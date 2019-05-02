图片版权 Getty Images

中国暂停从两家加拿大公司入口猪肉，是中加关系在华为孟晚舟案后出现的最新一起风波。

中国海关总署4月30日在网站表示，即日起暂停加拿大肉类出口商Olymel LP和Drummond Export的入口，但没有交代原因。

Olymel LP发言人承认，公司位于阿尔伯塔省的工厂已被中方除名，但不知道背后原因；Drummond Export暂时没有回应。

加拿大农业部长玛丽-克洛德·比博（Marie-Claude Bibeau）对路透社表示，并未收到中国方面正式通知，目前不会猜测背后的原因，认为有可能是行政问题。

加拿大法院下周三（5月8日）将继续审理中国通讯产品制造商华为首席财务官孟晚舟是否引渡到美国的案件。

两家受影响公司

两家涉事公司总部位于加拿大魁北克。

Olymel LP聘用了1.3万名员工，向超过65个国家出口猪肉与禽类产品。

2017年，这家公司出口到中国的猪蹄，曾被中国当局验出有瘦肉精。

根据中国出入境检验检疫协会资料，这家公司约半年前才在北京开设新办公室，当时中国国家市场监督管理总局也有派员出席开幕仪式，并赞扬这家公司生意上有骄人成绩。

Drummond Export在1984年创立，向超过30个国家出口产品。网站资料显示，台湾也是其出口目的地之一。

图片版权 AFP Image caption 加拿大农业部长玛丽-克洛德·比博表示，并未收到中国方面正式通知，目前不会猜测背后的原因。

中国施压？

中国是全球最大猪肉生产者和消费者，但自去年起，中国爆发了非洲猪瘟疫情，宰杀了超过100万头猪。

为农业提供贷款的荷兰合作银行（Rabobank）分析师预测，今年中国生猪产量会因为猪瘟疫情减少1.5亿至2亿头。2018年，中国宰杀了7亿头生猪。

图片版权 Getty Images

加拿大农业部长丽-克洛德·比博（Marie-Claude Bibeau）表示，因为非洲猪瘟的原因，中国成为加拿大猪肉非常重要的市场。2018年，中国向全球第三大猪肉出口国加拿大购买了约3.8亿美元的猪肉。

中加关系自去年12月起恶化，美国指控华为及其首席财务官孟晚舟违反美国对伊朗施行的制裁，而向加拿大提出寻求引渡。加拿大法院下周将继续审理孟晚舟是否引渡到美国的案件。

华为和孟晚舟均否认有违法行为。

之后中国逮捕了两名加拿大人，把一些在华加籍罪犯判刑或改判死刑，并暂停入口两家公司的油菜籽，这被视为对加拿大施压。外界猜测这次猪肉禁运，同样是中国想向加方施压的举措。

中加关系近期关键事件时间表

2018年12月1日：应美国要求，孟晚舟在加拿大温哥华转机时涉嫌违反美对伊朗制裁被捕。

12月10、12日：加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和与朝鲜当局关系密切的加国商人斯帕弗（Michael Spavor）因“涉嫌危害国家安全”先后在中国被拘捕。

12月11日：孟晚舟被加拿大法庭获准保释，但仍可能被引渡至美国，引渡法律流程目前仍在进行当中。

2019年1月14日：加拿大公民谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因在中国走私毒品而被大连一家法院判处死刑。

1月15日：加拿大政府对考虑前往中国的加国旅客发出警告，提高旅游安全风险级别，称由于中国"存在任意执行当地法律的风险"，赴华需"高度谨慎"。

1月26日：加拿大驻华大使麦家廉（John McCallum）在总理特鲁多的要求下辞职。麦家廉较早前接受媒体采访时说，相信孟晚舟能针对美国的引渡要求给出"很有力的反驳"，他随后承认失言。

2月15日：加拿大多伦多大学藏族学生齐美拉莫（Chemi Lhamo）当选学生会长，由于她支持藏独，遭到校内大批中国留学生抗议。麦克马斯特大学另有维吾尔族学生公开批评中国政府对待维族的方式，该校中国留学生将现场信息发送给中国大使馆。

3月1日：中国以检验出"危险性有害生物"为由，先后撤销加拿大两家主要出口商的对华出口油菜籽资格。4月初，中国对第三家加拿大油菜籽出口商提出品质不佳的质疑。

3月4日：孟晚舟起诉加拿大政府、加国边境服务局和皇家骑警，指控他们在未告知她的情况下，就对她进行逮捕、搜查和审讯。

3月26日：一名中国留学生在加拿大安大略省万锦市被三名持电击枪的男子绑架，失踪多日后获救。

4月11日：据加拿大媒体报道，今年中国停购加拿大原油，疑是由于中加关系持续紧张。中国在2018年共向加拿大购买656万桶原油。

4月30日：加拿大籍被告范威等人因毒品相关罪名被中国法院判处死刑。