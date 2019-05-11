中美贸易战后续：中方更倚重“一带一路”、谈判立场“更强硬”

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美国总统特朗普早前宣布进一步加收中国出口货物的关税后，正式实行新关税措施。这一次突然的贸易战升级，令全球都措手不及。

中国商务部周五（5月10日）发表声明称，中方对美方加征关税深表遗憾，将“不得不采取必要反制措施”，但没有具体说明。

同一天，中国副总理刘鹤仍然继续与美方代表进行贸易谈判。美国总统特朗普在社交网站透露，谈判过程双方“意气相投”，但绝对不赶急。

分析认为，中国意识到解决与美国的贸易纠纷十分重要，因此会继续与美国谈判，但同时会更依重透过“一带一路”等计划，发展与其他国家的经贸合作。而刘鹤未来在谈判过程中将面对压力，对美方采取更强硬的态度。

图片版权 Getty Images Image caption 中国副总理刘鹤（右二）多次代表中方，与美国官员就两国贸易纠纷谈判（资料照片）。

加重倚靠“一带一路”

去年美国多次增加对中国货物征收关税，中方也多次增加美国进口货的关税作为回应。

经济学人智库（EIU）中国经济分析师王丹认为，美国这次增加关税后，中国短期内可能会相应增加美国进口货物的关税、透过官方媒体鼓励公众抵制美国货物、减慢向美国公司发出营业执照等方法应对，长期会以中美两国之间“实力的对比”来应对。

她在接受BBC中文访问时解释，中国在未来十年内“一定会成为世界最大的经济体”，也会“不遗余力地”争取其他国家支持，例如东欧和西欧一些对中国友好的国家，也会同时推进“一带一路”等计划。

“‘一带一路’的基建尽管有很多负面的报道，但事实上从我们的研究来看，‘一带一路’是真的在推进，有很多项目，包括绝大部份五年前开展的项目现在都接近尾声。所以说，在‘一带一路’的国家这方面，中国会投入更多资金和人力。”

你的器材不支持播放多媒体材料 中国副总理刘鹤在会谈前说，他此程“顶着压力“、”带着诚意”来。

王丹举例说，希腊的比雷埃夫斯港（Port of Piraeus）是一个成功的例子。截至去年的数字，这个港口有51%的股权由国有企业中国远洋运输公司拥有，当地媒体早前报道港口在2017年约有1.1亿欧元（约合124亿美元）利润，是10年以来最高。

王丹形容，这个港口是“所有欧洲参加‘一带一路’国家最正面的一个反馈，给当地带来就业，并且改变当地工作市场的情绪”。

全球供应链转移

美国总统特朗普多次表示，对中国货物增加征收关税后，将为美国国库带来更多收入。但BBC亚洲商务记者瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）说，最受影响的公司仍然是在中国开设工厂，然后把货物进口到美国的公司，因为它们大都要承受关税带来的额外成本。

她指出，特朗普把关税加到25%后，这些公司“就很难自行负担关税，很可能要（把额外成本）转给客人，美国消费者因此要付出更贵的价钱”。

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @realDonaldTrump Tariffs will bring in FAR MORE wealth to our Country than even a phenomenal deal of the traditional kind. Also, much easier & quicker to do. Our Farmers will do better, faster, and starving nations can now be helped. Waivers on some products will be granted, or go to new source! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月10日

路透社发表评论文章指出，以GDP增减评论贸易战带来的影响十分“误导”，因为即使经历中美去年拳来脚往的关税战，两国经济至少仍然表现不错。

文章指出，外界必须审视各国的贸易数字，才能看出增加关税带来的真正影响。“东南亚等十分依赖贸易的地区正处于纠纷的磨心。现时情况暂时对它们有利，但很难断言这种情况会维持多久。”

总部设在英国的中国工商标准银行（ICBC Standard）首席中国经济分析员严瑾也说，中美贸易纠纷的一个副作用，就是令全球供应链出现变化，尤其是与中国贸易的大伙伴，例如欧盟。

她接受BBC访问时说，“事实是世界其他经济体的增长，都要比美国或任何先进经济体要快。”

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普和习近平还是哥们吗？

“刘鹤面对更大压力”

中美日前进行了最新一轮贸易谈判，美国白宫在新关税生效前90分钟发表声明称，周五双方将继续进行“关键贸易磋商”。

王丹认为，特朗普最新一轮增加关税的措施会增加中国谈判代表刘鹤的压力，因为虽然中国国内媒体相关报道很少，如果刘鹤对美方作出让步的话，中国国内舆论不会卖帐。考虑到这一点，可能会令他对美方“更强硬一点”。

“如果美国作出让步，中国这边可以以此为卖点，作出相应的让步。但美国现在态度强硬的话，我感觉对刘鹤来说很难做。”