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原本似乎逐渐平息的中美贸易战，再次因为新关税的威胁而骤然升级。

美国总统特朗普宣称，将在周五（5月10日）对2000亿美元（1530亿英镑）的中国商品关税提升一倍以上，并且“不久后”将对更多产品征收关税。

尽管如此，中国还是按原计划与美国开始为期两天的谈判。

美国总统发出提升关税的威胁，正值北京试图在贸易协议上作出让步的消息传出之际。

世界最大的两个经济体已经对彼此价值数百亿美元的商品加征关税。

贸易纠纷的进一步升级，将会给企业和消费者带来更多的不确定性，对世界经济造成损害。

目前来看，中美贸易争论当中的其中一些核心问题是这些：

1）美国的贸易赤字是怎么加大的？

去年，指责中国进行不公平贸易运作的美国，开启了对华贸易战序幕。

美国不仅指责中国盗取知识产权，还希望北京改变通过政府资助来令本土企业获得不公平优势的经济政策。

美国还希望中国购买更多的美国产品，来减轻美国对华4190亿美元（3212亿英镑）的巨大贸易赤字。

贸易赤字来自于美国对外进口和出口产品数额的差异，将这个赤字减小是特朗普贸易政府的一个核心部分。

2）目前都征收了哪些关税？

去年，美国对来自中国的2500亿美元商品征收关税，而作为回应，北京也已对1100亿美元的美国产品征收关税。

今年，美国原本要在年初将2000亿美元的中国产品关税从10%提高到25%，不过这个想法后来被拖延了下来。

现在，特朗普声称将在周五执行这个计划，因为与北京的对话进展“太慢”。

在此基础上，他还声称要在“不久后”对另外3520亿美元的中国商品征收25%的关税。

3）哪些商品可能受影响？

从贸易战开始之初，受到美国关税影响的中国产品范围就涉及了从机械到到摩托车的广泛领域。

在最近一轮贸易战中，美国就对2000亿的中国产品——包括鱼类、手提包、服饰和鞋履等——加征了10%的关税。

如果按计划进行的话，这些产品的关税本周就会从10%增加到25%。

中国指控美国开展经济史上最大一场贸易战的同时，对美国的化学品、蔬菜和威士忌等等商品加征关税。

中国还战略性地对一些共和党优势州的产品加征关税，以及对像黄豆等可以从其他地方进口的商品加征关税。

4）贸易战已经波及市场了吗？

中美贸易战在过去一年一直是金融市场的一个不确定因素。这种不确定影响全世界投资者的信心，也带来了一些损失。

2018年，香港恒生指数下跌了超过13%，上证综合指数则跌了近25%。

两项指数在今年都收复了一些失地，2019年至今分别上升12%和16%。

相比之下，道琼斯工业平均指数（Dow Jones Industrial Average）在2018年下跌近6%，今年则已上升11%。

据路透社报道，人民币兑美元在去年下跌了5%之后，2019年也广泛趋于稳定。

5）贸易战蔓延到了哪些地方？

中美贸易战对于其他国家乃至全球经济都产生的冲击。

国际货币基金组织（IMF）表示，中美贸易战的升级是去年末“全球发展严重削弱”的一个因素。IMF也降低了对2019年全球增长的预期。

一些国家可能也会直接受到冲击——特别是那些中国和美国的重要贸易伙伴，或者在中美的供应链上担当关键角色的国家。

过去一年，与中国的纷争只是美国对其他国家展开的其中一场贸易战。

特朗普还对墨西哥、加拿大和欧盟加征关税，鼓励消费者买美国货。所以这些国家都以加征美国商品关税来回应。