中国城市生活成本下降折射楼市降温

图片版权 Getty Images Image caption 中国沈阳市街头带有美国总统特朗普的漫画形象的房产销售广告

经济学人智库发布2019年《全球生活成本调查》，调查包括全球133个城市，其中有八个中国大陆城市，在生活成本排名上普遍下跌。

调查涉及八个中国大陆城市，除天津的排名小幅上涨2位，苏州与去年持平外，其余六个城市排名均有所下降，其中青岛下降10位到第72名，幅度最大。

中国城市

排名降低与严控房价

生活成本排名下降意味着什么？报告中解释，中国城市排名下降表明这些城市的生活成本相对较低，此外排名波动幅度不大，表明生活成本相对稳定。

更具解读意义的是造成排名下降的原因。中国经济高速发展的几十年来，其生活成本一直不断上涨，尤其是一二线城市。那么生活成本排名下降也与过去一年的中国内外的经济环境相关？

经济学人智库分析师马志昂（Nick Marro）称，虽然去年中国经济增长疲软的主要原因是金融环境的趋紧，但正在持续的美中贸易战打击了消费者和企业的信心，需求减少致物价下跌，造成生活成本的下降。

此外，马志昂表示，中国对房地产市场的严格控制确实抑制了生活成本的增长。

2018年中国对房地产市场的控制呈现“逐渐收紧，稍有放松”的态势。

去年3月，两会政府工作报告提出“房子是用来住的、不是用来炒的”，此后，“房住不炒”成为中国调控的目标。7月，这一口径进一步收紧，提出“坚决遏制房价上涨”。

在这样的政策指挥棒下，限购、限售、限价、限贷的措施，促使房地产市场急剧降温，去年前五月，中国一线城市的成交额绝对水平历史最低，同比下降25%左右。

香港中文大学助理教授胡荣分析，十年前中国为了应对金融危机，加大投资和信贷，但是钱没有流向实体经济，反而大量流向房地产，经济面临脱实向虚的风险；现在中国再次面临经济放缓的压力，汲取上次教训，因此一边放松银根，一边遏制房价。

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2019年中国房价会再次上涨吗？

“坚决遏制房价上涨”被称为中国政府对控制楼市的最严表述。不过在2018年下半年，有所趋缓，住建部又提出“稳地价、稳房价、稳预期”，稍有放松。2019年两会后，副总理韩正再次重申了“三稳”的说法。

不过楼市依然温和趋缓，虽然1-2月全国房地产开发投资同比增长11.6%，增速高于去年全年的9.5%，但房屋新开工面积同比增6%，低于去年全年的17.2%。

中国国家信息中心经济预测部副主任牛犁称，这意味着房地产市场的降温在开发商这里表现出来了。房地产市场的政策基调没有变，要对下阶段面临的调整有所预判。

对于2019年的房价涨势，马志昂（Nick Marro）预计，作为有针对性的刺激经济的举措之一，2019年，有关部门将仅对房价控制政策做出适度调整。房地产销售的温和反弹将为今年的私人消费提供支持，但这些新销售的房产将主要来自去年未完工的房地产项目，而不是2019年的新建项目，我们预计今年不会像过去几年那样出现房地产投资过热的现象。

胡荣预计，2019年中国一线城市房地产市场不明朗，需要看政府政策的；但各个城市会调整自己的政策，中国政府这一轮经济刺激还需要通过棚改等措施，促进三四线城市消化库存，提振经济，因此三四线城市还是会有可控的增长。

投行摩根大通则预期，2019年中国整体房地产市场有所降温，房地产投资按年增速将由去年的9.5%减慢至6%，住房销售量将按年跌5.6%。

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香港登顶全球生活成本最贵城市

在调查涉及的全球133个城市中，香港成功登顶，与新加坡和法国巴黎并列全球成活成本最高的城市。

相比于去年排名第四，香港蹿升3位，与常年占据第一的新加坡旗鼓相当。

该调查对全球133个城市的150多种商品价格进行了比较，发现在生活成本最高的城市中，因此价格存在一定程度的趋同。

参与此项调查的经济学人智库编辑斯拉瓦奇瓦（Roxana Slavcheva）称，“在新加坡、香港、首尔、东京和悉尼等生活昂贵的城市中，生活成本正出现趋同。这反映了全球化的趋势，也反映了消费品味和模式的趋同。即使是在日用品价格相对便宜的城市，公用事业或交通费用的增加也推高了整体的生活成本。更引人注目的是，得益于去年经济的蓬勃发展，新兴经济体的城市排名迅速上升，包括吉隆坡、曼谷、马尼拉、金边和河内。”