华为愿签“无监控”协议5G争议中突围新尝试

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华为董事长梁华周二（5月14日）表示，华为愿意同包括英国在内的各国政府签订“无监控协议”。此前一些国家担忧中国会把华为产品用于监控，而华为否认其产品将带来任何间谍或破坏风险。

华为坚称该公司是独立于中国政府的一家民营企业。但是，一些国家出于国家安全考量禁止华为参与建设当地的5G流动通讯网络。

据报道，英国可能允许华为设备“有限”参与其5G网络建设，也就是说，会对华为的参与进行一些限制。

华为的欧洲进军之路并不顺利。德国政府提出了更严格的网络安全规则；英国在考虑对电信网络供应链进行审查，以确保其安全性和适应性。

法国议会本月将开始对一项议案进行辩论，这项议案要求对设备进行测试才有资格竞标合同，即要求供应商交出产业机密。诺基亚和爱立信已对此表示同意。

“无监控协议”

华为董事长梁华周二在伦敦的一场商业会议上表示：“我们愿意与包括英国在内的政府签订无监控协议，使我们的设备符合没有监控、没有后门的标准。”

华为是世界上最大的电信设备制造商。一些西方国家担忧在下一代5G移动网络中使用其产品会有安全问题，华为因此备受质疑。

梁华称，华为从不希望置身于政治漩涡之中。“网络安全问题不仅局限于一家供应商或一家公司，而是整个行业乃至世界面临的共同挑战”。

梁华表示，华为在国际市场上从未代表中国政府。“尽管华为总部设在中国，但我们实质是一家在全球运营的企业，”他说，“不论在全球何处运营，我们都致力于遵守所在国适用的法律和规范。”

澳大利亚和新西兰都禁止在其5G通讯网络中使用华为产品。

英国正在考虑允许华为在多大程度上参与其5G网络建设。据路透社报道，英国政府发言人周二表示：“英国电信网络的安全和适应力十分重要，我们将对华为设备在英国的部署方式进行严格管控。”

该发言人称，将马上公布华为供应链的评估结果，所有网络运营商都必须遵循该决定。

华为强调不受政府控制

英国外交大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）周二表示，英国不会作出损害与美国情报分享的决定，但是也不想与中国开始新冷战。

华为西欧地区副总裁沃特金斯周二（Tim Watkins）对BBC表示，美国最主要的担忧是华为以某种方式与中国政府相连，但事实并非如此。

“我们已经解释过很多次，华为是一家私营企业，企业是由员工持有，这是一种很不寻常的结构，尤其对于中国来说。”

沃特金斯还表示，华为将拒绝把客户数据移交给中国情报部门。

“我们的创始人任先生在30几年前创办了企业，他已经明确表示，从未被要求交出任何客户数据或任何信息。他也明确表示，如果被这样要求他会拒绝。”

但是英国前国防大臣迈克尔·法伦（Michael Fallon）认为，英国是一个民主国家，政府对议会负责，但中国是专制政府，“某种程度来说，中国公司总是国家的一部分”。

“所以我认为，我们应该考虑美国的警告，我认为让华为参与到下一代电信网络的基础设施建设非常危险，”他说。

他认为，如果英国与美国和澳大利亚等其他“五眼联盟”盟友采取不同的做法，将是“巨大的错误”。

此前英国《每日电讯报》报道，英国首相特里莎‧梅无视内阁成员反对，容许华为参加建设英国5G网络的“非核心部分”。

美国多月来尝试阻止各国使用华为制造的通讯设备，指控对方可能会按中国官方指示，在它制造的设备中装设“后门”，让北京截取通讯。

华为回应报道时说，它仍然在等候英国政府就它参与建设5G网络作出正式决定，对英国政府“以证据行事”的处理方式感到“欣慰”。