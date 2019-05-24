华为被断供后 美国供应商可能承受的痛

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中国电讯设备企业华为遭受美国政府封杀，多家美国科技公司暂停向华为供货，令华为受到前所未有的压力，但事实上，在全球化时代产业链上下游互相依赖共存的情况下，美国科技公司也在承受压力。分析认为，中国可能会从市场、原材料供应方面作出反制措施，但这是要承受很大风险。

美国供应商受压

华为每年从美国供应商入口约110亿美元的部件和材料。这次针对华为的举措，令一些美国供应商也蒙受损失。

根据路透社的数据，伟创力（Flex）、博通（Broadcom）和高通（Qualcomm）在华为赚取的收入最多，其中，伟创力在亚洲设有多家工厂，其中就有为华为代工的工厂。华为很大部分智能手机、笔记本电脑订单都是交给伟创力，公司去年营收有24.3亿元人民币来自华为。博通和高通则向华为出售芯片、零部件等产品，两间公司去年分别从华为获得20.9亿和15.8亿元人民币订单。

十大從華為賺取最多收入的美國科技企業

不过，这些公司是大企业，本身有为其他国际品牌代工，承受较大的压力的是新飞通光电（NeoPhotonics）、鲁门特姆（Lumentum）、Inphi等规模较小的公司。

鲁门特姆表示，会完全跟从美国商务部所作出的规定，并停止向华为供货，目前无法预测何时会重新供货，但已下调未来的净收入预期约6-8%。

集成电路及光通信模组制造商新飞通光电有近一半的收入来自华为订单。该公司没有回应BBC中文的提问。

美國科技企業對華為的依賴 9家美國公司華為訂單佔總收入百分比

美国的资讯科技及创新基金会5月曾发表报告称，如果美国对新兴及基础技术实施更严厉的出口管制，可能导政美国企业损失最高达563亿美元，威胁7.4万个职位。

报告指，美国政府以国家安全为由限制出口是有所需要，但如果范围太大就会威胁到美国企业的发展，因为美国企业垄断全球技术的情况“越来越不普遍”，出口限制只是把市场拱手让给其他具备同等技术的国家及公司。报告建议，美国政府应着手管制技术转移，而非单纯的产品出口。

欧美媒体分析认为，特朗普的禁令会给一些视华为为长期客户的美国公司带来痛楚，但对华为而言，却是“生死存亡”。

不过，华为创办人任正非高调回应指，美国政客低估了华为，华为有备胎计划，已有一定的储货，也可以自主生产研发所需要的部件、芯片和技术，公司仍然可以运作。

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中国可能的反制方法

香港中文大学工程学院副院长黄锦辉对BBC中文表示， 美国科技公司不完全依赖中国市场，华为面对短期“阵痛”，但也不是无法生存，要看华为是否真的能如任正非所言，自行量产所需零部件和推动自身研发的技术和系统。

早前，谷歌表示华为未来推出的手机可能不能够用谷歌软件，这一举动必将影响华为的海外市场。但华为称会很快推出自己的操作系统。过往微软、诺基亚、黑莓等都未能够突破苹果iOS和谷歌安卓在操作系统的垄断，华为或是其他中国的操作系统如何突破重围，还是未知之数。

黄锦辉说，欧美企业无法突破垄断是因为企业奉行自由经济，但中国政府可以通过种种手段催生内需，例如要求政府部门使用华为的操作系统，华为亦可以把目光放在“一带一路”沿线国家，可能能够弥补部分失去的美国市场。他说，科技行业存在很多相互依赖。生产工程好多都是代工制造（OEM），互相用大家的部件，也有美国的公司使用华为设备，例如华为拥有大量5G技术专利，也是欧美国家难以完全摆脱华为的因素。