图片版权 EPA

美国政府禁止企业使用华为产品后，陆续有消息传出，多家美国科技公司已经准备与华为切割。

据彭博社消息，向华为提供不同类型组件的英特尔（Intel）、高通（Qualcomm）、赛灵斯（Xilinx）、博通（Broadcom）已经向员工发出通知，暂停向华为供应产品。

与消费者最为相关的谷歌已宣布暂停断供，华为新手机今后不可以使用Gmail、YouTube、Chrome等谷歌软件，华为海外市场被认为将受到打击，但华为称自己的产品和服务在中国市场不受影响。

华为称对此早有准备，已尝试寻找美国以外的供应商。华为创始人任正非周二（5月21日）接受中国媒体采访时表示，华为已经做好准备，不会出现极端断供。欧洲跟华为沟通很密切，华为也不会轻易排除美国芯片。

任正非还强调，华为“并没有因为美国的禁令下来就没有量产能力了”。

然而业内人士和专家分析认为，在一些核心技术和芯片等方面，要寻找替代品或自我研制并不容易。

美国供应商

英特尔是华为部分服务器芯片的主要供应商，高通向华为提供手机芯片及调制解调器，赛灵斯则向华为提供网络可编程芯片，博通就供应一些用作一些网络机器的可撤换芯片。

据彭博通讯社消息，四家公司已决定不向华为供货，但这些公司均拒绝评论。

翻查资料，单在2015年，华为采购价值18亿美元的高通芯片、6.8亿美元的英特尔芯片以及6亿美元的博通芯片。路透社报道，华为2018年对外采购部件花了700亿美元，当中110亿美元是从美国企业采购。

彭博社和《日本经济新闻》引述消息人士透露，华为一早获美国政府官员警告，要摸索美国以外的供应商，去年年底已开始，储备大量的晶片和重要零组件，即使美国禁止企业向华为供应产品，华为亦可以运作三个月，部分重要组件可能面对更严厉的出口管制，所以储存量会更大。

消息人士说，华为会就各组件寻找多间供应商，不希望依赖单一公司，以免其他国家跟随美国对华为实施禁令。

货储量毕竟只足够应付短时间，能否及时找到替代的供应商以及华为新研发的电讯产品是否用得上这些储备芯片，也存在疑问。

罗森布拉特证券公司分析师孔茨（Ryan Koontz）说，华为目前仍然非常依赖美国半导体产品，在5G网络建设上，同样可能会因为缺乏美国供货而有所延误，牵连全球的供应链，对全球电讯市场均会有很大影响。

美国资讯科技和创新基金会星期一发表报告，指严格的科技出口管治去令美国企业未来5年的出口销售损失563亿美元。

图片版权 Reuters

香港科技大学资讯、商业统计及营运学系副系主任许佳龙对BBC中文说，“高科技市场寻找替代品是很困难，因为这些替代品有专利上的保护，就算自我研发，首次要有高的技术要求，第二要确保没有侵犯别人专利。”

以谷歌为例，就算未来华为可以使用谷歌免费提供的安卓开放源代码操作系统，但企业有需要时，仍然要与谷歌洽谈怎么作出修改等等，反映中国企业对安卓的依赖。

对于有意见认为，中国可以自主研发操作系统，但许佳龙说，这是一个很困难、很花时间的事情，“这也是为何手机市场只有两、三个系统……要设立自己的系统，不是一朝一夕的事情。”

他指出，企业要有危机感，一旦产品基础组件需要依靠他人，使要准备别人不供货时的应变措施，这个问题在高科技市场特别严重。

从手机主板看华为受到的影响

BBC北美科技事务记者戴夫‧李

图片版权 iFixIt Image caption P30 Pro智能手机主机板

图片版权 IFixIt Image caption 主机板另一面。

要知道美国禁令对华为有多大破坏，可以先看华为P30 Pro旗舰智能手机主机板，它只有手指般大，但却依赖复杂的供应链网络。

华为自家制的海思产品只有RF收发器（图中的1）以及音效芯片（图中的4）。

美国半导体公司思佳讯（Skyworks）负责设计和制造芯片的射频前端模组（front end module，图中的2）令手机可以接收手机网络讯号；另一间美国半导体公司Qorvo则负责制造处理不同电台频道的射频前端模组（front end module，图中的2），两者均受到美国禁令影响。

美国半导体公司美光科技（Micron Technologies）就设计了快闪存储器（图中的5），可以令P30有128GB的储存量，根据数字，美光科技约13%的年度收入来自对华为的供应。

韩国SK海力士 （SK Hynix）半导体公司则负责设计和生产动态随机存取记忆体（DRAM，图中的6），这家公司不受美国禁令影响，但仍然有一些外交上的麻烦，中国据报提出关注，指SK海力士和其他韩国芯心制造商一起向中国加价，不过这些公司否认。

这只是一部手机上的主板，去年，华为公布核心供应商名单，里面有33家美国企业，周一，美国商务部公布临时牌照，容许部分公司继续支援现有网络及设备，但长远而言，中美科技界之间的合作亦仍不稳定和难以预测。

分析认为，美国此举会鼓励中国自主研发，但这是困难和昂贵，但长远而言可以给中国一个机会，去为未来科技订下自己的标准。

美国以外的供应商

有中国业内人士对BBC中文表示，华为在高端芯片、功率器件上对外依赖程度较大，部分工具和软件并没有自研能力，就算具备低端芯片的设计能力，在量产、良产方面仍然有待优化。

业内人士说，美国的禁令不单影响华为，亦影响华为向其他企业供应材料和其他产品的东西，牵动整个电讯、5G网络以及科技业的发展。

《日本经济新闻》消息称，德国英飞凌科技公司亦会停止向华为供货，反映美国禁令不单影响美国企业。但随后华为方面否认这一消息，称“德国芯片厂商英飞凌没有停止供货”。

根据华为的年度报告，2018年运营商业务收入为2940亿元人民币、消费者业务约3489亿元人民币。销售收入方面，中国2018年达3721亿元人民币，欧洲中东非洲合共2045亿元人民币。

华为旗下的海思半导体公司，具备一定的自主研发能力去设计芯片，然而华为涉及业务和产品之广泛，不是几家公司就能够支撑公司每一项业务。

据一些分析公司估算，华为70间供应商中，约60%是位处亚洲。亚洲最大的芯片供应商、负责帮华为生产芯片的台湾积体电路（台积电）以及一些日本供应商早前表示，会持续评估美国决定的影响，暂时会继续与华为合作。

图片版权 Reuters

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨对BBC中文表示，美国与台湾、日本关系密切，这些海外公司目前持观望态度，会否继续向华为供货，取决于美国会否扩大制裁，其后续措施必将影响到这些与华为做生意的公司。

有意见认为，虽然遭到谷歌、英特尔等美国科技公司封杀，但华为具备5G网络设备组装的技术，可以成为与美国政府及企业谈判的筹码。方保侨认为，华为5G设备同样需要美国的组件和技术，在中美贸易谈判之际，华为最大可能就是与美国政府妥协，否则也可能导致中国在与美国的贸易谈判中，在不同的地方让步。