中美贸易战：巨额关税究竟谁来买单

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去年9月，美国开始对价值2000亿美元的中国输美商品征收10%的关税，外界视其为中美贸易争端升级的标志；今年2月，特朗普宣布推迟原定将10%的税率提升到25%的计划，向外界传递两国谈判进展顺利的信号；5月，特朗普突然提高这一税率，让剧情再次反转，一扫市场的乐观情绪，中美股市出现大幅震荡。

谁将为这些突然而至的关税买单？各方看法不尽相同，甚至在白宫内部，也迅速展现出分歧。

全部由中国买单？

上周五，特朗普在推特上称，对于中美贸易谈判，没必要着急，因为对2500亿美元中国商品所征的25%关税，将由中国支付。“这些巨额资金将直接到美国财政部。”按此理解，中国似乎是关税的买单者，而美国是受益方。

不过，关税不同于个人所得税那么简单——税单来了，照单缴纳，钱进入财政。过高的关税将影响货物的流向，2500亿美元商品中，很多货物可能因为关税上涨而根本不会流入美国，征收的关税也就无从谈起。

特朗普的核心幕僚、白宫经济顾问库德洛（Larry Kudlow）跟总统唱起了反调。上周日，库德洛接受福克斯新闻采访时承认，任何从中国购买商品所附加的关税，事实上是美国公司在买单。而且，如果这些公司把上涨的成本传递到商品的售价上，那么美国消费者也将为此买单。

每户美国家庭每年多花767美元

国际贸易顾问公司Trade Partnership的一项研究估计，关税可能使普通的美国四口之家每年多出767美元的花费。根据牛津经济研究院的预估，到2020年底前，关税还可能导致20万个工作岗位流失。

对于由关税带来的成本上涨，美国零售商可以选择自己消化，也可以选择通过更高售价的方式传递给消费者，或者要求中国供应商降低价格，以及在关税政策生效前大幅增加进口。

但关税从10%突然增加到25%后，消化提高的成本变得越来越难，使零售商不得不将增加的成本转嫁给消费者。

对于不少美国公司而言，选择中国以外的供应商并不容易。密西根州安娜堡汽车研究中心的克里斯汀·德思科（Kristin Dziczek）称，对中国汽车部件征收更高的进口关税，将令在美生产的汽车平均每辆增加约190美元成本。“大多数的成本将由消费者负担，”并称与关税相关的高成本，可能导致美国销量减少66,000辆。

汽车商和供应商正把供应至美国的零部件与机械品的制造地从中国移往其他地方。但是，“没有一个地方具备中国那种规模的未充分利用产能”来迅速接手生产。

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路透社称，商店和线上的标价不会立即受到影响。由于订单从与供应商交涉到制造、运送到美国港口、再到零售商上架有一段前置时间，消费者目前暂时还不会有切身之痛。该社援引美国业内人士称，前置时间至少要90-120天...因此可能要三、四个月后才会反映在新价签上。

不过库德洛也表示，关税将也对中国的经济产生影响，因为更高的成本会使美国降低对中国产品的需求。

“双方都会因此承受痛苦。”库德洛称。

更多美国分析人士表示，关税争端长期将对中国产生更严重的影响。美国投行B. RILEY FBR董事总经理兼首席全球策略师马克·格兰特（Mark Grant）称，如果两国政府能够解决对两国都有意义的问题，那么与中国之间的潜在贸易协议将是积极的。如果不能，对美国来说将是轻微震动，对中国而言则是真正令人担忧的问题。坦率地说，美国可以承受“达不成协议”的后果，中国也可以，只是承受力不如美国强。中国未来道路上的拦阻索将会收紧，脖子上的带子将会收紧。

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尽管上周在华盛顿进行了为期两天的谈判，但没有迹象表明，双方有解决分歧的迹象。库德洛称，问题的关键在于北京方面不愿意将谈好的协议放入法律条款之中。

贸易谈判将在北京继续，库德洛表示，有“很大的可能性”特朗普和习近平将在六月末于日本召开的G20峰会上见面。