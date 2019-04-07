图片版权 Getty Images Image caption 首尔5G虚拟实境使用者

韩国和美国本周推出全球首批商用5G服务，为智能手机用户带来新一波功能。

三星（Samsung）表示已从周五开始销售Galaxy S10 5G手机，其速度将比现有手机快20倍。

各国正在竞相搭建5G网络，其对于无人驾驶汽车等未来科技至关重要；各国也在努力解决网络安全问题。

5G是什么？

5G是第五代移动通信技术， 用户可更快获得更多数据，并降低用户时延和控制时延。

5G网络也承诺更广泛的覆盖范围和更稳定的网络连接。

图片版权 Getty Images Image caption 韩国在美国狙击华为时率先推出5G商品

欧凡（Ovum）首席电视和娱乐分析师埃德·巴尔顿（Ed Barton）表示，从目前的4G网络转向5G十分关键。

他说，第1代或1G网络支持语音，2G带来文本，3G静态图像或照片，4G支持视频。

巴尔顿称，“我们估计，从4G到5G的跃进将比以往任何时候都快。”、

部分“飞跃”来自于在跨网络移动中移动更大量数据的能力。5G还意味着可以更快的速度将更多设备连接到网络。

技术咨询公司IDC亚太区高级研究经理尼奇·巴特拉（Nikhil Batra）说，5G比4G的速度快10倍。

三星则认为其5G设备的速度将比4G快上20倍。

5G到底能做什么?

最初，5G将带来更高质量的媒体串流和向更多观众直播的能力：为观看体育直播或云端游戏的人提供更好的体验。

巴尔顿先生解释，5G将加强“扩增实境”（AR）功能，例如更好的地图APP和购物体验。 5G对无人驾驶汽车来说也非常重要。

从远程手术到全息视频（holographic video）通话，5G的用途范围很广。 巴尔顿先生称，我们还不知道未来最强的5G“杀手级APP和使用个案”会是什么。

“这有点像没有人预测无处不在的支付功能和位置感知的智能手机最后造就了优步（Uber）的诞生”， 他说。

图片版权 Getty Images Image caption 云端游戏与体育转播是5G将来瞄准的市场

5G技术哪里有？

5G技术正在世界各地试用，但已开始用于商业用途。

韩国前三大移动运营商本周推出了5G服务，而美国威讯电讯（Verizon）本周也在两个城市的部分地区推出5G服务。

三星电子IT和移动通信总裁高东真（Dong Jin, Koh）表示， “一个透过5G惊人速度和连接性开启的新时代业已成真。”

图片版权 xinhua Image caption 日本与韩国是5G领头羊之一

咨询顾问公司“弗若斯特沙利文公司”（Frost＆Sullivan）电信分析师李桂美（Quah Mei Lee）说，韩国和日本一直是5G发展的领导者。

她说，韩国在“消费应用程序”上一直很强，但在5G方面，韩国还有更多可以做：“我们将在未来三到六个月中看到更多的APP进入市场。”

图片版权 Getty Images Image caption 5G引发了许多网路安全的讨论

安全疑虑

关于5G基础设施的许多讨论都围绕着可能的安全风险而展开，特别是中国公司“华为”的参与所带的挑战。

作为全球最大的电信设备制造商，华为技术正面临多国抵制，因其技术被指存在用于间谍活动的风险。

美国、澳大利亚和新西兰都阻止本地公司在5G网络中使用华为设备。

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原则上，控制重要通信网络的核心技术，为运营商譬如华为提供了进行间谍活动或破坏通信的能力。随着越来越多设备，从自动驾驶汽车到家用电器与互联网连接，网路安全渐渐成为大问题。

美国认为，华为可能会经由恶意软件更新系统来监视5G使用者，并指出中国法律规定商业组织必须“支持、合作并配合国家情报机构的工作”。

此外，技术咨询公司IDC亚太区高级研究经理巴特拉解释，4G和5G网络根本区別之一，是后者的“远程控制能力”引发了潜在的安全疑虑。

巴特拉说，在4G网络中，软件和硬件紧密结合；但在5G网络中，硬件与软件分离。“5G允许对网络装置进行远程控制。所有设备都能虚拟管理，这使得其安全性更受挑战。”

不过，他说，世界各地当局正在与运营商合作解决这些问题，“我们还没看到任何相关安全问题的证据。”