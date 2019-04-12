中美贸易一季度大幅下跌 贸易战下中国凸显内需疲软

图片版权 Getty Images Image caption 连云港一家工厂生产的毛绒玩具，将向全球各国发货。

本周五，中国海关总署公布数据称，按照美元计价，3月中国出口总额同比增长14.2%。

相比之下，一个月前，中国公布的2月份数据，单月出口同比大跌20.7％。在贸易谈判和中国经济放缓背景下，短短一个月，中国出口却从“暴跌”到“猛增”。

一季度中国外贸进出口总值1.03万亿美元，下降1.5%。其中出口5517.6亿美元，增长1.4%；进口4754.5亿美元，下降4.8%；贸易顺差763.1亿美元，扩大70.6%。

专家分析，虽然3月的出口表现超出预期，但是一季度整体并未大幅增长，再加上进口表现不佳，中国今年在外贸领域依然面临较大压力。

“大反转”，没你想的那么大

虽然中美贸易谈判仍在进行，但3月中国的出口数据达到14.2%的增长，相比2月份20.7%的暴跌大为改观。

凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）向BBC中文表示，3月的贸易数据乍一看超过预期，但数据背后可能没有太多好消息，3月单月出口增幅超过预期近2倍，然而进口下跌近8%，预期是下降1%。

中国海关总署新闻发言人李魁文称，一季度各月进出口出现波动是正常现象。特别是今年春节在2月5日，跟去年相比提前了11天，春节错位因素造成了不同月份之间进出口增速的差异。

中国交通银行金融研究中心高级研究员刘学智指出，一季度单月波动比较大，但从一季度整体数据来看，运行还算平稳。

中国海关总署的数据显示，整个一季度，以美元计价，出口同比增长1.4%。

刘学智称，由此看来，出口面临的压力还是明显的，3月增速比较高，并不意味着出口的状况非常好，二季度很难维持这么高的增长。

中海晟融经济学家张一分析，由于统计规律显示一季度的出口往往是全年出口表现的一个指向标，在全球经济增长放缓的大背景下，今年出口并不乐观。考虑到出口对经济增长的重要性，今年稳增长压力仍然巨大。

图片版权 Getty Images Image caption 一辆中欧货运班列从中国发往比利时。今年一季度，中国与“一带一路”沿线国家进出口总值2万亿元，同比增长7.8%，占中国进出口总值的28.6%

进口跌幅加大，反映出内需疲软

相比于出口的“反转”，进口数据则不容乐观。2月中国进口就已下降了5.2％，刚刚公布的3月份进口数据，降幅则进一步扩大到7.6%。

张一分析，进口表现低于出口，说明内需仍然乏力。在企业库存低位的情况下，进口要恢复增长很大程度上依赖于投资信心的恢复。

中国似乎也意识到拉动内需的重要性。3月份召开的中国两会上，中国总理李克强宣布，减税2万亿元，铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元等等。

不过，有质疑认为，这是新“四万亿”计划，与十年前中国为应对经济危机的刺激政策相似，后者造成债务高企、产能过剩等副作用，需要多年来消化。

华东师范大学中国金融研究院研究员胡月晓则表示，3月中国进出口状况表明，中国经济仍然是全球经济中表现最有活力的。而2019年中国将注重商事环境改善的放、管、服改革，中国经济的内在活力增强趋势不会改变。

中美贸易大幅波动

出口大幅回暖，进口跌幅加剧，意味着中国卖出更多东西，买回来更少了，使中国的贸易顺差进一步加大，达到763.1亿美元，同比扩大70.6%。

胡月晓认为，顺差大幅提升，表明中国经济的国际竞争力依然强劲。

图片版权 Getty Images Image caption 2016年深圳一家工厂生产的特朗普面具，它们将被发往美国。

此外，贸易战对中美贸易带来不小影响，中国对美进出口额双双大幅下降——中国对美国出口6224.3亿元，下降3.7%；对美国进口1934.3亿元，下降28.3%。

相比之下，对欧盟进出口额上涨11.5%，对东盟、日本的进出口也有增长。

“总体来看，中美经贸摩擦给企业经营也带来了一定的影响，但我们认为总体可控，”李魁文指出，已经采取的调高出口退税率、降低增值税税率、调低社保缴费费率等举措，都有利于降低企业经营性成本、稳定信心，推动经济和外贸稳中向好。

陆修泉称，中国对美顺差大幅超过预期，可能会对当前的贸易谈判带来不确定性，实际上我们只看到极少的中美双方弥合分歧的迹象，习近平和特朗普的会面也未确定，如果谈判出现问题，那么大量资金可能快速从市场撤离。

首创证券研发部总经理王剑辉向路透社表示，如果贸易谈判中再出现一些不确定性，可能更多最后达成协议，但协议可能会有更多限制性条款、更不利的条件，如果这种情况出现，也会使得外贸在未来几个季度内面临的一些波动，所以整个前景还是一个偏弱的预期。

美国财政部长姆努钦（Steven Mnuchin）10日表示，中美已基本确定监督贸易协议的执行机制，包括互设执行办公室。姆努钦并未透露美国是否会移除向总值2500亿美元中国商品施加的关税。