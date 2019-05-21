图片版权 AFP Image caption 任正非说，他的家人都在用苹果手机。

华为近日遭受连番打击，谷歌、高通、英特尔等美国公司先后流出消息，表示会跟从美国政府的禁令，可能暂停部分与华为的合作。

华为会怎么应对成为各界焦点。该公司创始人任正非周二（21日）早上，在深圳华为总部接受五家中国媒体的集体采访，触及了多个外界关注的问题。

1. 被美国封杀的回应

面对美国的封杀，任正非直言，美国政客目前“低估了他们的力量”，华为也能够做“美国芯片一样的芯片”。

他说，华为的“备胎计划”是公开的，以前以正胎为主，现在以备贻为主，“很多东西已经投产了”、“量产能力还是很大”，美国的做法不会造成公司负增长。

美国政府虽然公布有90天的宽免期，容许提供对华为“现有”产品设备的支援，但不包括研发、专利转移及未上市产品的零件。

图片版权 EPA

任正非说，美国的“90天临时执照”对华为没有多大意义，强调华为已经做好了准备，“美国政府做的事不是我们能左右的……但不能因为华为在技术领域领先，就采取针对企业的限制措施。”

他强调，目前美国限制令只影响到华为的“低端产品”，但高端产品例如5G领域，则“绝对不会受影响”，“别人两三年肯定追不上华为”。

这个困难时期还要持续多久？任正非说这个问题要问“川普”（即是特朗普），不能问他。

中国中央电视台在YouTube上载的访问内容

2. 采购与研发并举

值得留意的是，任正非对美国企业释出善意的态度，说虽然华为有能力，但不等于不买美国的芯片，“我们不会轻易狭隘地排斥美国芯片，如果出现供应困难的时候，我们有备份，我们在和平时期都是一半来自美国芯片，一半来自华为，我们不能孤立于世界。”

“大家要骂就骂美国政客，这件事不关美国企业什么事情，”他感谢美国企业为他们作出的贡献，如果美国政府批准，华为会购买与自研并举。

他说，美国科技深度和广度上还是值得学习，很多小公司产品超级尖端，华为在5G技术做到前列，但整体国家而言，与美国相比，仍然差距很大。

图片版权 Reuters

分析：任正非意在“提振士气”

BBC中文 林祖伟

任正非试图淡化外界描写华为所面对的挑战，有香港和台湾媒体形容，他是要“提振士气”，但他的说法和一些欧美媒体以及业内人士分析有所出入。

虽然任正非说华为不是如外界般所指这么依赖美国，但根据数字，华为每年约700亿美元采购零部件，有100多亿来自美国企业。

专家认为美国禁令会打击华为的海外市场以及5G设备的供应。此前一些专家亦对BBC中文说，华为自主研发的程度仍然有点差距，在部分技术及零部件上，仍然要依赖美国，在美国以外国家寻求新的替代品也并不容易。

在谷歌的问题上，华为手机未来可能不能用安卓系统，任正非说，华为自己会做、能做操作系统。

但专家分析，要制作一个操作系统并不容易，花时间和投资，而且要其他公司在撰写软件时，也要使用其操作系统，才能有一定的广泛性，微软、黑莓、诺基亚过往也曾努力打入作业系统市场，均失败收场。

3. 谈爱国主义

在中国的舆论上，用苹果、还是用华为时常成为了一些网民评价一个人是否爱国的标准，但这位华为创办人却表明，自己家人都用苹果手机。

任正非说，目前对华为有两种情绪，一种是鲜明的爱国主义支持华为，一种是华为绑架了全社会爱国情緖，“不能说用华为产品就爱国，不用就不爱国。华为只是一个商品，如果你喜欢，那你用，不喜欢就不要用，不要和政治挂上钩，千万不能煽动民族主义。”

“像我的孩子就是不爱华为，因为他就爱苹果，我们家人现在都用苹果的手机，苹果的生态很好，家人出国我还送他们苹果电脑，不能狭隘地认为爱华为就爱华为手机，”任正非说。

然而，在中国官方媒体的微博上，仍然有不少网民表示，“爱国就用华为”的说法。

图片版权 Reuters

4. 谈家人

任正非提到自己在加拿大被捕的女儿孟晚舟，任正非说，此前认为美国两年后才会针对华为，但女儿被捕的事件，让他意识到这个时间提前来到。

“（这件事）就是想影响我的意志，但女儿说她有长期思想准备，这也缓解了我很大的压力。”

他动之以情地聊到自己的家庭，“我这辈子最对不起的就是自己的小孩，我创业时太忙，与她们沟通时间少，我年轻时公司处于生存的垂死挣扎中，经常几个月很少与小孩有往来，我亏欠她们。”

“我们牺牲了个人、家庭，是我们为了一个理想，在最高点上，我们和美国有冲突，但最终还是要一起为人类做贡献。”