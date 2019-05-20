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谷歌（Google）暂停与华为在涉及软件、硬件和技术服务方面的合作，华为手机将无法更新安卓（Android）系统，新的华为手机可能无法再使用谷歌软件，包括Gmail、YouTube、Chrome 浏览器、谷歌应用商店（Google Play Store）。

美国总统特朗普早前签署行政命令，禁止美国企业使用威胁美国国家安全的外国电讯设备。美国商务部随后宣布，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”（Entity List）。与此相关的禁令一旦生效，就意味着如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。

谷歌发言人表示，公司会遵从有关华为的禁令，并审视其可能的影响。华为称，Google Play以及其安全保障，在现行华为产品中会继续运作。

华为拒绝评论，之前华为创办人任正非表示，美国封杀华为无阻华为长远发展，而华为之前亦表示，对于遭遇封杀有所准备，已有计划研发自己的技术。

分析认为，谷歌此举将大大打击华为在海外的市场，因为海外用户不会希望在自己手机上不能使用用谷歌旗下的软件。

图片版权 PA Image caption 华为手机将不能用热门谷歌软件。

谷歌封杀对华为的影响

路透社引述消息人士称，华为可以继续使用免费的安卓开放源代码操作系统，但不能够使用谷歌专属的软件及服务，例如Gmail、YouTube、Chrome 浏览器。

谷歌会暂停向华为提供涉及到未来软件和服务的技术支援和合作，不过具体详情仍然在谷歌内部讨论。

消息人士透露，目前的华为产品用户如果已经使用谷歌应用商店，仍然可以下载程式更新，因为这些软件更新不涉及运作系统。

根据谷歌的资料，全球目前约有25亿件安卓产品在活跃运作。

路透社报道指，面对谷歌封杀，华为在中国的市场不会受到很大影响，因为许多谷歌软件本来就被禁止使用，腾讯和百度会提供同类型软件，但对海外特别是欧洲市场，就会有所影响。即使部分欧洲国家仍然愿意与华为合作，但也会打击消费者使用华为手机的信心。

BBC科技事务编辑克利昂（Leo Kelion）认为，谷歌此举对华为在西方国家的市场将受到很大打击，智能手机用户不会希望自己的安卓手机无法使用谷歌应用商店及安全更新等等。

不过华为似乎已做好准备面对美国的全面封杀，早前华为高层对德国媒体透露，有意研发自己的操作系统。