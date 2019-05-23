图片版权 Getty Images Image caption 华为在周二发布最新一款手机，芯片就是以ARM公司的技术为基础。

根据BBC获得的一份内部文件显示，总部位于英国芯片设计公司ARM已经要求其员工必须中止与中国科技公司华为合作。

ARM指引雇员暂停与华为的“所有有效合同、支援条款以及任何待办中的合作”，并要求旗下附属部门遵守近期的美国贸易禁令。

ARM公司设计的芯片是世界绝大部分移动设备处理器的基础部分。

在一份公司备忘中，ARM指，它的相关产品设计当中包含了“美国原产技术”。因此，该公司相信自己将受到特朗普政府贸易禁令的影响。

有分析人士形容，一旦这一举措成为长期决定，对于华为的业务而言将是一个“不可逾越”的打击。

他说，这将会大大地影响华为自主研发芯片的能力，因为目前华为的芯片是通过购买许可使用ARM的基础技术。

而这些芯片被用于华为的5G基站、电脑服务器以及其智能手机上。

总部位于英国剑桥的ARM公司，在被日本资金接管之前一直被称为是英国最大的科技公司。它旗下有6000名员工，也在美国设立有八个办公室。

ARM在周三（5月22日）的一份声明中称：“ARM现在遵守美国政府最新出台的限制令，并正在与相关的美国政府部门进行持续对话，以保证我们遵守规定。”

“ARM珍视与我们长期合作伙伴海思半导体（Hisilicon，华为旗下芯片公司）之间的关系，我们希望这一问题能够得到迅速解决。”

另一方面，华为也就此发表了一份简短声明。

“我们重视与合作伙伴的紧密关系，但是也认识到他们中的一些由于政治动机的决定而承受的压力。”

“我们相信这种令人遗憾的局面能够得到解决，而我们的首要任务是继续向全球客户提供世界一流的技术和产品。”

ARM是什么公司？

图片版权 ARM

ARM是成立于1990年的芯片设计公司。2016年9月，它被日本电讯业巨头软银（Softbank）收购，但总部仍然留在英国剑桥。

ARM本身不生产电脑处理器，而更多是将其半导体技术使用许可出借给其他公司。

在某些情况下，生产商只获取ARM设计的结构或者“指令集架构”的许可，这是决定处理器如何处理指令的部分。这个选择给了芯片制造商更多的自由，去对它们自己的产品做个性化的设计。

在另一些情况下，生产商会获取ARM处理器核心设计的许可——这种许可为芯片的晶体管应该如何布置提供了描述。这些蓝图还需要与其他部件结合——比如记忆体和无线电等——才能制造成平常所说的系统级芯片（SoC）。

所以，当你听到说一个设备是由一个三星Exynos、高通骁龙（Qualcomm Snapdragon）或者Apple A11芯片——又或者是华为智能手机里的一个芯片——驱动的时候，它仍然是由ARM的技术参与其中的。

ARM的美国总部则是在加州的圣何塞，此外在华盛顿、亚利桑那、得克萨斯和马萨诸塞州都有分公司。

“不幸的状况”

ARM的员工在5月16日收到通知，当时是在美国商务部将华为列入美国公司不能再合作的“实体名单”上之后。

BBC还看到了一份该公司日期为5月18日的内部备忘录，详细列明的出口禁令的具体指向。

5月20日周一，美国政府官员宣布，对其中一些禁令给予90天宽限期，以将即时的影响减到最小。不过ARM认为，那些暂时的合约并不适用于那些临时的合约。

ARM公司的一名发言人拒绝就目前与华为的合约状况提供更多的明确信息。

图片版权 Huawei Image caption 与ARM中止合作，将令华为研发未来的处理器面临困难。

根据一份备忘录，ARM员工收到指引，须中止与华为及其附属公司的一切互动。

公司指派员工发送一份通知给华为（或其有关公司）雇员，由于“不幸的状况”，他们不被允许“向华为、海思半导体或其他任何一家在列实体机构提供支援、技术（无论是软件、代码还是其他更新），也不能再进行技术讨论或者谈论其他有关技术的事宜”。

指引还要求，与业内人士联络的ARM员工必须“礼貌地拒绝和停止”任何关于这一事务的对话——并且强调，违反贸易规则的个人可能要承担责任。

该禁令似乎还对ARM中国分公司适用，这家驻在中国的分公司有49%的股权属于安谋控股公司（ARM Holdings）。它在去年通过和中国投资财团合股的形式设立，目的是让ARM能够为这个地区的产品进行研发、销售和支援工作。

“不可逾越的障碍”

华为在周二向媒体表示，它为软件准备的“B计划”是研究它自己的操作系统，而这是华为已经进行了一段时间的事情。不过，该公司要找到质量足够好的本土生产零件，将会困难得多。

华为目前有部分芯片的来自于它自身旗下的海思半导体公司，不过海思半导体虽然在中国生产，它的芯片使用的是由ARM创造的基础技术。

虽然海思半导体和华为仍然可以自由地继续使用和生产现存的芯片，但是禁令将意味着，该公司将不能再向ARM公司寻求帮助，来研发未来的设备部件了。

海思半导体接下来的处理器麒麟985（Kirin 985），计划将会在今年稍后用在华为的设备上。据ARM公司的消息指，该芯片预计将不会受禁令影响。然而，下一个迭代的芯片尚未完成——现在该消息源称，预计它将要从零开始重新建造。

华为还在最近推出的鲲鹏芯片中使用了ARM的设计。这些都被用于该公司的泰山系列服务器，这一服务器是设计用来向客户提供云端计算和存储服务。

此外，该公司还在1月向分析人士表示，在华为5G基站核心部分的天罡芯片也是以ARM的技术为基础。

图片版权 Capacitymedia.com Image caption 华为运营商业务主管丁耘展示华为5G基站的芯片，后面的屏幕显示，这是基于ARM 的处理器。

“整个通讯行业的问题是，它很大程度上都是建立在不同公司交换的技术上——要么是芯片公司、软件公司，要么是其他硬件的制造商，”电讯业新闻网站Capacity Media的资深编辑阿兰·布尔基特-格雷（Alan Burkitt-Gray）说。

他还表示，华为可能还会在从其他公司获得5G相关技术许可的事情上面临其他问题，而反过来，美国的公司现在也将不能够获得中国公司5G产品的许可。

“这将会令来自华为和世界其他地方的知识产权之间发生决裂，”他说。

“这简直是一片混乱，而它又正好发生在5G推出的关键时刻。”

ARM和华为工程师之间的关系很紧密——本月较早前，华为还宣布，有意在距离英国剑桥ARM总部仅15分钟路程的地方建一座研究中心。

图片版权 Reuters Image caption 在ARM之前，谷歌（Google）已经在安卓系统上禁止华为使用它的部分软件。

“ARM是华为智能手机芯片设计的基础，所以这对于华为来说是一次不可逾越的障碍，”市场研究公司CCS Insight的乔夫·布拉伯（Geoff Blaber）说。

“话虽如此，随着华为供应链上一批公司都已经因应美国的指令采取行动，华为的运营能力已经受到了严重影响。”

目前尚不明确的是，ARM是基于自己对美国禁令的理解来采取行动，还是已经得到了美国商务部的指引。

“如果这种演绎是正确的，那就将影响全世界的每一家半导体公司，”咨询公司IHS Markit的分析家李·拉特利夫（Lee Ratliff）说。

“他们不会那么轻而易举地就能用自家研发的新设计来取代这些部件——中国的半导体行业仍然处在初始阶段。”

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*里奥·克利昂（Leo Kelion）参与了报道