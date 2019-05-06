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在美中两国即将于本周在华盛顿进行高级别贸易谈判的最后关头，美国总统特朗普周日意外宣布将对中国商品加征关税，使世界两大经济体之间的紧张局势突增。

贸易磋商能否继续？

特朗普周日（5月5日）宣布对2000亿美元的中国商品关税从10%提高到25％，他还进一步威胁将对另外的3250亿美元中国商品课税。

特朗普的言论正值中美贸易谈判进入最后冲刺阶段。中国国务院副总理刘鹤本来预计将于本周抵达华盛顿，有超过100名中国官员随访，外界曾预期双方可能会签署最终协议。

在周一（5月6日）下午的中国外交部记者会上，中国外交部发言人称，中方团队正在准备赴美国参与贸易磋商，但其没有直接回应刘鹤是否会前往。

发言人还表示，美国应与中国合作，在相互尊重的基础上达成互利共赢的条约。“这符合中国、美国和国际社会的利益。”

此前，《华尔街日报》和CNBC报道称，在特朗普发布加征关税的言论后，中国“正考虑取消预定于本周进行的贸易谈判”。

中国官方《环球时报》总编辑胡锡进在推特表示，特朗普不懂关税如何运作。他认为刘鹤在特朗普的关税威胁下，本周应该不太可能访问美国。

“让特朗普提高关税吧。让我们看看贸易谈判什么时候能恢复，”胡锡进说。

图片版权 Getty Images Image caption 去年12月，中美两国领导人在阿根廷G20会议期间会面。

态度转变

特朗普此次要加征关税的2000亿美元中国商品，原定于今年1月1日起实施。但去年12月，中美两国宣布进入临时休战期。

自此之后的几个月，美中两国一再表示谈判正取得“积极进展”。甚至于上周五，特朗普仍表态两国的谈判“进度良好”。

然而，美国财政部长史蒂文·穆努钦（Steven Mnuchin）上周的表态似乎有意降低外界预期。他表示，如果未能得到满意的协议，谈判将“继续下去”。

如今，特朗普的态度显然发生了明显的转变。他责备中美两国进行的贸易谈判“进展太慢”，因为中国试图讨价还价。

特朗普发布推文后，白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）称，总统是在对中国“发出警告”。“我是一个支持自由贸易的人，但总统的征税在谈判中一直非常有效，”库德洛说。

纽约州参议员、民主党领袖查克·舒默（Chuck Schumer）对特朗普的决定表示欢迎。他表态称：“别退缩。实力是战胜中国的唯一途径。”

图片版权 Getty Images Image caption 2016年深圳一家工厂生产的特朗普面具，它们将被发往美国。

分析人士认为，特朗普的自信或许来自于美国近期不断向好的经济数据。

美国商务部4月份公布的美国一季度经济数据显示，美国一季度GDP增长3.2%，远超各界预期，这也是近六年来，美国一季度GDP增长首度超过3%。

而美国劳工部的数据显示，4月份美国非农就业人数增加26.3万人，远超华尔街预期的19万人；失业率更意外下降到3.6%，为1969年12月以来低点。

不过，特朗普的此次决定还是遭到了美国服装鞋类协会（AAFA）的谴责。协会总裁海芬斌（Rick Helfenbein）表示，更多的关税将“使美国家庭处于不利地位，并对经济增长增添额外障碍。”

他的团队估计，对该行业商品加征至25％的关税，会使一家四口的生活成本每年增加约500美元。

全球市场震荡

特朗普的推文对于此前乐观的市场预期影响严重，全球市场低开，亚市早盘，美股期货和油价大跌，现货黄金、日元等避险资产跳涨。

道指期货跌1.73%，标普500期货跌1.77%，纳指期货跌2.08%。WTI原油期货目前跌2.97%；现货黄金涨3美元，报1284.3美元/盎司。

离岸人民币汇率周一早盘暴跌，一度跌破6.82关口，跌幅为2016年1月以来最大。在岸人民币兑美元开盘报6.7880，较上周五夜盘收盘跌530点，创1月23日以来新低。

图片版权 Getty Images Image caption 香港恒生指数5月6日早盘大跌逾3%。

刚刚结束劳动节假期的中国大陆沪深两市双双大幅低开。上证综指最大跌幅近5%，深证成指跌近6%。香港恒生指数大跌近3%，台湾加权指数下跌1.8%。

受到波及，澳大利亚标普/ASX 200指数下跌逾1.2%，新加坡海峡指数下跌2.8%。