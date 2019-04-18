富士康印度扩产 再引中国制造前景之忧

图片版权 Getty Images

美国媒体早前引述富士康董事长郭台铭说，今年内将扩展在印度的工厂并在当地“大量生产”苹果手机。他没有说明计划会否影响富士康在中国的iPhone生产规模，但消息始终加剧中国制造业前景的忧虑。

郭台铭周三（4月17日）在台湾宣布参选国民党总统候选人初选前，彭博社引述他说，富士康将会在印度智能手机行业“扮演重要角色”。

郭台铭同时宣布，他将会退出公司的日常运作，改为集中在“更大的计划”。但公司发言人强调，郭台铭并不是辞职，也不会辞任在富士康的领导层职位。

分析认为富士康的计划对公司本身和苹果都十分有利。富士康可以减少它对中国生产线的依赖，在印度制造iPhone也可以让苹果更容易抢占当地手机市场。

图片版权 Reuters Image caption 除了印度的厂房，富士康今年1 月也宣布正在重新考虑在美国威斯康辛州的设厂计划。

印度智能手機市場佔有率（百分比） 印度消費者大多選擇韓國三星、或中國品牌的智能手機

扩展印度市场

富士康目前已经在印度设厂房，为中国公司小米生产手机。路透社去年也报道，富士康准备今年内扩展当地的生产线，制造iPhone X。苹果目前已经透过另一间台湾代工公司纬创，在印度生产iPhone 6s、SE和7等旧款手机。

苹果手机目前在印度的市场占有率十分低。市场调研机构国际数据公司（IDC）的数字显示，苹果手机去年第四季在印度市场占有率只有1.2%。彭博社报道认为，其中一个原因是因为苹果的手机售价较其他手机品牌贵。在印度，小米的Redmi Note 7手机在官方网页标价是9999卢比（约合143美元），而苹果最便宜的iPhone X手机差不多要贵十倍。

印度政府向进口的智能手机征收20%的进口税，如果苹果透过富士康在印度设厂制造手机，就可以避免这个税项。

图片版权 AFP Image caption 中国制造的手机在印度十分受欢迎。

印度市场研究机构Counterpoint研究员乔汉（Karn Chauhan）接受BBC中文访问时指出，富士康扩展印度厂房其中一个原因，是要扩大它在印度的市场占有率。他认为中国的智能手机市场已经饱和，印度在这方面却仍是一个“有潜力的市场”。

凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）也说，富士康扩展印度的生产线，可以帮助苹果在当地抗衡中国品牌手机。

蘋果手機在中國市場佔有率並不高

印度市场研究机构Counterpoint研究员乔汉认为，印度相对便宜的工人薪金成本也是富士康一个考虑。

中国统计局的数据显示，中国制造业工人的平均年薪在2012至2017年期间，上涨了50%。

他指出，富士康在印度和中国设立厂房的成本差不多，但印度的工人薪金却比中国便宜约三分一，“未来甚至可以把印度制造的手机出口到东南亚国家”。

中美贸易纠纷去年7月升级，美国扩大对从中国进口货物的征收关税范围。多家外资公司随后宣布把部份业务撤出中国，避免美国政府的关税。

陆修泉形容，碍于这种贸易磨擦，还有中国疲弱的市场，郭台铭令自己多一些选择是一个聪明的决定。

陆修泉又指出，富士康庞大的制造体系会随着公司转移到印度，会“加剧外界对中国制造业和就业市场的忧虑”。