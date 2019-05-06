中美贸易谈判：特朗普突然威胁加征关税 最后阶段的“硬骨头”和不确定因素

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普还在推文中进一步威胁称，“中国对美出口的3250亿美元额外商品仍未征税，但很快将以25%的税率课税。”

美国总统特朗普（Donald Trump）星期日（5月5日）宣布，美国将从本周五起，将2000亿美元的中国商品关税从10％上调到25％，并不排除对其它商品也加征关税。

特朗普的言论正值中美贸易谈判进入冲刺阶段。中国高级官员预计将于本周抵达华盛顿。此次中国代表团将有数百名官员随访，外界曾预期双方可能会签署最终协议。

特朗普突然威胁加征关税

特朗普周日在推特（Twitter）上发布对华加征关税的消息时，同时责备中美两国进行的贸易谈判“进展太慢”。“与中国的贸易协议（谈判）在继续，但他们试图重新谈判，这太慢了，”特朗普说。

特朗普所指的要加征关税的2000亿美元中国商品，是他在去年9月最初提出的一项对中国的惩罚性措施，本定于今年1月1日起实施。但去年12月，特朗普和中国国家主席习近平在阿根廷G20峰会上会晤后，决定推迟该计划，而将税率保持在10%不变。中美两国从此进入了为期90天的谈判期。

2019年3月2日，美国贸易代表办公室再次宣布，对这些商品继续维持10%的税率，不提高加征关税税率。

特朗普还在推文中进一步威胁称，“中国对美出口的3250亿美元额外商品仍未征税，但很快将以25%的税率课税。”

中国副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财长姆努钦等先后互访谈判10次，5月8日还将进行第11次会晤。

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美中将举行第11次会晤

据多家媒体报道，此行刘鹤将带超过100名中国政府官员到美国谈判，显示谈判步入最后阶段。

美国总统特朗普周五放话说，谈判进度良好，白宫发言人桑德斯周四时表示，双方代表完成第11次谈判后，习近平和特朗普可能会决定是否见面并完成贸易协议。欧美媒体先后引述不同消息，说美国愿意在网络盗窃、中国补贴本国企业的议题上作出让步。

然而，被指有中国官方背景的微信公众号“陶然笔记”认为，美国“对谈判时限的渲染”是想制造紧张气氛，向对手施压，“越到最后，谈判的难度越大，不到最后一刻，不好轻言谈判结果”。

让步妥协？

根据美国《华尔街日报》的报道，中美贸易谈判在最后阶段商讨中国会如何扩大购买美国产品，还有是否批准外国企业进入中国云端市场，以及两国会否撤销打击对方出口的惩罚性关税。

报道说，中国补贴国内企业的议题未解决，美国官员希望寻求中国有更实质的承诺和具体措施，对待国内外的企业一视同仁，而不是空泛的承诺。但中国经济学者及政策顾问认为，这涉及到结构性问题，如果大幅度削减补贴会影响中国经济。

“目前未达成协议，也不知协议会否包括补贴这项议题，”消息人士说。

图片版权 AFP Image caption 中国副总理刘鹤（中）与美国贸易代表莱特希泽（右）及美国财长姆努钦就中美贸易进行多次磋商。

美国商会执行副会长薄迈伦（Myron Brilliant）表示，争取北京削减对国内企业补贴是美国企业最想看见的东西，但似乎这次协议不会有重大改变，或许只是轻轻提及加强透明度等内容。路透社此前报道，中国谈判代表对美方这一要求持强烈反对的态度。

科技议题方面，美国似乎放弃了长期以来争取的网络商业盗窃的问题。英国《金融时报》引述消息人士说，“特朗普希望达成协议，愿意在谈判中抛弃很多东西。”

特朗普指责中国政府背后支持入侵美国企业的网络，偷取商业机密，但中国否认有这样做。

美国贸易代表办公室前驻京负责人詹姆斯‧格林（James Green）说，两国能够解决这个问题的可能性很低，这需要有足够的科技能力去执行法律，“我不认为政府真的认为贸易谈判或关税可能制止这些活动。”

北京大学国际事务专家王勇也表示，这个问题非常复杂，如果要在知识产权上的网络安全保障方面达成共识，将难以完成贸易协议，双方要在执法问题上有更多对话。

美国副总统彭斯接受媒体采访时否认美国在此议题让步，他强调，特朗普立场强硬，会要求中国就知识产权保障问题上作出结构性改革。白宫经济顾问库德洛亦指，美国没有软化立场。

但在高科技产业开放方面的谈判略有进展，《华尔街日报》报道说，中国愿意进一步开放云端计算市场，包括不再限制一些云端外资企业只可以持有50%股权的规定，这对于亚马逊、微软和苹果公司来说可能是好消息。

起初，一些传言说中国只愿意在自由贸易区开放市场， 但美国商会执行副会长薄迈伦表示，中国在开放云端市场方面可能是超乎预期，不再限于自贸区，即不会有地域限制，但他们仍然希望争取中国放宽云端外资企业发牌制度，以及修改网络安全条例，容许这些企业把数据转移海外。

目前美国向中国约2500亿美元的输美产品征收惩罚性关税，欧美媒体引述消息人士透露，美国正考虑继续维持当中五分之一，即500亿美元产品的关税，直至北京切实履行承诺、没有违反协议后，才再度考虑撤销余下产品的关税。

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不确定性

中国官方或媒体没有详细透露谈判具体内容。

微信公众号“陶然笔记”被指专门帮北京发放贸易谈判讯息，其最近一篇帖文表示，谈判到这个阶段，能达成的共识应该已经达成，“剩下的都是难啃的硬骨头”。

“谈判越接近尾声，难度越是呈几何级数的上升。影响磋商结果的变数也有可能陡然增加许多，”这篇文章只提及谈判策略，没有接触到任何有关政策改变的具体内容。

文章说，美国政府以及媒体最近热心为谈判定调，称之为“决定成败的最后关键阶段”，这是“通过设置话题来制造紧张气氛，从而给对手施压”。

文章承认美国有更大主动权，但如果某一方只考虑自己诉求，通过施压迫使另一方就范，而忽视磋商的公平性，那是有“不欢而散”的可能。

人民大学国际关系专家时殷弘对《南华早报》说，中美双方都想达成共识，但美国一开始有太多要求，要北京作出大幅度体制改革是不切实际，而美国似乎也明白这一点。

时殷弘说，现在最大的不确定性，是美国坚持部分关税措施下，中国会否接受这份协议。