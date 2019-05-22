图片版权 Reuters Image caption 没有了谷歌，华为的未来还会一片光明吗？

世界第二大智能手机制造商华为再遇新的麻烦：谷歌（Google）表示将会禁止华为使用谷歌旗下基于安卓操作系统开发的手机软件。

这家中国科技公司的未来发展，如今将取决于人们对于谷歌这家搜索引擎公司旗下一系列软件的依赖有多大——这其中包括YouTube、谷歌地图和Gmail。

这一举动发生在特朗普政府将华为列入一份限制名单之后。美国公司必须获得许可证书，才能与该份名单上的公司进行贸易合作。

谷歌的决定将意味着，华为手机的安卓系统更新将会受到限制，并且不能进入Google Play的应用商店。

图片版权 EPA Image caption 不能使用谷歌旗下的应用会令买家放弃选择华为手机吗？

这将可能影响华为的增长速度，最近华为指自己已经在手机销售的领域中取代了苹果（Apple）的领先地位。

华为的高层现在将需要衡量，人们在多大程度上愿意放弃使用如今已然成为我们生活一部分的手机版谷歌软件。

搜索一家独大？

谷歌一开始就是一个搜索服务供应商，而直到现在，帮助人们在网上搜索信息仍然是谷歌做得最好的业务之一。

在全世界，当人们拿起手机去网上查找信息时，89%的人会使用谷歌。

很能说明问题的是，根据市场份额统计网站NetMarketShare的统计，排名第二的搜索引擎、中国的百度算不上是谷歌的直接竞争对手。

图片版权 Reuters Image caption 百度是中国大陆最大的应用程序制作商。

大约有8%的人会使用百度，但这部分人主要在中国大陆，谷歌引擎在那里受到了政府的屏蔽。

于是，虽然谷歌的做法可能不会在中国本土市场对华为造成打击，但是一说到搜索，人们还是喜欢用谷歌——因此，限制搜索将很可能令世界各地的一些手机买家不选择华为。

视频网站：多变的市场

谷歌在2006年收购的YouTube，其成功的程度甚至开创了一个新行业：YouTuber。

如果你在打游戏、化妆或者其他各种事情上足够厉害，就会有数以百万计的人订阅你的YouTube频道，令你变成百万富豪。

不过，虽然YouTube的成功足以令人一夜爆红和一夜暴富（据《福布斯》指，去年前十名的YouTube网红年收入总共有1.805亿美元），但正是在这一领域，谷歌面临着其他视频应用程序的严酷竞争。

图片版权 Reuters Image caption Tiktok横空出世，成为世界最流行的应用之一。

据市场分析公司Sensor Tower的统计，截至2018年末，Tiktok（抖音的国际版）是下载量世界第三的应用程序。

尽管它在2016年左右才开始存在，现在它在全世界的每月活跃用户数量已经达到5亿。

它最初是由中国公司字节跳动（Bytedance）发布的一个在中国内地叫做抖音的应用，之后它逐步在全世界流行。

它只承载短视频，而且更多地是Instagram而不是YouTube的直接竞争对手，但是这款应用不可思议的爆红显示了人们的趣味是如何多变。

或许现在YouTube是谷歌的一大资产，拥有18亿用户，但是在未来它未见得不可能被一个更年轻的对手取代，然后很快就变得不那么不可或缺。

谁来带路？

即使在谷歌的高标准下，谷歌地图也算得上是一个受欢迎的应用。

这一部分是因为竞争对手苹果的Apple地图并不好用，它在2012年发布，却由于定位不准确和缺少细节信息而饱受批评。

问题的严重程度令苹果在去年通过从iPhone用户那里获取以及使用带感应器的特殊汽车收集数据，对产品进行了大规模重整。

图片版权 Reuters Image caption 将来你买的华为手机，可能将不会再有Google Play。

市场调查公司Fluent的一项调研发现，在美国69%的iPhone用户倾向于使用谷歌地图多于苹果的地图。

但是，和搜索引擎一样，这个图景在不同的国家是不一样的。

在中国，谷歌的大部分应用遭到屏蔽，意味着本土的竞争者百度地图拥有更广泛的用户。百度声称，有2亿人正在使用百度地图最新的语音激活功能。

百度正在寻求走出中国国门的机会，而这将会给华为提供机会，填补谷歌地图封杀华为之后留下的空缺。

市场将进一步分化？

虽然目前的手机用户习惯从主要的两个操作系统——苹果的iOS和其他一系列手机的安卓——当中二选一，但是华为被谷歌封杀，可能会带来第三种可能。

“美国政客目前的做法低估了我们的力量，”华为创始人任正非在接受中国官方媒体访问时表示。

图片版权 AFP Image caption 华为创始人任正非认为，他的公司将能够顺利度过谷歌的封杀。

华为创始人认为，该公司可以在没有美国软件的状况下继续运作下去。

“我们一直在为这种可能的结果制定应对计划——不过它还没有出现，”华为的英国行政副总裁杰里米·汤普森（Jeremy Thompson）表示。

“我们已经有一个平行的项目在进行，开发另一种选择……我们认为它会令我们的客户高兴的。”

图片版权 AFP Image caption 华为手机的销量高于苹果。

华为手机使用一种新的操作系统加入竞争，可能意味着在苹果和安卓之外，将开始有更多的选择，而在这样的竞争中，很难说谁将获胜。

这家中国公司很可能将依赖中国政府的支持，和一个庞大的本土市场。

谷歌会希望保持它在移动应用市场当中的强势地位，也会希望全世界的谷歌用户继续使用和喜爱谷歌应用。

另一家美国科技巨头微软（Microsoft）一度占据美国移动电话操作系统42%的市场份额，后来尽管曾通过收购手机巨头品牌诺基亚（Nokia）来尝试支撑其手机操作系统，但是最终还是完全退出了这个平台。

谷歌将希望，自己不会遭遇这样一夜打回原形的命运，而选择独力自救的华为，也是一样。