图片版权 Lora DiCarlo Image caption 洛拉·迪卡洛坚信女性应该对娱乐和科技空间发声。

一款女性性爱机器人失而复得重获创新大奖。该玩具上次获得该奖项是在4个月前，但随后被禁止参加今年年初的美国“消费电子展”(CES)，得奖也被取消。

作为美国消费电子展主办方的消费者技术协会（CTA）5月8日宣布，除了重新向洛拉·迪卡洛（Lora DiCarlo）公司重颁相同奖项外，还向该公司“真诚道歉”。

这款自称为性爱机器人的玩具由洛拉·迪卡洛公司发明，今年1月获得由消费者技术协会颁发的创新大奖。然而，该协会很快就改变主意，撤回奖项，并禁止其参加消费电子展，这一做法引来各界批评。洛拉·迪卡洛公司的创始人兼首席执行官洛拉·哈多克（Lora DiCarlo）当时在博客中指责该协会存在性别歧视。

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哈多克女士当时称，消费电子展拒绝了一项女性专用的性爱科技产品，但针对女性的购物或儿童护理相关产品则被允许竞争同一奖项。她强调：“我们坚信，女性、跨性别人士、不符合性别规范与所有性少数人群，都应该在娱乐界和科技界发声，争取空间。”

哈多克当时批评，消费电子展对于男女性产品采取了双重标准。她表示，该展会2018年有专为男性设计的性爱机器人展出。2017年，有展厅专门展示虚拟现实（VR）色情片。

哈多克的产品采用仿生技术，能够模仿人类的运动，可以根据用户喜好调整。

图片版权 Lora DiCarlo Image caption 哈多克说这款设备并不能单被称为振动器而是机器人。

“协会之前没有正确处理这一奖项。”消费者技术协会的营销主管珍·福斯特(Jean Foster)表示。“这促使内部和外部顾问进行了一些关键讨论，我们期待通过这些学习能继续改进这个奖项。” 她补充。哈多克女士说，她赞赏此次新的表态，这将有助于“消除围绕女性性行为的耻辱和尴尬。”

她表示，这段经历中自己得到的支持和关注证明，这种改变是有意义的。“希望我们这家小公司能够帮助消费电子展变得更加包容。”