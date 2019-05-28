Image caption 谷歌禁止华为使用谷歌旗下基于安卓操作系统开发的手机软件，这在非洲也成为头条新闻。

多家美国公司在美国政府对中国科技公司华为实施制裁后随即宣布停止与华为的合作、或暂停出售华为手机。这被视为一场科技冷战的开始。分析称，非洲也可能受到这场争斗的影响。

华为的网络基建设备和手机在非洲十分受欢迎。BBC记者奥维（Dickens Olewe）形容，大部份使用手机上网的非洲人“很大可能用一个中国品牌手机、透过一个使用中国设备建成”的网络连到互联网，而这些人当中最少一半正在使用华为的手机。

设于南非的研究中非项目（China Africa Project）研究员奥兰德（Eric Olander）指出，华为在非洲建设了大量基础建设。“如果美国真的成功令这家公司无法运作，非洲近年冒起的科技企业将十分痛苦，因为它们依靠的公司被美国针对。”

数码殖民主义

图片版权 AFP Image caption 中国制造的廉价智能手机在非洲十分受欢迎。

谷歌前首席执行官施密特（Eric Schmidt）曾经指出，美国政府的行动无可避免会把互联网分为两部份：一部份由中国主导、一部份由美国主导。

肯尼亚中非关系专家卡里乌基（Harriet Kariuki）认为，如果一分为二的情况真的出现，非洲不应选边站。她接受BBC访问时解释，那不是非洲的争夺战，非洲应该“专注做对自己有用的事情”。

她形容，非洲应该利用这个机会发展适合自身市场的科技，而不是继续被动地购买其他地方的产品。“我希望非洲国家可以合作，抵抗这种慢慢侵蚀的数码殖民主义。”

对华为的依赖

美国、澳大利亚等国家指控华为的产品会造成安全隐忧，先后禁止它参与建设这些国家的5G通讯网络。在这之前，华为在非洲国家也爆出过类似争议。

华为早前获得订单，为位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的非洲联盟总部装设电脑伺服器。这个总部大楼2012年完成，建筑费约2亿美元，全部由中国资助。时任中国政协主席贾庆林当时出席了开幕仪式，形容大楼是中国给非洲的“又一珍贵礼物”，体视了“中国对非洲国家联合自强和一体化进程的支持”。

法国《世界报》2018年报道，这个非盟总部的伺服器启用以来，每天晚上半夜到早上2时被发现把资料传送到一些位于上海的伺服器，情况持续约五年，非盟的工作人员并不知情。中国和非洲联盟官方都否认《世界报》报道内的指控。

BBC记者奥维分析，非洲国家在这次华为和美国的争端中没有发声，原因不难明白：华为制造的智能手机在非洲市场占有率很高，它也为许多非洲国家建立了4G通讯网络。

肯尼亚一家主要无线网络公司萨法利通讯（Safaricom）的首席执行官科利莫尔（Bob Collymore）早前接受访问时形容，华为“多年来都是个好伙伴”。

图片版权 AFP Image caption 非盟否认电脑系统有安全漏洞。

华为在非洲的发展如何？

华为1998年在非洲开设首家办公室，分析认为它在取得非洲5G合约的竞争中十分有优势。南非国际事务研究所中国关系研究员斯塔登（Cobus van Staden）指出，华为是第一家发现非洲资讯科技业潜力的公司，它也有资金支持自己在当地的投资。

他接受BBC访问时指出，中国政府给非洲提供援助的时候，会要求受惠国使用中国公司的服务，这也帮助华为在当地扩展业务。

市场调研机构国际数据公司（IDC）的资料指出，华为智能手机在非洲的销量排名第四，排在同样是中国公司的传音公司和韩国的三星后。这些公司制造的手机全都使用谷歌的安卓操作系统。

斯塔登认为，美国对华为的禁令在非洲市场引起了一定忧虑，但华为仍然可以反击。“搞懂非洲市场的美国公司不多，它们不会为非洲设计产品。但华为可以利用目前的情况，创造真正为非洲使用者服务的产品。”

他指出，便宜的中国手机让许多非洲人可以连接上网，他们注重的是手机能否同时使用两张SIM卡、电池充电后可以用多久等功能，而不是追求某一个操作系统。

图片版权 AFP Image caption 华为的手机销量在非洲排第四。

科技界的不结盟运动

分析认为，目前的情况会令华为最终研发自己的软件和操作系统，但这不会是容易的事。中国也不大可能说服中国以外的使用者使用百度和新浪微博，来取代谷歌和推特等服务。

研究中非关系多年的学者加利亚多内（Iginio Gagliardone）接受BBC访问时指出，非洲不应选边站，如果非洲在这场科技战争中形成一个不结盟运动，将十分有趣。他的研究发现，中国没有主动要求非洲国家使用中国版本的互联网产品，而是按非洲要求提供一些当地需要的服务。

加利亚多内认为，中国可以利用它与非洲国家的关系，要求对方发展一些对中国公司有利的技术，但这不会影响非洲消费者，他们仍然可以选择不同产品。

但南非莫亚研究院学者弗兰斯曼（Fazlin Fransman）认为，非洲国家选择大量使用中国公司的通讯产品，它在这场科技战已经选择靠拢中国。