂，需要磨合。”上述人士称。

谈判取得重要进展，同时还有复杂问题需要磨合，两个原因促使美国愿意推迟3月1日的原定期限。

路透社援引另一位接近高层的中国政府人士称，重点在于达成协议的质量，不会为了完成期限目标而放弃自身的合理利益或作出原则性妥协；不排除存在两国贸易代表都无法定夺的分歧，这就需要两国元首来一锤定音。

图片版权 Reuters Image caption 两国的首席谈判代表：莱特希泽与刘鹤。

谈判难点：协议执行机制

美国官员周五透露，双方已经就汇率问题达成协议，谈判延长至周末，以寻求在中国国企待遇、补贴和技术转让等方面弥合分歧。

外界揣测，中美还未达成一致的是协议的执行机制。美方希望一个强有力的机制确保中国的改革承诺得以落实，中国则坚持要一个“公平、客观”的程序。

经济学人智库分析师马罗（Nick Marro）称，“达成任何最终协议都要触及协议执行的问题。这一直以来都是困扰中美双边关系的问题，包括在奥巴马任内，这主要归咎于深深根植在中国政策框架中的结构性问题。即使我们稍后看到双方达成某种程度的协议，这点也不太可能改变。”

新华社报道也表达谨慎，“越到最后阶段谈判越艰难，不排除可能带来新的不确定性，对中美经贸摩擦的长期性、复杂性和艰巨性要有清醒的认知。”

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普和习近平在海湖庄园会面时握手，两人可能再次在这里会面。

“大消息”与习特会

在宣布上述推迟决定后2个小时，特朗普在白宫对美国各位州长发表讲话表示，他希望与中国达成一项对中美两国都有利的贸易协议，如果协商进展顺利，可能会“在接下来的一两周有非常重大的消息”。

特朗普还在推特上表示，“如果双方取得更多进展，我们计划在海湖庄园举行习近平与我的峰会，以达成协议。”海湖庄园是位于佛罗里达州的特朗普的私人庄园，特朗普与习近平曾在此会晤。

这次潜在的“习特会”为旷日持久的中美贸易战正式结束带来希望。

中美谈判代表已经进入起草文件的阶段，但文件不会叫做备忘录。

上周五，特朗普在白宫会见中国副总理刘鹤时称，“我不喜欢谅解备忘录，因为对我来说，它们没有任何意义。”美国贸易谈判代表莱特希泽接着解释，谅解备忘录是具有约束力、双方需要遵守的一份协议，包含所有事项，内容非常详细，这个词汇属于法律术语，也是一份合约。但特朗普依然不同意。

莱特希泽最终妥协称，“从现在起，我们不使用‘谅解备忘录’一词。我们将使用‘贸易协定’。”他随即询问刘鹤，后者点头同意。

马罗（Nick Marro）称，“推迟关税是一个积极信号，但是在我们看到（冲突）降级前，仍要克服多项挑战。比如，现有的关税仍在起作用。我们现在还看到特朗普和莱特希泽之间产生分歧。本来就没有看到美国贸易团队完全团结，现在更是进一步分裂，这可能为未来贸易谈判带来变数。”

图片版权 Getty Images Image caption 中美谈判达成的协议可能给产自美国艾奥瓦州的大豆带来好消息。

A股暴涨回应谈判进展

谈判进展、推迟提高关税、潜在的“习特会”，多重利好作用下，美国股指期货周日晚间开盘走高，亚洲股市创五个月高位，中国股市则在周一暴涨。

周一，A股成交量破万亿创逾三年来新高，三大指数集体暴涨超5%。

沪指收报2961.28点，涨5.60%，成交额4660亿。深成指收报9134.58点，涨5.59%，成交额5746亿。创业板收报1536.37点，涨5.50%，成交额1571亿。

日经225指数开盘上涨0.7%，报21567.66点；韩国首尔综指高开0.5%。澳大利亚S&P/ASX200指数高开0.2%。台湾加权股价指数收涨0.66%。