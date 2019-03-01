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中国通信公司华为在美国《华尔街日报》（Wall Street Journal）刊登了一则不同寻常的整版广告，对美国人说：“不要相信你听到的一切”。

在一封公开信中，华为公司公共及政府事务部总裁陈黎芳（Catherine Chen）邀请美国媒体访问该公司，以澄清美国政府制造的“误解”。

近段时间，美国一直以国家安全为由，向盟友施压，要求它们不要使用华为的设备。

一些政府已采取行动，使华为在多国碰壁。

“我写信的目的，是希望我们能更好地相互理解。近年来，美国政府对我们产生了一些误解，”华为董事陈黎芳在信中说。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @AdamJanofsky Huawei has a full page ad in today’s @WSJ. Starts and ends with “Don’t believe everything you hear” pic.twitter.com/gfqwtnxSOa — Adam Janofsky (@AdamJanofsky) 2019年2月28日

《华尔街日报》一位报道网络安全的记者在推特上转发了这则广告。广告还邀请美国媒体“参观我们的园区，见一见我们的员工”。

“不要相信你听到的一切。过来看看吧。我们期待着与你们见面，”广告说。

这不是华为第一次试图改变其在西方的形象。最近，它还在两家新西兰主流报章和当地的广告牌刊登广告，希望借新西兰人对体育的热爱，软化该国对华为的立场。

“5G缺了华为，就像橄榄球赛缺了新西兰队，”广告写道。

华为为什么要这么做?

中国通信巨头华为一直处于国际舆论的暴风眼，一些国家对其产品安全提出了担忧。

“五眼情报联盟”中的澳大利亚、新西兰和美国，已经禁止或阻止华为为其未来的5G移动宽带网络供应设备。

你的器材不支持播放多媒体材料 华为创始人任正非：“美国无法扼杀我们”

美国还对华为及其首席财务官孟晚舟提起刑事诉讼，指责其参与洗钱、银行欺诈和窃取商业机密。

华为否认有任何不当行为，其创始人任正非最近接受BBC专访时说，孟晚舟的被捕是出于政治动机。

然而，欧盟国家目前的态度显得稍微缓和。此前，英国政府通信总部下辖国家网络安全中心指出，华为参与英国5G超高速移动通信网络所带来的安全风险“可控”。

此外，虽然波兰、捷克等国发出抵制华为的信号，但其它欧盟国家，如西班牙，葡萄牙和匈牙利等，仍对中国公司表示欢迎。

美国总统特朗普近期言论也被解读为他对该公司采取更温和的立场。特朗普表示，他希望美国通过竞争，而不是封锁其他竞争者来成为技术领导者，但他没有特别提及华为。