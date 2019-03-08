中国2月出口暴跌20.7% 创3年来最大跌幅
中国官方数据显示，中国2月外贸出口总额较上年同期下跌了20.7％。这是全球第二大经济体中国三年来最大的出口下跌，加剧了各界对其增长前景的担心。
中国2月进口总额同比下跌了5.2％。这些数据导致当天亚洲股市大幅走低。
但经济学家也提醒说，今年头两个月的数据是受到农历新年假期的影响。路透社对经济学家的访问调查显示，对中国出口下跌幅度的预期为4.8％。今天公布的实际数据远远高于这一预期。
与此同时，中国进口5.2％的下降幅度也远大于预期。
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凯投宏观（Capital Economics）资深中国经济学家朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）称，即便考虑到季节性的波动，这些数据仍透露“悲观”讯息。
在一份研究报告中他写道，"关税正影响（各国）对美国的出口。”
自7月以来，美中两国已对价值数十亿美元的商品互征关税，为全球经济蒙上阴影。
尽管中国官方称最近对与美国的谈判有积极进展，但若未达成协议，价值2000亿美元的中国商品关税可能会立即上升，美国甚至还可能对更多中国商品加征关税。
埃文斯 - 普里查德表示，“当下全球市场需求疲软，意味着即使特朗普和习近平很快完成贸易协议，出口前景依然十分黯淡。”
北京本周公布了价值2980亿美元的减税政策，以刺激放緩的经济。
中国《外商投资法》
出台《外商投资法》是中国面对经济增长放缓采取的一项最新策略。
2019年中国两会正在北京举行。今年最大的看点之一便是《外商投资法》的审议与表決。
如果通过，《外商投资法》将取代目前外商在中国投资所适用的“外资三法”，成为中国外商投资领域的基础性法律。
中国官方表示，此法 “针对外国投资者普遍关心的征收和补偿、知识产权保护、技术转让等问题，草案都作出明确的保护规定”。