图片版权 Getty Images Image caption 中美互相加征进口货品的关税后，受最大影响的可能是美国的消费者。

中美贸易战下两国互加关税，美国消费者会承受最终成本，那么这个成本会有多少呢？

拿运动鞋来做个比喻。美国总统特朗普把从中国进口的关税从10%加到25%后，威胁会进一步扩大加征关税的范围。 美国鞋袜经销商协会（Footwear Distributors and Retailers of America）估计，高关税下运动鞋的售价会从150美元增加到206美元。其他种类的鞋子售价也会有类似的升幅。

对一般美国家庭来说，这是一笔不小的负担。

这个负担有多大？以下是一个美国家庭在买鞋子方面额外的花销。

如果你住在美国，要给孩子买双新鞋，美国鞋袜经销商协会估计新鞋子的售价会从10美元涨到15美元。

而如果你的女儿要买一对新的蓝球鞋，售价就会从130美元涨到179美元。

你的丈夫或太太或许还会说，他想要买对新靴子当生日礼物。加征关税前只需要190美元，但之后就会涨到249美元。

图片版权 EPA Image caption 美国5月10日开始对中国2000亿元美元商品加征关税后，中国宣布反制措施，对已加征关税的600亿美元清单的部分美国商品再加关税。

额外成本转给消费者

别忘了，如果美国真的扩大对中国的进口征收关税的范围，受影响的货物远远不只有鞋子。家庭电器、牛肉、冷冻水果和蔬菜等都会受到影响。

美国芝加哥大学一个研究显示，美国消费者在中美互相加征关税后，洗衣机的平均售价上升了12%，烘干机等相关产品的价格也上升。美国消费者在这轮中美纠纷要付出的代价，之后可能还会上升。

美国服装和鞋履协会（American Apparel & Footwear Association）估计，如果中美贸易纠纷进一步升级，一个四人的家庭每年衣服、鞋子等相关产品的花费可能会增加约500美元。

货品售价增加，是因为美国公司从中国进口产品的时候，需要给美国政府缴付额外的关税，一些公司会选择把这些额外的成本转给消费者。

美国贸易顾问公司（Trade Partnership Worldwide）一个研究也估计，中美贸易纠纷令美国家庭每年的平均开支增加2300美元。

研发资金减少

特朗普经常说，如果公司在美国国内制造产品，或者把生产线移到越南、印尼等不受关税影响的国家，就能避免关税的影响。

美国服装和鞋履协会首席执行官黑尔芬拜因（Rick Helfenbein）认为，那不是件容易的事。一些公司正着手把生产线转到这些地方，但科技、工人的技术等却不是那么容易转移的。

他透露，在美国出售的货品中，72%的鞋子、84%配饰和41%服装都是中国制造的。他说美国市场十分依赖中国，因为它找不到其他地方进口相应货品，他形容美国是“陷进去了”。他说，关税“将十分严重地”影响美国零售业。

美国鞋袜经销商协会发言人波克（Andy Polk）接受BBC访问时透露，美国国内的工厂不会制造一些可以从中国进口的鞋子，而即使它们会这样做，美国造也会比从中国进口贵。

他说，美国制造远足鞋的零售价可达300美元，跑步鞋的售价也会是150美元，甚至更贵。

波克又批评，特朗普的关税措施，减少公司用做产品创新的资金。“公司大多在数个月前就已经制订预算，中国的工厂现在已经开始在做冬季的产品，所以我们已经开始准备2020年冬季的预算。”

“如果公司得花更多钱才能留在他们最大的市场，那么他们花在产品创新、设计和科技的资金也会相应减少。”