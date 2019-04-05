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本周五，美国总统特朗普再次会见中国副总理刘鹤。特朗普称，中美两国已经就贸易谈判中一些最棘手的问题达成了一致意见，很快就能达成协议。

那些新消息？

在时间线上，特朗普称，“协议进展非常好，我们将可能在未来四周知道结果。之后可能需要两周时间准备好，但是我真的认为未来很短时间我们就知道（结果）了。”

特朗普表示，我们还有路要走，但不会太远了。他说，达成协议的可能性很大，如果达不成协议，我们将很难允许中国与美国进行贸易。

特朗普不断强调，这份潜在协议的内容和规模。他表示，“这是一个史诗般的协议，历史性的，如果它达成了话。”

特朗普声称即将达成的这项协议空前盛大。 他说，“我们从来没有跟中国做过这样的协议”，而且表示双方在谈判中几乎涵盖了所有议题，使协议变得非常全面性。

“我们要看它是否能达成，这将是所有其他协议的爷爷。有很大的机会达成协议。”

除了特朗普的言论外，媒体都注意到刘鹤在白宫椭圆形办公室的座位变化——以往两次接见刘鹤，特朗普都把他安排在自己对面，此次则不同以往地安排坐在自己的右手边，并排而坐。

虽然特朗普表达出乐观态度，不过中国官方媒体新华社也在周五发表评论称，“围绕协议文本，剩下的问题个个都是硬骨头，要对磋商的长期性、复杂性和艰巨性有更清醒认知，做好更充足的准备，并多一些底线思维。”

图片版权 Getty Images Image caption 刘鹤的座位从以往的特朗普对面，移到特朗普身边

习特峰会

在与刘鹤会晤前，特朗普在白宫发表讲话称，如果达成协议他将与习近平举行峰会。

特朗普今年2月22日也曾在白宫椭圆形办公室接见刘鹤。当时，他曾表示希望在3月底能和习近平在海湖庄园举行“签约峰会”，敲定最终协议。

然而，2月以来，双方谈判一直没有突破性进展，2月15日，美国和中国结束一轮谈判，未达成协议，美国方面称“一些非常困难的问题”依旧未能解决。

你的器材不支持播放多媒体材料 视频：习近平和特朗普可能会面海湖庄园（马阿拉歌庄园）究竟什么来头？

路透社引用了解谈判的消息人士说，中美双方目前的主要分歧在于如何保障协议执行，以及美国什么时候、以何种方式解除中国商品的惩罚性关税。

中国政府寻求美方立即结束特朗普对价值2500亿美元中国输美商品的关税。特朗普政府的官员对此并没有具体拿出计划。

就在本轮面对面会谈前，特朗普突然表示，即使双方达成贸易协议，美国仍将对价值500亿美元的中国商品征收关税。

分析人士认为，关税问题谈妥后，才能形成最终协议，之后中美首脑才能会面，以防止无协议峰会的局面。