加拿大为何成为许多新产品的测试平台

图片版权 Toronto Star via Getty Images Image caption 加拿大人口背景多样化，让公司在一个国家就能测试不同受众的反应。

社交网站Instagram准备改变功能，把上传到网站的照片或影片赞好的数字藏起来，这个改变仍然在测试，先会在加拿大推出。

除了社交网络，加拿大之前已经多次成为各个公司测试新产品或服务的地方。Instagram母公司脸书（Facebook）去年推出网上约会配对服务前，其中一个测试的地区就是加拿大。

除了科技产品，许多飞机发动机、汽车和家庭电器等制造商都选择加拿大做他们的测试平台。

BBC驻多伦多记者杰茜卡‧墨菲（Jessica Murphy）报道，加拿大在气候和人口等方面的方样性，令不同公司在一个地方，就能测试产品在不同地方的表现和受众的反应。

图片版权 Courtesy Facebook Image caption Instagram测试的新功能将在加拿大首先推出，其后再推广至其他地区。

人口多样

许多跨国公司在多伦多、蒙特利尔或温哥华等主要加拿大城市都设有分公司，包括丰田、现代汽车和通用汽车除了在瑞典、俄罗斯、中国和美国有试验基地外，它们大多在加拿大也有测试设施。

家庭电器公司松下电器（Panasonic）加拿大分部总裁莫斯科维茨（Michael Moskowitz）认为，这些公司在不同地方设有试验设施，是为了测试它们的产品在不同的环境和气候情况下的表现。

英国公司劳斯莱斯（Rolls-Royce）和美国公司普惠（Pratt & Whitney）在曼尼托巴省（Manitoba）设有一个合作兴建的设施，测试飞机发动机在严寒天气的运作状态。

松下电器在2011年也宣布与两个原著民部落合作，在当地测试一个可用于家居隔热的真空冷却装置。

图片版权 NurPhoto Image caption 加拿大有许多极端气候环境，让生产商测试产品在不同环境的性能，例如汽车在泥泞的表现。

但除了当地气候，加拿大居民多样化的文化背景、收入水平和居住在城市或郊区的人口比例，也令当地成为不同公司测试新产品的良好试验场。

这种多样性让不同公司在全球正式推出新产品或服务前，先在加拿大试验，就能测试出不同背景使用者对这种新产品或服务的反应。

图片版权 Reuters Image caption 劳斯莱斯在加拿大兴建设施，测试发动机在寒冷天气的表现。

世界缩影

加拿大地理上十分接近美国，这也是令加拿大成为新产品试验场的一个原因。市场研究公司Environics Analytics首席研究员霍伊曼（Danny Heuman）指出，大部份加拿大人居住在距离美国边境不到160公里的范围内，令他们深受美国文化影响。

加拿大居民在媒体、流行文化和饮食上与美国人十分相似，两国也有类似的流动通讯网络基建，它们的居民也大多拥有智能手机。

霍伊曼说，这些因素令两地居民在使用Instagram等科技的习惯十分相似。

至于家庭电器方面，许多多伦多家庭都住在小公寓，居住环境与许多美国和加拿大家庭都十分相似，因此松下电器之前选择在多伦多，测试旗下即将推出的小型电器。

但霍伊曼同时认为，加拿大的文化也有一定的欧洲元素，令它可以真正成为代表世界多国的实验场地。

他形容不同公司选择在加拿大测试产品“十分符合逻辑”，因为加拿大“很像美国，也像澳大利亚，像英国，跟德国也有一点相似。我们也仍然像瑞典、挪威等国家。”