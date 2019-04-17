中国一季度GDP增速6.4% 刺激效果仍待观察

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中国国家统计局周三（4月17日）发布2019年一季度经济增速，一季度中国GDP（国内生产总值）同比增长6.4%，与上年四季度相比持平。

统计局称，一季度国民经济开局平稳，积极因素逐渐增多，市场预期和信心增强。但是，全球经济增长和国际贸易有所放缓，外部不确定性因素较多，国内结构性矛盾仍比较突出，经济下行压力犹存。

中国去年四个季度经济增长率逐渐降低，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，三季度增长6.5%，四季度增长6.4%。

路透社此前预计，今年一季度中国经济将增长6.3%，这将是至少27年来的最低增速。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国经济放缓如何影响全球

中国国家统计局新闻发言人毛盛勇周三在新闻发布会上表示，一季度中国经济运行保持在合理区间，经济结构优化升级，市场预期明显改善。

路透社报道，此次乐观的数据显示零售销售和投资增速加快，可能会增强人们的乐观情绪，即中国正在降温的经济或许出现企稳。

但是分析人士表示，现在说经济出现可持续的好转还为时过早，可能需要进一步的政策支持。

路透社预计，尽管中国出台了一系列政策支持措施，但因中国国内外需求不振以及中美贸易战的影响，今年中国经济增长将放缓至近30年的低点至6.2%。

今年3月“两会”期间，中国公布了下调的GDP增长目标，从去年的6.5%左右下调至6%至6.5%。

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法新社称，3月聚集在北京的政策制定者们宣布了重大计划以支持萎靡不振的经济，包括宣布大规模减税、减费以及提供融资支持。

随着银行贷款和未偿还信贷总额加速增长，新的信贷大量涌入金融体系，但分析人士表示，将需要约6个月的时间才能推动经济复苏。

最新数据显示，3月份中国零售额增长了8.7%，此前增长一直停滞不前，接近15年低点。但中国第一季度进口额下降，加剧了对需求疲弱的担忧。

今年头三个月，中国基础设施支出增长4.4%。去年，由于政府打击债务和金融风险，中国的基础设施增速降至3.8%。

另一个拖累经济的因素是中美贸易战。中美两国官员进行了9轮高层会谈后，这场贸易战似乎将达成一项解决方案。但是，美国总统特朗普和中国领导人习近平一起签署协议的日子仍未敲定。