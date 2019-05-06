中美贸易战：特朗普加征关税致两国贸易谈判变数突增，中国称磋商将继续

  • 2019年 5月 6日
U.S. President Donald Trump looks on during an event recognizing the Wounded Warrior Project Soldier Ride in the East Room of the White House, April 18, 2019 in Washington, DC. 图片版权 Getty Images

在美中两国即将于本周在华盛顿进行高级别贸易谈判的最后关头，美国总统特朗普周日意外宣布将对中国商品加征关税，使世界两大经济体之间的紧张局势突增。

贸易磋商能否继续？

特朗普周日（5月5日）宣布对2000亿美元的中国商品关税从10%提高到25％，他还进一步威胁将对另外的3250亿美元中国商品课税。

特朗普的言论正值中美贸易谈判进入最后冲刺阶段。中国国务院副总理刘鹤本来预计将于本周抵达华盛顿，有超过100名中国官员随访，外界曾预期双方可能会签署最终协议。

在周一（5月6日）下午的中国外交部记者会上，中国外交部发言人称，中方团队正在准备赴美国参与贸易磋商，但其没有直接回应刘鹤是否会前往。

发言人还表示，美国应与中国合作，在相互尊重的基础上达成互利共赢的条约。“这符合中国、美国和国际社会的利益。”

此前，《华尔街日报》和CNBC报道称，在特朗普发布加征关税的言论后，中国“正考虑取消预定于本周进行的贸易谈判”。

中国官方《环球时报》总编辑胡锡进在推特表示，特朗普不懂关税如何运作。他认为刘鹤在特朗普的关税威胁下，本周应该不太可能访问美国。

“让特朗普提高关税吧。让我们看看贸易谈判什么时候能恢复，”胡锡进说。

图片版权 Getty Images
Image caption 去年12月，中美两国领导人在阿根廷G20会议期间会面。

态度转变

特朗普此次要加征关税的2000亿美元中国商品，原定于今年1月1日起实施。但去年12月，中美两国宣布进入临时休战期。

自此之后的几个月，美中两国一再表示谈判正取得“积极进展”。甚至于上周五，特朗普仍表态两国的谈判“进度良好”。

然而，美国财政部长史蒂文·穆努钦（Steven Mnuchin）上周的表态似乎有意降低外界预期。他表示，如果未能得到满意的协议，谈判将“继续下去”。

如今，特朗普的态度显然发生了明显的转变。他责备中美两国进行的贸易谈判“进展太慢”，因为中国试图讨价还价。

特朗普发布推文后，白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）称，总统是在对中国“发出警告”。“我是一个支持自由贸易的人，但总统的征税在谈判中一直非常有效，”库德洛说。

纽约州参议员、民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）对特朗普的决定表示欢迎。他表态称：“别退缩。实力是战胜中国的唯一途径。”

图片版权 Getty Images
Image caption 2016年深圳一家工厂生产的特朗普面具，它们将被发往美国。

分析人士认为，特朗普的自信或许来自于美国近期不断向好的经济数据。

美国商务部4月份公布的美国一季度经济数据显示，美国一季度GDP增长3.2%，远超各界预期，这也是近六年来，美国一季度GDP增长首度超过3%。

而美国劳工部的数据显示，4月份美国非农就业人数增加26.3万人，远超华尔街预期的19万人；失业率更意外下降到3.6%，为1969年12月以来低点。

不过，特朗普的此次决定还是遭到了美国服装鞋类协会（AAFA）的谴责。协会总裁海芬斌（Rick Helfenbein）表示，更多的关税将“使美国家庭处于不利地位，并对经济增长增添额外障碍。”

他的团队估计，对该行业商品加征至25％的关税，会使一家四口的生活成本每年增加约500美元。

全球市场震荡

特朗普的推文对于此前乐观的市场预期影响严重，全球市场低开，亚市早盘，美股期货和油价大跌，现货黄金、日元等避险资产跳涨。

道指期货跌1.73%，标普500期货跌1.77%，纳指期货跌2.08%。WTI原油期货目前跌2.97%；现货黄金涨3美元，报1284.3美元/盎司。

离岸人民币汇率周一早盘暴跌，一度跌破6.82关口，跌幅为2016年1月以来最大。在岸人民币兑美元开盘报6.7880，较上周五夜盘收盘跌530点，创1月23日以来新低。

图片版权 Getty Images
Image caption 香港恒生指数5月6日早盘大跌逾3%。

刚刚结束劳动节假期的中国大陆沪深两市双双大幅低开。上证综指最大跌幅近5%，深证成指跌近6%。香港恒生指数大跌近3%，台湾加权指数下跌1.8%。

受到波及，澳大利亚标普/ASX 200指数下跌逾1.2%，新加坡海峡指数下跌2.8%。

相关主题内容

更多有关此项报道的内容